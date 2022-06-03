ЕС внес в санкционный список Аркадия Воложа

Санкции против сооснователя «Яндекса» введены в рамках очередного, шестого, санкционного пакета ограничений Евросоюза

Аркадий Волож (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Евросоюз внес в санкционный список сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа. Об этом говорится в опубликованном в Официальном журнале Европейского союза перечне ограничений, включенных в шестой пакет европейских санкций против России и Белорссии.

Также Евросоюз внес в санкционный список несколько десятков российских военнослужащих, в том числе из 64-й отдельной мотострелковой бригады, которой президент России Владимир Путин 18 апреля присвоил почетное наименование «гвардейская», ряд бизнесменов, журналистов и чиновников, а также членов из семей.

Послы стран ЕС одобрили шестой пакет санкций 2 июня.

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