WP узнала о планах Маска урезать штат Twitter почти на 75% в случае покупки соцсети

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в случае покупки Twitter планирует сократить штат почти на 75% в течение нескольких месяцев, пишет газета The Washington Post со ссылкой на документы.

По данным издания, богатейший человек мира (согласно Forbes, на 20 октября его состояние оценивается в $209,4 млрд) сообщил потенциальным инвесторам, что он собирается уволить почти 75% сотрудников из 7500, урезав штат до чуть более 2000 человек.

При этом, указывает газета, даже если Маск не станет владельцем Twitter, компании все равно придется сократить сотрудников, чтобы уменьшить расходы. Нынешнее руководство Twitter планировало урезать фонд заработной платы примерно на $800 млн к концу следующего года, что означало бы уход почти четверти работников, следует из корпоративных документов. Это же подтверждают источники, знакомые с решениями руководства.

Twitter и Маск могут закрыть сделку к следующей пятнице, 28 октября, пишет The Washington Post.

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