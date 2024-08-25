МИД сообщил о принятии «необходимых шагов» после задержания Дурова

Дипломаты начали прояснять ситуацию вокруг задержанию Дурова, просьб от его представителей пока не было, сообщил МИД. Захарова напомнила, что шесть лет назад от России требовали не мешать работе Telegram

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Российское посольство во Франции сразу после задержания в Париже основателя Telegram Павла Дурова предприняло необходимые действия по прояснению ситуации вокруг задержания российского гражданина, сообщил МИД, передает ТАСС.

Представители бизнесмена не обращались к российским дипломатам. Ведомство отметило, что отреагировало задолго до обращения депутата Владислава Даванкова.

Представитель МИДа Мария Захарова напомнила о западных правозащитных организациях, которые в 2018 году требовали от российских властей не мешать работе Telegram. «Как думаете, на этот раз они будут взывать к Парижу и требовать освобождения Дурова, или проглотят языки?», — написала она.

Дурова задержали в парижском аэропорту вскоре после приземления самолета, у силовиков был ордер на обыск. Жандармерия подозревает, что Дуров, отказываясь от сотрудничества с силовиками, стал соучастником мошенничества, преступлений против детей и других правонарушений. Судебное заседание пройдет 25 августа, выяснил телеканал LCI.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков затем обратился к министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой призвать Францию освободить бизнесмена. «Сейчас его нужно вытаскивать», — подчеркнул депутат.

Источник LCI назвал прилет Дурова во Францию ошибкой, так как бизнесмен был в курсе, что является персоной нон грата в этой стране. В связи с этим основатель мессенджера редко был в Европе, избегая стран, где на Telegram направлено пристальное внимание. Вместо этого он ездил в ОАЭ, постсоветские страны или Южную Америку, напомнил собеседник телеканала.

«На своей платформе он позволял совершать бесчисленное количество преступлений и правонарушений, и ничего не делал для сотрудничества в этом вопросе», — добавил источник LCI.

По сведениям телеканала, следователи хотят задержанием Дурова подать «разворошить муравейник»: произвести впечатление на использующих этот мессенджер преступников и убедить страны Европы сотрудничать в борьбе с зашифрованным трафиком по делам о терроризме.

Курс криптовалюты Toncoin, основанной Дуровым, стал падать. За первый час после новостей о задержании бизнесмена стоимость упала на 15%.