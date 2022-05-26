Calcalist узнал о просьбе властей Израиля помочь «Яндексу» с переездом
Министр финансов Израиля Авигдор Либерман направил премьер-министру Нафтали Беннету письмо, в котором потребовал обсудить помощь «Яндексу» с перемещением его штаб-квартиры в Тель-Авив, сообщает издание Calcalist. По его данным, письмо также подписали министр внутренних дел Аелет Шакед и министр инноваций, науки и технологий Орит Фаркаш-Хакоэн.
В письме Либерман отметил, что гендиректор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож обратился к нему с просьбой о содействии, сообщив о желании компании «переехать» в Тель-Авив и перевезти сотрудников. Министр финансов указал на то, что, если Израиль хочет продолжать быть крупным игроком в мире высоких технологий, ему необходимо усиливать международную активность. Он призвал Беннета использовать шанс, «который дается только один раз».
Как пишет Calcalist, льготы для сотрудников «Яндекса» могут включать рабочие визы и даже выдачу израильских паспортов.
В комментарии РБК «Яндекс» опроверг планы переноса штаб-квартиры в Израиль. «Перенос штаб-квартиры «Яндекса» из Москвы не планируется. Офис «Яндекса» в Тель-Авиве работает много лет. Его сотрудники занимаются развитием сервиса доставки Yango, беспилотных технологий, образовательных проектов и других сервисов», — сообщили в пресс-службе.
На прошлой неделе Calcalist уже сообщал о намерении российской компании перенести штаб-квартиру в Израиль. Издание писало, что Волож направил письмо главе правительства и трем министрам. Якобы он добивался «исключительных послаблений» для трудоустройства в стране специалистов, не являющихся израильскими резидентами.
«Яндекс» тогда также опроверг информацию.
26 апреля СМИ сообщили, что бизнес группы планируется разделить на две компании. Одна будет работать в России, а другая — продавать сервисы за рубежом. В «Яндексе» опровергли эту информацию. После начала военной операции России на Украине исполнительный директор группы «Яндекс» Тигран Худавердян попал под санкции ЕС.