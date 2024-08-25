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Задержание Павла Дурова ,  
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Маск объяснил, в чем разница между Дуровым и Цукербергом

Илон Маск: в отличие от Дурова, Цукерберг сотрудничает с властями
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Задержание Павла Дурова
Цукерберг сотрудничает с властями и предоставляет им данные о пользователях, поэтому основателю Facebook не грозит задержание, как Дурову считает Маск. Он не исключал, что претензии вслед за Telegram могут возникнуть и к X
Марк Цукерберг
Марк Цукерберг (Фото: Annabelle Gordon / CNP / AdMedia / Global Look Press)

Главу Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp, компания признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марка Цукерберга не задержат так же, как задержали основателя Telegram Павла Дурова, полагает владелец X (бывший Twitter) Илон Маск.

«Потому что он (Цукерберг. — РБК) уже поддался давлению цензуры. В Instagram есть огромная проблема с эксплуатацией детей, но Цуку не грозит арест, поскольку он цензурирует свободу слова и предоставляет правительствам тайный доступ к данным пользователей», — заявил он.

Дурова задержали вечером 24 августа в Париже после прилета из Азербайджана. Правоохранительные органы Франции подозревают основателя Telegram в причастности к «обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству», указывая на недостаточную, по их мнению, модерацию в мессенджере и отказ от сотрудничества с властями. У Дурова ессть французское гражданство.

Как сообщил журналист телеканала LCI Сирил Амурский, Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

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Российский МИД сообщил, что посольство страны во Франции сразу после задержания основателя Telegram предприняло необходимые действия по прояснению ситуации. Французские власти пока «уклоняются от взаимодействия», заявили в дипмиссии.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев после задержания Дурова напомнил, что спрашивал его в прошлом, почему он не хочет сотрудничать с правоохранительными структурами по тяжким преступлениям. «Это моя принципиальная позиция», — говорил ему Дуров, в ответ Медведев предупредил его о «серьезных проблемах в любой стране».

Маск уже комментировал задержание россиянина. Он отметил, что ситуация является очень убедительной рекламой первой поправки к американской Конституции, которая гарантирует свободу слова. Также предприниматель предрек, что в Европе к 2030 году будут «казнить за то, что вы лайкнули мем».

Кроме того, бизнесмен допустил, что вслед за Telegram в подобной ситуации может оказаться и Х.

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Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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