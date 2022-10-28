Маск фразой «птичка на свободе» прокомментировал покупку Twitter

О закрытии сделки по покупке Twitter Илоном Маском сообщил Reuters. Журналист CNBC Дэвид Фабер написал, что бизнесмен уволил прежнее руководство и возглавил соцсеть

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Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал информацию о закрытии сделки по покупке социальной сети Twitter. «Птичка на свободе», — написал бизнесмен. На логотипе соцсети изображена птица, а ее название дословно переводится как «щебет».

Ранее Reuters со ссылкой на источники написало, что сделка по покупке соцсети Маском за $44 млрд официально завершена. После этого бизнесмен уволили прежнее руководство — генерального и финансовых директоров компании — Парага Агравала и Неда Сигала, а также юриста Виджаю Гадде, пишет агентство. Журналист CNBC Дэвид Фабер сообщил, что компанию возглавил сам Маск.

27 октября Маск опубликовал видео посещения офиса штаб-квартиры Twitter, а также поменял на своей странице в соцсети статус, описав себя как «главный по твитам» (Chief Twit).

В тот же день бизнесмен заявил, что решил приобрести Twitter, чтобы люди в будущем имели цифровую площадку для обсуждения разных мнений. По его мнению, существует риск раскола социальных сетей на «крайне правые и крайне левые «эхо камеры», которые создают больше ненависти и разъединяют общество. Большинство традиционных СМИ в погоне за просмотрами «подогревают и поощряют эти полярные крайности», поскольку считают, что это приносит прибыль, однако при этом возможности для диалога теряются, написал Маск.

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