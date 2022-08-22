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Экс-глава «Яндекс.Новостей» запустил альтернативный агрегатор новостей

Экс-глава «Яндекс.Новостей» Гершензон запустил агрегатор новостей The True Story
The True Story будет агрегировать публикации в том числе тех изданий, которые не учитывает в своих подборках «Яндекс.Новости»
Лев Гершензон
Лев Гершензон (Фото: Русские норм! / YouTube)

Бывший руководитель агрегатора новостей «Яндекс.Новости» Лев Гершензон запустил бета-версию альтернативного сервиса The True Story, который будет агрегировать материалы СМИ и публикации в социальных сетях. Гершензон сообщил об этом в Facebook (компания Meta, владелец соцсети, признана экстремистской и запрещена в России).

«Это бета-версия — то есть не все и всегда работает, не все, что работает, работает так, как нам бы хотелось. Мы будем добавлять новые функциональности, отлаживать и обучать основные алгоритмы, чинить баги», — написал он.

Проект уже привлек первые инвестиции, найдено почти 5% от предполагаемого бюджета на год, добавил Гершензон. Сейчас команда The True Story ведет активные переговоры с потенциальными инвесторами.

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Московский офис Яндекса

Агрегатор работает по схожему с «Яндекс.Новостями» принципу: новости и связанные с ними публикации сервис автоматически собирает в новостные сюжеты, ранжированные по важности и актуальности. На сайте агрегатора указано, что сюжеты будут собираться в «большие и долгоиграющие темы».

«Таким образом, наши пользователи получают не просто атомизированные новости, но возможность посмотреть на со­бытие с разных сторон и следить за глобальными историями в развитии», — говорится в описании проекта. Разработчики пообещали дать пользователям гибкие инструменты для управления «информационными пузырями».

The True Story агрегирует новости в том числе от СМИ, признанных в России иностранными агентами, и СМИ, заблокированных Роскомнадзором.

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Гершензон возглавлял сервис «Яндекс.Новости» с 2005 по 2012 год. После ввода российских войск на Украину он назвал агрегатор от «Яндекса» ключевым элементом «в сокрытии информации о происходящем». «Нет таких российских законов, которые не позволяют выбрать в качестве заголовка сюжета материал «Новой газеты». Нет уголовной ответственности за то, что на главной «Яндекса» появятся заголовки русскоязычных СМИ, не имеющие лицензии СМИ», — написал он.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

В «Яндексе» в ответ на критику Гершензона указали на необходимость обеспечивать работу компании. «То, что мы защищаем сейчас, — это не бизнес. Это сервисы, необходимые для живущих в стране людей, как электричество или водопровод. Поиск должен искать. Такси должно приезжать, товары и еда — доставляться, инфраструктура — работать», — пояснил занимавший в то время должность управляющего директора «Яндекса» Тигран Худавердян. Он добавил, что эти причины не позволяют компании «залезать на броневик».

Худавердян позднее попал под санкции Евросоюза. В пояснениях к санкционному листу говорилось, что в начале марта бывший руководитель сервиса «Яндекс.Новости» Лев Гершензон обвинил компанию в том, что она служит «ключевым элементом в сокрытии информации» от пользователей о действиях российских войск на Украине. Худавердян затем покинул «Яндекс» и подал иск с требованием отменить санкции, указав, что не поддерживает действия России на Украине.

«Яндекс» к середине марта решил продать свой новостной агрегатор вместе с «Яндекс.Дзеном», рассказывали источники РБК. К концу апреля стороны подписали соглашение о покупке, в «Яндексе» и VK сообщили об ожидании положительных заключений от регуляторов.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
«Яндекс.Новости» агрегатор СМИ
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