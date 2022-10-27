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Маск пообещал не увольнять 75% сотрудников «Твиттера»

Bloomberg узнал об обещании Маска не увольнять 75% сотрудников «Твиттера»
Маск на встрече с сотрудниками «Твиттера» пообещал, что после приобретения соцсети не будет сокращать штат на три четверти, о чем ранее написала The Washington Post
Фото: Dado Ruvic / Reuters
Фото: Dado Ruvic / Reuters

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, который вскоре собирается закрыть сделку по покупке «Твиттера», пообещал сотрудникам, что не будет сокращать 75% персонала, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

На минувшей неделе о таких планах предпринимателя написала газета The Washington Post, ссылаясь на полученные газетой документы. В них говорилось, что Маск заявил потенциальным инвесторам о будущем сокращении штата компании с 7,5 тыс. до 2 тыс.

Как ранее сообщал Bloomberg, предприниматель рассчитывает закрыть сделку по покупке «Твиттера» 28 октября.

Маск еще в апреле объявил, что заключил соглашение о приобретении соцсети за $44 млрд. Однако в июле адвокаты предпринимателя заявили, что Маск хочет расторгнуть сделку из-за отказа компании предоставить достоверную информацию о поддельных аккаунтах и спам-ботах. «Твиттер» в ответ заявил, что Маск ведет себя недобросовестно. Стороны подали друг к другу встречные иски. Осенью Маск вновь предложил купить «Твиттер» за ту же цену, после этого судебный процесс был приостановлен до 28 октября.

26 октября Маск пришел в штаб-квартиру «Твиттера» с фаянсовой раковиной в руках. Он также сменил описание своего профиля в социальной сети на Chief Twit, что можно перевести как «главный по твитам», либо, восприняв как игру слов — «главный кретин».

Авторы
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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Илон Маск Twitter сокращение штата массовые увольнения
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