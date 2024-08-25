Маск предрек «казни в Европе за лайки» после задержания Дурова

Маск напомнил о первой поправке к Конституции США, гарантирующей свободу слова, и высказался о тревожных перспективах ситуации в Европе. Дурова задержали за отказ сотрудничать по вопросам терроризма и наркоторговли, выяснил LCI

Илон Маск (Фото: Scott Olson / Getty Images)

Задержание основателя Telegram Павла Дурова в Париже является очень убедительной рекламой первой поправки к американской Конституции, которая гарантирует свободу слова. Об этом написал в X миллиардер Илон Маск.

«POV: В Европе 2030 год, и вас казнят за то, что вы лайкнули мем», — добавил он.

«Конгресс не должен издавать никаких законов, касающихся установления религии или запрещающих свободное ее исповедание; или ограничивающих свободу слова или печати; или право народа мирно собираться и обращаться к правительству с петициями об удовлетворении жалоб», — гласит первая поправка к Конституции США.

Дурова задержали в парижском аэропорту в субботу, когда он прилетел из Азербайджана. Собеседники LCI пояснили, что бизнесмена подозревают в пособничестве терроризму, педофилии, наркоторговле, отмыванию денег и других преступлениях, связанных с тем, что мессенджер отказывался сотрудничать с силовиками, а также внедрил обмен криптовалютой и обеспечивал анонимное общение.

Прилет бизнесмена во Францию — ошибка, прежде Дуров избегал стран Европы, власти которых интересовались работой мессенджера, отметил источник телеканала. Он напомнил, что основатель Telegram предпочитал проводить время в ОАЭ, бывших советских республиках или странах Южной Америки.

Осуждение высказал и журналист Такер Карлсон, связавший задержание с отказом «цензурировать правду по приказу правительств и спецслужб». В февральском интервью у Карлсона миллиардер рассказал, что перевез центральный офис в Дубай из-за внимания со стороны ФБР. Ведомство желало узнать детали о работе Telegram.

«Были попытки офицеров или агентов кибербезопасности его тайно нанять. Им было любопытно узнать, какие библиотеки с открытым исходным кодом интегрированы в приложение Telegram на стороне клиента», — пояснил он.