МИД сообщил о принятии «необходимых шагов» после задержания Дурова
Российское посольство во Франции сразу после задержания в Париже основателя Telegram Павла Дурова предприняло необходимые действия по прояснению ситуации вокруг задержания российского гражданина, сообщил МИД, передает ТАСС.
Представители бизнесмена не обращались к российским дипломатам. Ведомство отметило, что отреагировало задолго до обращения депутата Владислава Даванкова.
Представитель МИДа Мария Захарова напомнила о западных правозащитных организациях, которые в 2018 году требовали от российских властей не мешать работе Telegram. «Как думаете, на этот раз они будут взывать к Парижу и требовать освобождения Дурова, или проглотят языки?», — написала она.
Дурова задержали в парижском аэропорту вскоре после приземления самолета, у силовиков был ордер на обыск. Жандармерия подозревает, что Дуров, отказываясь от сотрудничества с силовиками, стал соучастником мошенничества, преступлений против детей и других правонарушений. Судебное заседание пройдет 25 августа, выяснил телеканал LCI.
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков затем обратился к министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой призвать Францию освободить бизнесмена. «Сейчас его нужно вытаскивать», — подчеркнул депутат.
Источник LCI назвал прилет Дурова во Францию ошибкой, так как бизнесмен был в курсе, что является персоной нон грата в этой стране. В связи с этим основатель мессенджера редко был в Европе, избегая стран, где на Telegram направлено пристальное внимание. Вместо этого он ездил в ОАЭ, постсоветские страны или Южную Америку, напомнил собеседник телеканала.
«На своей платформе он позволял совершать бесчисленное количество преступлений и правонарушений, и ничего не делал для сотрудничества в этом вопросе», — добавил источник LCI.
По сведениям телеканала, следователи хотят задержанием Дурова подать «разворошить муравейник»: произвести впечатление на использующих этот мессенджер преступников и убедить страны Европы сотрудничать в борьбе с зашифрованным трафиком по делам о терроризме.
Курс криптовалюты Toncoin, основанной Дуровым, стал падать. За первый час после новостей о задержании бизнесмена стоимость упала на 15%.
Муфтий выступил против переговоров с захватчиками в волгоградской колонии
Футболист «Зенита» перешел в английский клуб
Моди заявил Зеленскому о готовности лично внести вклад в достижение мира
«Манчестер Сити» объявил о возвращении Илкая Гюндогана из «Барселоны»
Верховный суд раскрыл, когда у должника не смогут забрать автомобиль
Хуснуллин назвал ситуацию с ценами на жилье в России труднопрогнозируемой
Эксперт рассказал, насколько сильно подорожает бензин в сентябре
Киану Ривз подписал контракт с хоккейным клубом
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов