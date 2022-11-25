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Кудрин перейдет в «Яндекс» на фоне раздела ИТ-бизнеса

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин согласовал с Владимиром Путиным свой переход в «Яндекс», акционеры которого проведут его реорганизацию. Контроль над российской частью перейдет топ-менеджменту, а сам Кудрин получит в ней долю
«Яндекс» YNDX ₽2 123 -0,33% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В четверг, 24 ноября, поздно вечером глава Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным согласовал свой переход в «Яндекс» и раздел активов компании, сообщил источник РБК, знакомый с ходом переговоров. Также ранее об этом сообщил Телеграм-канал The Bell Tech.

По словам собеседника РБК, Кудрин планировал уйти из Счетной палаты уже через неделю после встречи, но переход может затянуться на две недели и дольше из-за противоречий в законодательстве, касающегося вопросов назначения главы палаты (после голосования по поправкам в Конституцию в 2020 году полномочия по утверждению на эту должность перешли от Госдумы к Совету Федерации, но в закон «О Счетной палате» соответствующие поправки не внесли). При этом для российских активов «Яндекса» будет создано новое юрлицо, в котором Кудрин должен получить «некую должность» (какую — пока не решено), а также опцион на 5% акций — 2% сразу, а остальные — через какое-то время.

РБК направил запрос в Счетную палату. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил информацию о состоявшейся накануне встрече.

Как могут разделить «Яндекс»

Вариантов раздела компании может быть несколько, утверждают источники РБК, знакомые с ходом обсуждения. Один из них — раздел на российскую и международные части: она предусматривает, что у основателя и нынешнего основного владельца «Яндекса» Аркадия Воложа должен остаться международный блок, также он получит права на интеллектуальную собственность в области беспилотных и облачных технологий и образовательные сервисы «Толока» и «Яндекс.Практикум».

Еще один источник РБК, близкий к «Яндексу», утверждает, что «рассматривается выделение нескольких международных частей». По версии другого собеседника, отдельным блоком, помимо российского и того, который перейдет Воложу, может быть сформирован блок активов под брендом Yango — переговоры о формировании этого направления ведет Даниил Шулейко, который сейчас возглавляет бизнес-группу «Яндекса» в области электронной торговли и логистических сервисов («Яндекс Маркет», «Яндекс Такси», «Яндекс Еда», «Яндекс Лавка» и т.д.).

РБК направил запрос Худавердяну и Шулейко.

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Кто будет владельцем

Почти все собеседники РБК настаивают на том, что российский бизнес «Яндекса» проведет MBO (management buyout, выкуп компании менеджментом) — этот процесс возглавит бывший исполнительный директор Yandex N.V. (головная структура для компаний «Яндекса») Тигран Худаведян. Но существует сценарий, при котором контроль будет у менеджмента, а на остальную часть могут быть привлечены и сторонние инвесторы: источники РБК в их числе называют структуры владельца «Интерроса» Владимира Потанина и совладельца группы ПИК Сергея Гордеева (представители бизнесменов это не комментируют).

Сейчас акционерный капитал Yandex N.V. разделен между семейным трастом Воложа (8,5%) и другими сотрудниками компании (3,2%), остальные 87,6% находятся в свободном обращении. При этом основными владельцами голосующих акций являются семейный траст Воложа (45,1%) и члены совета директоров, должностные лица и сотрудники компании (6,6%). Также с 2019 года существует Фонд общественных интересов, который получил золотую акцию компании (позволяет блокировать консолидацию 10% и более экономических или голосующих акций компании в одних руках, согласовывать передачу существенной интеллектуальной собственности, изменения в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей, возможные партнерства компании с правительствами других стран, временно отстранять от исполнения обязанностей главу «Яндекса» в России).

В совет директоров фонда, помимо представителей «Яндекса», входят гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, гендиректор «ЭКОПСИ Консалтинг» Павел Безручко, президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов, декан биологического факультета МГУ Михаил Кирпичников, председатель Российского движения школьников Сергей Рязанский и директор московской школы № 57 Михаил Случ.

Почему делят «Яндекс»

После начала специальной военной операции на Украине часть сотрудников «Яндекса» уехали из России, в том числе несколько топ-менеджеров: бывший гендиректор российского «Яндекса» Елена Бунина, руководитель сервисов для малого бизнеса и геосервисов Роман Чернин, глава направления беспилотников Дмитрий Полищук и др. Аркадий Волож уже какое-то время постоянно живет в Израиле.

В начале марта Тигран Худавердян попал под санкции Евросоюза, из-за чего ему пришлось покинуть совет директоров и занимаемые посты в компании. В пояснительных документах ЕС указывалось, что бывший руководитель «Яндекс.Новостей» Лев Гершензон обвинил компанию в том, что она служит «ключевым элементом в сокрытии информации» от пользователей об операции на Украине. Там же говорилось, что 24 февраля Худавердян присутствовал «на встрече олигархов в Кремле с Владимиром Путиным, где обсуждался план действий на фоне западных санкций». К середине марта «Яндекс» решил продать свой новостной агрегатор вместе с сервисом «Яндекс Дзен», сконцентрировавшись на развитии поиска, технологий и городских сервисов. Несмотря на объявление о готовящейся сделке, в июне под санкции ЕС попал и Аркадий Волож. Как пояснялось в документе, он работает в отраслях экономики, обеспечивающих существенный источник доходов для правительства России. До этого Волож обращался к министру финансов Израиля Авигдору Либерману с просьбой помочь переместить штаб-квартиру «Яндекса» в Тель-Авив, а также перевезти туда сотрудников компании, писало израильское издание Calcalist со ссылкой на источники.

В конце июня издание «Медуза» (признано в России иноагентом) сообщало, что акционеры «Яндекса» рассматривают возможность пригласить в руководство компании Алексея Кудрина. По версии источников The Bell, Волож готов был отдать контроль над российским «Яндексом» в обмен на возможность независимо от компании развивать за рубежом часть бизнесов, в том числе беспилотные и облачные технологии, а также образовательные проекты, и Кудрин должен был помочь в согласовании реструктуризации компании. По информации издания, после ухода с поста главы Счетной палаты он должен возглавить Фонд общественных интересов или структуру, которая придет ему на смену. Однако представители Счетной палаты и Кремля на тот момент опровергали эту информацию, а в «Яндексе» сообщали, что им неизвестно о планах Кудрина стать сотрудником компании.

В конце августа «Яндекс» и VK объявили об обмене активами: последний получил «Новости» и «Дзен», а «Яндексу» передали сервис доставки еды Delivery Club. После этого стало известно, что Павел Демидов, многолетний сотрудник Кудрина, который до середины сентября был директором департамента внешних коммуникаций Счетной палаты, стал новым руководителем GR (связи с госорганами) «Яндекса». Как рассказывали источники РБК финальная встреча Кудрина с Путиным должна была пройти раньше, но ее перенесли на 24 ноября.

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Дарья Чебакова Дарья Чебакова, Наталья Галимова Наталья Галимова
При участии
Ирина Парфентьева, Анна Балашова, Екатерина Виноградова, Надежда Фёдорова
Яндекс Алексей Кудрин Счетная палата Аркадий Волож
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