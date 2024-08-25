Что известно о задержании Павла Дурова в Париже

Вечером 24 июня основатель Telegram Павел Дуров был задержан в Париже. Его обвиняют в причастности к обороту наркотиков, терроризму, преступлениям против детей и мошенничеству.

Основатель Telegram Павел Дуров задержан вечером 24 августа в аэропорту Ле Бурже по прилете из Азербайджана, сообщает французский телеканал TF1. Правоохранительные органы страны подозревают Дурова в причастности к «обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству», указывая на недостаток модерации и сотрудничества Telegram с властями.

Дуров был включен в список разыскиваемых лиц Франции, пишет TF1. Ордер на задержание был выдан Национальным управлением судебной полиции Франции на основании предварительного расследования. Сейчас основатель мессенджера находится под стражей, в воскресенье ему могут быть предъявлены обвинения, включая терроризм, уточнил телеканал. Павлу Дурову грозит до 20 лет тюрьмы во Франции. В 2021 году он получил французское гражданство.

Задержание Дурова — способ активизировать работу правоохранительных органов, продемонстрировать их действия и отпугнуть преступников, которые используют Telegram для своих целей, сообщил источник TF1. Также власти надеются, что это усилит давление на другие европейские страны для получения доступа к зашифрованной переписке в делах о терроризме.

Источник отметил, что Telegram уже много лет является основной платформой для организованной преступности. «На своей платформе он допустил множество правонарушений и преступлений, не проводя модерацию и не сотрудничая с правоохранительными органами», — сообщил он.