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Многолетний сотрудник Кудрина стал новым руководителем GR «Яндекса» Технологии и медиа, 12:53
Технологии и медиа ,  
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Многолетний сотрудник Кудрина стал новым руководителем GR «Яндекса»

Бывший директор департамента внешних коммуникаций Счетной палаты, который многие годы работает с ее главой Алексеем Кудриным, перешел на работу в «Яндекс». В компании он будет отвечать за связи с государством
«Яндекс» YNDX ₽1 774 -0,34% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Павел Демидов, который до недавнего времени был директором департамента внешних коммуникаций Счетной палаты, стал новым руководителем GR (Government Relations, связи с госорганами) «Яндекса». Об этом РБК рассказали два источника, близких к компании и Счетной палате.

Представитель «Яндекса» подтвердил РБК информацию, что Демидов стал новым руководителем GR.

Демидов работал с Алексеем Кудриным много лет: в 2012–2016 годах был его советником в Фонде по поддержке гражданских инициатив, в июне 2018-го назначен помощником председателя Счетной палаты, а в июле — директором департамента внешних коммуникаций. На сайте Счетной палаты он все еще числится действующим сотрудником.

В пресс-службе Счетной палате также сообщили РБК, что Павел Демидов больше у них не работает.

Волож предложил Кудрину 5% в «Яндексе» за переход в компанию
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Алексей Кудрин

По словам одного из собеседников РБК, Демидов уволился из Счетной палаты около недели назад, после чего сразу перешел на место руководителя GR в «Яндекс». Источник также утверждает, что в ближайшие месяцы в «Яндекс» может перейти и сам Кудрин. «Это уже вопрос времени. Кудрину необходимо передать все дела», — сказал он. А также добавил, что переход Кудрина в «Яндекс» может совпасть с окончанием полномочий его председателя Международной организации высших органов аудита (INTOSAI).

О переходе Кудрина в «Яндекс» ранее рассказывали еще два источника РБК, близких к интернет-компании.

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По словам одного из них, вопрос, какую именно должность займет глава Счетной палаты, пока открыт.

Что известно о планах «Яндекса»

После начала специальной военной операции на Украине власти США, ЕС, Великобритании и других западных страны ввели санкции против ряда российских компаний и бизнесменов. В том числе под санкции Евросоюза в начале июня попал основатель «Яндекса» Аркадий Волож. Как пояснялось в документе, он работает в отраслях экономики, обеспечивающих существенный источник доходов для правительства России.

Кроме того, как основатель и гендиректор «Яндекса» Волож «материально или финансово поддерживает правительство России и несет ответственность за действия или политику, подрывающих или дестабилизирующих Украину». В конце июня издание «Медуза» (признано в России иноагентом) со ссылкой на источники писало, что акционеры «Яндекса» рассматривают возможность пригласить в руководство компании Алексея Кудрина. Как указывало издание The Bell со ссылкой на свои источники, его приход в компанию связан с желанием Воложа разделить активы на международную и российскую части. Он хочет получить возможность развивать за рубежом облачные технологии, беспилотники и образовательные проекты, но вся интеллектуальная собственность зарегистрирована на российский «Яндекс» и не может быть переведена за границу без разрешения фонда общественных интересов «Яндекса» — специального органа, в который помимо представителей «Яндекса» входят гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, гендиректор «ЭКОПСИ Консалтинг» Павел Безручко, президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов, декан биологического факультета МГУ Михаил Кирпичников, председатель Российского движения школьников Сергей Рязанский и директор московской школы № 57 Михаил Случ.

Однако представитель Счетной палаты на тот момент опровергал эту информацию, а представитель «Яндекса» говорил, что им не известно ни о каких планах Кудрина стать сотрудником «Яндекса», но у компании за последние два-три года было несколько встреч с командой Кудрина, на которых обсуждали возможности развития цифровых проектов.

Кремль опроверг обращение Кудрина к Путину о переходе в «Яндекс»
Политика
Алексей Кудрин

В середине сентября «Медуза» сообщила, что Кудрин встретился с президентом России Владимиром Путиным и попросил разрешения на переход в «Яндекс». По данным издания, он может войти в совет директоров компании. Спустя несколько дней официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию, что Кудрин обращался с подобной просьбой к Путину. Три источника РБК утверждают, что встреча была и, по словам одного из них, Кудрин договорился с основателем «Яндекса» Воложем, что за переход в компанию и помощь в разделении активов получит 5% российской части бизнеса «Яндекса». По информации Forbes, доля будет выплачена через опционы, ее стоимость может составить $325 млн (18,6 млрд руб. по текущему курсу). По словам источника РБК, после прихода Кудрина в «Яндекс», Волож может рассмотреть вопрос о выходе из российского бизнеса.

Алексей Кудрин с 2004 по 2007 год занимал должность министра финансов России. В 2018-м по представлению президента был назначен Госдумой на должность председателя Счетной палаты сроком на шесть лет. Согласно ст. 7 федерального закона «О Счетной палате», вопрос о досрочном освобождении от должности председателя решается по представлению президента, а затем рассматривается Госдумой в течение двух недель со дня получения представления.

Согласно опубликованному календарю на сайте INTOSAI, выборы нового главы будут проходить в период 76-го заседания управляющего совета, с 7 по 11 ноября.

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Дарья Чебакова Дарья Чебакова
При участии
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