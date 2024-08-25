Медведев после задержания Дурова вспомнил об их разговоре

Замглавы Совбеза рассказал, что предупреждал Дурова о «серьезных проблемах в любой стране» из-за отказа Telegram сотрудничать с властями. Тот назвал отказ «своей принципиальной позицией»

Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев после задержания основателя Telegram Павла Дурова во Франции вспомнил о своем разговоре с предпринимателем, в котором предупредил того о «серьезных проблемах в любой стране» из-за отказа сотрудничать с властями. Отказ Telegram предоставить ФСБ ключи шифрования стал причиной более чем двухлетней блокировки мессенджера в России

«Когда-то, уже довольно давно, я спросил у Дурова, почему он не хочет сотрудничать с правоохранительными структурами по тяжким преступлениям. «Это моя принципиальная позиция», — заявил он. «Тогда будут серьезные проблемы в любой стране», — сказал ему я», — написал Медведев в телеграм-канале.

Медведев счел, что Дуров допустил просчет, покинув Россию и получив гражданство другой страны. «Для всех наших общих теперь врагов он русский — и потому непредсказуемый и опасный. Другой крови. Точно не Маск и не Цукерберг (кстати, активно сотрудничающий с ФБР). Дурову надо, наконец, понять, что Отечество, как и времена, не выбирают».

В апреле 2022 года Forbes писал, что Дуров в феврале 2021 года получил гражданство ОАЭ. С 2017 года предприниматель живет в Дубае. Кроме того, в 2021 году он получил и гражданство Франции. У Дурова также есть гражданство островного государства Сент-Китс и Невис. Однако он говорил, что ни разу там не был. «Вещь удобная, так как позволяет путешествовать в ЕС и Великобритании без виз», — пояснял предприниматель. По словам источника Forbes, срок действия российского паспорта основателя Telegram «уже истек». «Павел не путешествует в Россию и не держит каких-либо активов в этой стране на протяжении восьми лет. У Telegram нет офисов или сотрудников в России, а число пользователей из России не превышает 8%», — рассказывал он. В апреле 2022 года Дуров попросил американский Forbes не называть его российским миллиардером. «Павел уехал из России много лет назад и не собирается возвращаться», — говорил его представитель изданию.

Основатель Telegram в 2014 году заявлял, что не намерен жить и работать в России. Свое решение уехать из страны он объяснил в тексте «Семь причин не возвращаться». Среди них предприниматель называл «отсутствие честных и независимых судов» и «обилие противоречащих друг другу законов».

Медведев, занимавший тогда пост премьера, после решения Дурова покинуть страну заявил: «Он талантливый парень, но, как у всех талантливых людей, у него много иллюзий. Насколько я знаю, он поругался с акционерами и со своими коллегами по бизнесу, в результате продал свой пакет и, как это принято очень часто, сославшись на некие политические обстоятельства, решил заняться своим проектом. Это его решение».

Дуров был задержан сотрудниками жандармерии воздушного транспорта после посадки его частного самолета в аэропорту «Ле Бурже». Он прилетел из Азербайджана. Ордер был выдан судебной полицией на основании предварительного расследования. По данным телеканала TF1, французские власти считают его соучастником незаконной деятельности в Telegram из-за недостаточной, по их мнению, модерации и отказа сотрудничать с правоохранительными органами. Ему могут предъявить обвинения, связанные с терроризмом, наркотиками, мошенничеством, преступлениями против детей.