«Яндекс» и VK обменялись активами. Главное
Что известно о сделке
- «Яндекс» продает свой новостной агрегатор и платформу «Дзен» компании VK.
- Новой главной страницей «Яндекса» будет ya.ru, именно через нее будет происходить вход в почту и «Яндекс ID».
- Агрегатор новостей «Яндекса» теперь будет размещаться на странице платформы «Дзен».
- Закрытие сделки запланировано до конца 2022 года после получения ряда регуляторных одобрений. После закрытия сделки VK получит права на технологии и товарные знаки сервисов «Дзен» и «Новости».
- «Яндекс» покупает у VK сервис доставки еды и продуктов Delivery Club, который VK консолидирует в ходе реструктуризации «О2О Холдинг» — совместного предприятия VK и «Сбера».
- Курьеры, сотрудничающие с Delivery Club, получат доступ к платформе «Яндекса», но бренд Delivery Club сохранится.
- Обязывающее соглашение, в рамках которого «Яндекс» покупает сервис Delivery Club, а VK — сервисы «Дзен» и «Новости», компании подписали 22 августа. Сделку планируется закрыть в ближайшие месяцы, она требует согласования с Федеральной антимонопольной службой.
О планах «Яндекса» избавиться от сервисов «Новости» и «Дзен» источники РБК сообщали еще в марте. Один из собеседников рассказывал, что переговоры об их продаже VK велись с конца прошлого года.
Один из источников РБК, знакомый с обсуждением вопроса, рассказал, что идея продать «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен» изначально возникла еще четыре-пять лет назад, а прошлой осенью к этому вопросу «вернулись вновь». Он объяснял, что «Яндекс» решил избавиться от сервисов, так как хочет быть технологичной компанией, а «Яндекс.Дзен» развивается больше в сторону соцсетей». Агрегатор «Яндекс.Новости», в свою очередь, вызывал «много критики со всех сторон».
Агрегатор «Яндекс.Новости» был создан в 2000 году, по данным компании, его ежедневная посещаемость — более 10 млн человек. Сервис «Яндекс.Дзен» был запущен в 2017-м и представляет собой издательскую платформу с функцией персонализированных рекомендаций и возможностью монетизации контента.
По итогам 2021 года у «Дзена» было 22,3 млн активных пользователей в день, что на 10% выше, чем по итогам предыдущего года. Плановая выручка «Дзена» в четвертом квартале прошлого года составила 18,9 млрд руб.
В конце августа бывший руководитель «Яндекс.Новостей» Лев Гершензон запустил бета-версию альтернативного сервиса The True Story. Он агрегирует новости в том числе от СМИ, признанных в России иностранными агентами, и СМИ, заблокированных Роскомнадзором. По словам Гершензона, сейчас команда The True Story ведет активные переговоры с потенциальными инвесторами.