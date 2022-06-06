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Война санкций ,  
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В «Яндексе» сообщили о намерении Воложа обжаловать санкции ЕС

Решение ЕС ввести санкции против Воложа было несправедливым и основанным на «неверном представлении» о бизнесмене и компании, заявили в «Яндексе». В нем добавили, что окажут Воложу «всю возможную поддержку»
«Яндекс» YNDX ₽1 416 -5,41% Купить
Аркадий Волож
Аркадий Волож (Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»)

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож обжалует в суде решение Евросоюза ввести против него санкции, сообщили в компании.

«Мы были крайне разочарованы, узнав, что наш основатель и генеральный директор Аркадий Волож попал под санкции ЕС. Мы считаем это решение совершенно несправедливым и основанным на неверном представлении об Аркадии и о том, что такое «Яндекс», — говорится в сообщении.

В компании напомнили, что после попадания под санкции Волож покинул пост гендиректора группы компаний, совет директоров и оставил руководящие должности в международных «дочках». «Мы [«Яндекс»] окажем всю возможную поддержку компании и Аркадию [Воложу] в его попытках подать апелляцию и отменить необоснованное назначение [санкций]», — говорится в сообщении.

Волож решил уйти из «Яндекса»
Бизнес
Аркадий Волож

Евросоюз ввел санкции против Воложа накануне, 3 июня. Об ограничительных мерах было объявлено в рамках очередного, шестого, пакета санкций.

Введение санкций против Воложа ЕС объяснил тем, что он «крупный бизнесмен, работающий в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода для правительства Российской Федерации». Как считают в Брюсселе, Волож «материально или финансово поддерживает правительство и несет ответственность за поддержку действий или политики, подрывающих или дестабилизирующих Украину».

Сам Волож назвал решение ЕС нелогичным. В «Яндексе» подчеркнули, что он владеет долями (экономическая доля — 8,6%, голосующая — 45,3%) через семейный траст и не является контролирующим акционером. «Таким образом, персональные санкции в отношении Аркадия не распространяются ни на Yandex N.V., ни на ее дочерние компании», — отметили в компании. Пока действуют санкции, Волож обещал не давать никаких указаний и рекомендаций трасту относительно голосования, отметив, что решения продолжит принимать совет директоров.

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