«Яндекс» и VK обменялись активами. Главное

«Яндекс» и VK финализировали переговоры об обмене активами и озвучили параметры сделки: VK достаются «Новости» и «Дзен», а «Яндексу» — сервис Delivery Club, входивший в совместное предприятие со «Сбером»

Что известно о сделке

«Яндекс» продает свой новостной агрегатор и платформу «Дзен» компании VK.

Новой главной страницей «Яндекса» будет ya.ru, именно через нее будет происходить вход в почту и «Яндекс ID».

Агрегатор новостей «Яндекса» теперь будет размещаться на странице платформы «Дзен».

Закрытие сделки запланировано до конца 2022 года после получения ряда регуляторных одобрений. После закрытия сделки VK получит права на технологии и товарные знаки сервисов «Дзен» и «Новости».

«Яндекс» покупает у VK сервис доставки еды и продуктов Delivery Club, который VK консолидирует в ходе реструктуризации «О2О Холдинг» — совместного предприятия VK и «Сбера».

Курьеры, сотрудничающие с Delivery Club, получат доступ к платформе «Яндекса», но бренд Delivery Club сохранится.

Обязывающее соглашение, в рамках которого «Яндекс» покупает сервис Delivery Club, а VK — сервисы «Дзен» и «Новости», компании подписали 22 августа. Сделку планируется закрыть в ближайшие месяцы, она требует согласования с Федеральной антимонопольной службой.

О планах «Яндекса» избавиться от сервисов «Новости» и «Дзен» источники РБК сообщали еще в марте. Один из собеседников рассказывал, что переговоры об их продаже VK велись с конца прошлого года.

Один из источников РБК, знакомый с обсуждением вопроса, рассказал, что идея продать «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен» изначально возникла еще четыре-пять лет назад, а прошлой осенью к этому вопросу «вернулись вновь». Он объяснял, что «Яндекс» решил избавиться от сервисов, так как хочет быть технологичной компанией, а «Яндекс.Дзен» развивается больше в сторону соцсетей». Агрегатор «Яндекс.Новости», в свою очередь, вызывал «много критики со всех сторон».

Агрегатор «Яндекс.Новости» был создан в 2000 году, по данным компании, его ежедневная посещаемость — более 10 млн человек. Сервис «Яндекс.Дзен» был запущен в 2017-м и представляет собой издательскую платформу с функцией персонализированных рекомендаций и возможностью монетизации контента.

По итогам 2021 года у «Дзена» было 22,3 млн активных пользователей в день, что на 10% выше, чем по итогам предыдущего года. Плановая выручка «Дзена» в четвертом квартале прошлого года составила 18,9 млрд руб.

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В конце августа бывший руководитель «Яндекс.Новостей» Лев Гершензон запустил бета-версию альтернативного сервиса The True Story. Он агрегирует новости в том числе от СМИ, признанных в России иностранными агентами, и СМИ, заблокированных Роскомнадзором. По словам Гершензона, сейчас команда The True Story ведет активные переговоры с потенциальными инвесторами.