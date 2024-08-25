Журналист сообщил, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы во Франции

Дурова задержали во Франции из-за отказа от сотрудничества с силовиками, прежде он избегал посещения Европы, теперь ему грозит до 20 лет заключения. Бизнесмен ранее отмечал, что переехал в Дубай из-за внимания со стороны спецслужб

Павел Дуров (Фото: Durov / VK)

Основателю Telegram Павлу Дурову грозит до 20 лет тюрьмы во Франции по уголовному делу, в рамках которого его задержали, пишет журналист телеканала LCI Сирил Амурский в X.

Кроме того, Дуров не может попросить об убежище во Франции, поскольку он является гражданином этой республики и его разыскивают только в ней. Журналист предположил, что бизнесмен мог сделать остановку во Франции незапланированно из-за нехватки топлива.

Дурова задержали в парижском аэропорту вечером в субботу, 24 августа. Он прилетел туда из Азербайджана вместе с телохранителем и женщиной. Собеседники LCI пояснили, что бизнесмена подозревают в пособничестве терроризму, педофилии, наркоторговле, отмыванию денег и других преступлениях, связанных с тем, что мессенджер отказывался сотрудничать с силовиками, а также внедрил обмен криптовалютой и обеспечивал анонимное общение.

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Дуров знал, что он нежелательная персона во Франции и не посещал страны Европы, где к деятельности Teelgram приковано внимание, рассказал собеседник LCI. Он назвал ошибкой прилет бизнесмена. Источник телеканала, напомнил, что Дуров предпочитал путешествовать по странам бывшего СССР, Южной Америке или летать в ОАЭ.

В Дубае находится центральный офис Telegram. Дуров рассказывал, что сначала планировалось работать из Берлина, Лондона, Сингапура и Сан-Франциско, но этому помешало внимание спецслужб. По его словам, они «хотели деталей» о работе мессенджера. Предприниматель считал, что такое сотрудничество противоречило бы принципам компании, которая выступает за приватность. «Мы получали слишком много внимания со стороны ФБР, агентств безопасности, куда бы мы в Америке ни приехали. Приведу вам пример: в прошлый раз, когда я был в Соединенных Штатах, я привез с собой инженера, который работает в Telegram, — и были попытки офицеров или агентов кибербезопасности его тайно нанять. Им было любопытно узнать, какие библиотеки с открытым исходным кодом интегрированы в приложение Telegram на стороне клиента. И они пытались убедить его использовать определенные инструменты с открытым исходным кодом, которые он затем интегрировал бы в код Telegram, что, в моем понимании, служило бы бэкдорами», — пояснил Дуров.

«На своей платформе он позволял совершать бесчисленное количество преступлений и правонарушений, и ничего не делал для сотрудничества в этом вопросе», — добавил источник LCI.

Российские дипломаты начали разбираться в причинах задержания Дурова, пока представители бизнесмена не обращались к ним, сообщил МИД.