Маск объяснил покупку Twitter желанием сохранить площадку для обсуждений

По мнению Маска, есть риск раскола соцсетей на «крайне правые и крайне левые «эхо-камеры», которые только разъединяют общество. В Twitter же, как говорит бизнесмен, у людей в будущем будет площадка для обсуждения разных мнений

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Американский бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск решил купить компанию и социальную сеть Twitter, чтобы люди в будущем имели цифровую площадку для обсуждения разных мнений. Об этом он заявил в Twitter.

«Причина, почему я приобретаю Twitter, состоит в том, что для будущего цивилизации важно иметь общую цифровую площадку, на которой может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере, без обращения к жестокости», — написал Маск.

Он обратил внимание на существование большого риска раскола соцсетей на «крайне правые и крайне левые «эхо-камеры», которые создают больше ненависти и разъединяют общество. В погоне за просмотрами большинство традиционных СМИ «подогревают и поощряют эти полярные крайности», так как считают, что это приносит прибыль, однако при этом «возможность диалога теряется», отметил бизнесмен.

«Вот почему я купил Twitter. <...> Я сделал это в попытке помочь человечеству, которое я люблю», — сказал Маск, подчеркнув, что платформа «должна быть теплой и приветливой для всех», однако это не означает, что на площадке все смогут говорить «что угодно без каких-либо последствий».

Процесс покупки Маском Twitter длится с апреля. В начале месяца бизнесмен приобрел 9,2% доли в компании, став одним из крупнейших акционеров, а позднее объявил о своем намерении выкупить соцсеть. Маск говорил, что хочет сделать алгоритмы соцсети открытыми, победить спам-ботов и ввести процедуру подтверждения всех аккаунтов.

25 апреля Маск заключил соглашение, сделку планировали закрыть до конца 2022 года. Однако в июне адвокаты предпринимателя сообщили, что тот хочет расторгнуть сделку. Поводом, по их словам, стал отказ соцсети предоставить достоверную информацию о поддельных аккаунтах и спам-ботах (Маск насчитал их более 20%, в отчете компании говорилось о 5%).

Из-за срыва сделки руководство Twitter обвинила Маска в отказе выполнять обязательства перед платформой и ее акционерами и подало иск в суд. В случае если сделка не состоится, бизнесмен, согласно ее условиям, должен выплатить неустойку в размере $1 млрд.

В октябре Reuters узнал, что Маск направил в Twitter письмо, в котором предложил заключить соглашение о покупке соцсети на начальных условиях, если в отношении него будет приостановлено разбирательство. В начале октября бизнесмен повторно предложил купить соцсеть по прежней цене — $44 млрд. После этого судебный процесс был приостановлен до 28 октября.

Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Маск планирует 28 октября закрыть сделку по покупке соцсети. За два дня до этого в профиле бизнесмена в Twitter появилось описание Chief Twit.