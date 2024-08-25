AFP рассказало о планах Дурова в Париже

AFP: Дуров планировал провести в Париже как минимум вечер и поужинать

Дуров был задержан накануне вечером в аэропорту Ле-Бурже, куда прилетел из Баку. Предпринимателя сопровождала женщина, которую AFP называет его ассистенткой. В Париже он планировал провести как минимум вечер

Павел Дуров (Фото: Global Look Press)

Задержанный по прилете из Баку в Париж основатель Telegram Павел Дуров планировал провести во французской столице как минимум один вечер и устроить ужин, сообщили источники AFP.

Он был задержан накануне в аэропорту Ле-Бурже между 19:30 и 20:00 по местному времени (между 20:30 и 21:00 мск), рассказал один из собеседников. Ранее телеканал TF1 сообщал, что с ним в момент задержания были охранник и женщина, AFP называет ее ассистенткой. В воскресенье, 25 августа, Дуров должен предстать перед судом.

Один из следователей предположил, что предприниматель прилетел во Францию, несмотря на то что был в розыске в этой стране, «из чувства безнаказанности». «Хватит безнаказанности с Telegram», — заявил собеседник издания.

Никаких официальных заявлений о задержании Дурова французские власти до сих пор не сделали. Прокуратура Парижа в ответ на запрос AFP отказалась предоставить какую-либо информацию «в текущих обстоятельствах относительно процедуры, соблюдаемой в ходе расследования».

Французские власти считают основателя Telegram соучастником незаконной деятельности из-за недостаточной, по их мнению, модерации и отказа сотрудничать с властями. Ему могут предъявить обвинения, связанные с терроризмом, наркотиками, мошенничеством, преступлениями против детей.

Посольство России во Франции заявило, что потребовало «обеспечить защиту его прав» и запросило консульский доступ к Дурову, но французские власти пока «уклоняются от взаимодействия». По словам замглавы Совбеза Дмитрия Медведева, он предупреждал предпринимателя о «серьезных проблемах в любой стране» из-за отказа сотрудничать с властями. Он «просчитался», считает Медведев.