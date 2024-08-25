Маск не исключил мер против X после задержания Дурова

Илону Маску, как и Дурову, в Евросоюзе грозили наказанием за развиваемую им соцсеть и политику модерации в ней, а летом миилиардер рассказал, что Брюссель предлагал ему секретную сделку

Илон Маск (Фото: David Swanson / Reuters)

Владелец соцсети X Илон Маск ответил на пост американского предпринимателя Вивека Рамасвами, не исключившего мер против Х на фоне задержания во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

«Сегодня Telegram. Завтра будет Х», — написал Рамасвами. Маск оставил под этим постом эмодзи в виде красного числа 100, подчеркнутого дважды.

Дурова задержали сотрудники Воздушно-транспортной жандармерии в парижском аэропорту Ле-Бурже, когда его частный самолет прилетел из Азербайджана, сообщал телеканал TF1. Ордер был выдан судебной полицией на основании «предварительного расследования». В 2021 году Дуров получил гражданство Франции.

Ему могут предъявить обвинения, связанные с терроризмом, наркотиками, мошенничеством, преступлениями против детей из-за отсутствия модерации в Telegram, отказа от сотрудничества с властями и использования криптовалюты в мессенджере. Французские власти считают предпринимателя соучастником этих преступлений. По словам источника TF1, Telegram уже много лет является основной платформой для организованной преступности. «На своей платформе он допустил множество правонарушений и преступлений, не проводя модерацию и не сотрудничая с правоохранительными органами», — рассказал собеседник.

В июле Еврокомиссия опубликовала предварительные выводы о нарушении соцсетью X Маска ряда статей закона о цифровых услугах ЕС. По мнению ЕК, X не соблюдает требования к прозрачности рекламы и доступу исследователей к открытым данным, а также вводит в заблуждение своим интерфейсом для «верифицированных аккаунтов» с галочкой. Х грозит штраф в размере до 6% от общего мирового годового оборота.

Позднее предприниматель рассказал о предложении секретной сделки со стороны ЕК, от которой соцсеть отказалась. «Если бы мы тихо и никому не сказав подвергли цензуре некоторые высказывания, они (представители Еврокомиссии. — РБК) не стали бы нас штрафовать. Другие платформы согласились на эту сделку. X — нет», — рассказал Маск. В ЕC также обвиняли его в распространении фейков о войне между Израилем и ХАМАС.

Газета Financial Times в августе писала, что комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон направил письмо Маску, в котором предупредил об ответственности за дезинформацию в X и пригрозил «полным применением» санкций в рамках Акта о цифровых услугах ЕС (DSA) (этот акт юридически обязывает оператора соцсетей модерировать контент, который может «оказать негативное влияние на публичное пространство и общественную безопасность», в противном случае платформы могут быть оштрафованы на сумму до 6% от дохода или заблокированы на территории Евросоюза).