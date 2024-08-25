AFP рассказало о планах Дурова в Париже
Задержанный по прилете из Баку в Париж основатель Telegram Павел Дуров планировал провести во французской столице как минимум один вечер и устроить ужин, сообщили источники AFP.
Он был задержан накануне в аэропорту Ле-Бурже между 19:30 и 20:00 по местному времени (между 20:30 и 21:00 мск), рассказал один из собеседников. Ранее телеканал TF1 сообщал, что с ним в момент задержания были охранник и женщина, AFP называет ее ассистенткой. В воскресенье, 25 августа, Дуров должен предстать перед судом.
Один из следователей предположил, что предприниматель прилетел во Францию, несмотря на то что был в розыске в этой стране, «из чувства безнаказанности». «Хватит безнаказанности с Telegram», — заявил собеседник издания.
Никаких официальных заявлений о задержании Дурова французские власти до сих пор не сделали. Прокуратура Парижа в ответ на запрос AFP отказалась предоставить какую-либо информацию «в текущих обстоятельствах относительно процедуры, соблюдаемой в ходе расследования».
Французские власти считают основателя Telegram соучастником незаконной деятельности из-за недостаточной, по их мнению, модерации и отказа сотрудничать с властями. Ему могут предъявить обвинения, связанные с терроризмом, наркотиками, мошенничеством, преступлениями против детей.
Посольство России во Франции заявило, что потребовало «обеспечить защиту его прав» и запросило консульский доступ к Дурову, но французские власти пока «уклоняются от взаимодействия». По словам замглавы Совбеза Дмитрия Медведева, он предупреждал предпринимателя о «серьезных проблемах в любой стране» из-за отказа сотрудничать с властями. Он «просчитался», считает Медведев.
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