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Задержание Павла Дурова ,  
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Посольство России потребовало от Франции защитить права Дурова

Сюжет
Задержание Павла Дурова
Французские власти пока «уклоняются от взаимодействия», заявили в диппредставительстве. Основателя Telegram задержали в парижском аэропорту, куда он прилетел из Азербайджана. Претензии властей связаны с работой Telegram
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Павел Дуров (Фото: Global Look Press)

Посольство России во Франции обратилось к властям за разъяснениями причин задержания основателя Telegram Павла Дурова, а также запросило консульский доступ. Об этом сообщается в телеграм-канале диппредставительства.

«После появления в СМИ новости о задержании П.В. Дурова незамедлительно запросили у французских властей разъяснения о причинах и потребовали обеспечить защиту его прав и предоставить консульский доступ», — говорится в сообщении.

Однако французские власти пока «уклоняются от взаимодействия», заявили в дипмиссии. Дипломаты контактируют с адвокатом Дурова, добавили там.

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Основатель Telegram был задержан сотрудниками жандармерии воздушного транспорта в аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел на своем частном самолете из Азербайджана. Ордер был выдан судебной полицией на основании предварительного расследования. По данным телеканала TF1, французские власти считают его соучастником незаконной деятельности в Telegram из-за недостаточной, по их мнению, модерации и отказа сотрудничать с властями. Ему могут предъявить обвинения, связанные с терроризмом, наркотиками, мошенничеством, преступлениями против детей.

По информации LCI, судебное заседание должно состояться 25 августа. Источник телеканала назвал решение основателя Telegram прилететь во Францию ошибкой: он знал, что является персоной нон грата в этой стране. Дуров редко посещал Европу, избегая стран, где на Telegram направлено пристальное внимание, отметил собеседник.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что предупреждал Дурова в разговоре с ним о «серьезных проблемах в любой стране» из-за отказа сотрудничать с властями. По словам Медведева, предприниматель называл отказ своей «принципиальной позицией». Замглавы Совбеза считает, что Дуров «просчитался». «Для всех наших общих теперь врагов он русский — и потому непредсказуемый и опасный. Другой крови. Точно не Маск и не Цукерберг (кстати, активно сотрудничающий с ФБР). Дурову надо, наконец, понять, что Отечество, как и времена, не выбирают», — написал он в телеграм-канале.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова упомянула западные правозащитные организации, которые в 2018 году требовали от российских властей не препятствовать работе Telegram. «Как думаете, на этот раз они будут взывать к Парижу и требовать освобождения Дурова или проглотят языки?» — поинтересовалась она.

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Персоны
Елена Чернышова
посольство России Павел Дуров Франция Telegram
Павел Дуров фото

Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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