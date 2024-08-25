Маск объяснил, в чем разница между Дуровым и Цукербергом

Цукерберг сотрудничает с властями и предоставляет им данные о пользователях, поэтому основателю Facebook не грозит задержание, как Дурову считает Маск. Он не исключал, что претензии вслед за Telegram могут возникнуть и к X

Марк Цукерберг (Фото: Annabelle Gordon / CNP / AdMedia / Global Look Press)

Главу Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp, компания признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марка Цукерберга не задержат так же, как задержали основателя Telegram Павла Дурова, полагает владелец X (бывший Twitter) Илон Маск.

«Потому что он (Цукерберг. — РБК) уже поддался давлению цензуры. В Instagram есть огромная проблема с эксплуатацией детей, но Цуку не грозит арест, поскольку он цензурирует свободу слова и предоставляет правительствам тайный доступ к данным пользователей», — заявил он.

Дурова задержали вечером 24 августа в Париже после прилета из Азербайджана. Правоохранительные органы Франции подозревают основателя Telegram в причастности к «обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству», указывая на недостаточную, по их мнению, модерацию в мессенджере и отказ от сотрудничества с властями. У Дурова ессть французское гражданство.

Как сообщил журналист телеканала LCI Сирил Амурский, Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

Российский МИД сообщил, что посольство страны во Франции сразу после задержания основателя Telegram предприняло необходимые действия по прояснению ситуации. Французские власти пока «уклоняются от взаимодействия», заявили в дипмиссии.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев после задержания Дурова напомнил, что спрашивал его в прошлом, почему он не хочет сотрудничать с правоохранительными структурами по тяжким преступлениям. «Это моя принципиальная позиция», — говорил ему Дуров, в ответ Медведев предупредил его о «серьезных проблемах в любой стране».

Маск уже комментировал задержание россиянина. Он отметил, что ситуация является очень убедительной рекламой первой поправки к американской Конституции, которая гарантирует свободу слова. Также предприниматель предрек, что в Европе к 2030 году будут «казнить за то, что вы лайкнули мем».

Кроме того, бизнесмен допустил, что вслед за Telegram в подобной ситуации может оказаться и Х.