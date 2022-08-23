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«Яндекс» и VK обменялись активами. Главное

«Яндекс» и VK финализировали переговоры об обмене активами и озвучили параметры сделки: VK достаются «Новости» и «Дзен», а «Яндексу» — сервис Delivery Club, входивший в совместное предприятие со «Сбером»
«Яндекс» YNDX ₽2 057,2 +2,55% Купить
VK VKCO ₽426,6 +1,14% Купить

Что известно о сделке

  • «Яндекс» продает свой новостной агрегатор и платформу «Дзен» компании VK.
  • Новой главной страницей «Яндекса» будет ya.ru, именно через нее будет происходить вход в почту и «Яндекс ID».
  • Агрегатор новостей «Яндекса» теперь будет размещаться на странице платформы «Дзен».
  • Закрытие сделки запланировано до конца 2022 года после получения ряда регуляторных одобрений. После закрытия сделки VK получит права на технологии и товарные знаки сервисов «Дзен» и «Новости».
  • «Яндекс» покупает у VK сервис доставки еды и продуктов Delivery Club, который VK консолидирует в ходе реструктуризации «О2О Холдинг» — совместного предприятия VK и «Сбера».
  • Курьеры, сотрудничающие с Delivery Club, получат доступ к платформе «Яндекса», но бренд Delivery Club сохранится.
  • Обязывающее соглашение, в рамках которого «Яндекс» покупает сервис Delivery Club, а VK — сервисы «Дзен» и «Новости», компании подписали 22 августа. Сделку планируется закрыть в ближайшие месяцы, она требует согласования с Федеральной антимонопольной службой.

«Яндекс.Новости» после сделки с VK переведут на сайт «Дзена»
Бизнес
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

О планах «Яндекса» избавиться от сервисов «Новости» и «Дзен» источники РБК сообщали еще в марте. Один из собеседников рассказывал, что переговоры об их продаже VK велись с конца прошлого года.

Один из источников РБК, знакомый с обсуждением вопроса, рассказал, что идея продать «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен» изначально возникла еще четыре-пять лет назад, а прошлой осенью к этому вопросу «вернулись вновь». Он объяснял, что «Яндекс» решил избавиться от сервисов, так как хочет быть технологичной компанией, а «Яндекс.Дзен» развивается больше в сторону соцсетей». Агрегатор «Яндекс.Новости», в свою очередь, вызывал «много критики со всех сторон».

Агрегатор «Яндекс.Новости» был создан в 2000 году, по данным компании, его ежедневная посещаемость — более 10 млн человек. Сервис «Яндекс.Дзен» был запущен в 2017-м и представляет собой издательскую платформу с функцией персонализированных рекомендаций и возможностью монетизации контента.

По итогам 2021 года у «Дзена» было 22,3 млн активных пользователей в день, что на 10% выше, чем по итогам предыдущего года. Плановая выручка «Дзена» в четвертом квартале прошлого года составила 18,9 млрд руб.

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В конце августа бывший руководитель «Яндекс.Новостей» Лев Гершензон запустил бета-версию альтернативного сервиса The True Story. Он агрегирует новости в том числе от СМИ, признанных в России иностранными агентами, и СМИ, заблокированных Роскомнадзором. По словам Гершензона, сейчас команда The True Story ведет активные переговоры с потенциальными инвесторами.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
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