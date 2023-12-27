Глава Okko потребовал исключить Макаренко из акционеров «Телеспорта»

Гендиректор онлайн-кинотеатра Okko Сергей Шишкин через суд потребовал исключить Петра Макаренко из состава акционеров «Телеспорт Груп», где тому принадлежит 99%. Ранее медиаменеджеры поспорили из-за прав на трансляцию Евро-2024

Петр Макаренко (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Гендиректор и бенефициар онлайн-кинотеатра Okko Сергей Шишкин подал в суд на владельца крупнейшего оператора спортивных прав «Телеспорт Груп» Петра Макаренко. Заявление было подано еще в октябре 2023 года, однако детали иска и факт назначения судебного разбирательства появились лишь 14 декабря, обнаружил РБК в картотеке арбитража.

Сам Шишкин, как заявил в сентябре 2023 года Макаренко, также является одним из акционеров «Телеспорта». В ЕГРЮЛ информации о таком держателе бумаг компании нет, в пояснении к ее бухгалтерской отчетности за 2022 год Макаренко указан как владелец 99% акций, еще 1% — у ООО «СберИнтертеймент». Доступ к сведениям об учредителях «СберИнтертеймента» в ЕГРЮЛ ограничен с весны 2022 года.

Согласно материалам Арбитражного суда столицы, Шишкин выступает в деле истцом как «законный представитель «АО «Телеспорт Груп». Через суд он требует взыскать с Макаренко убытки в размере 1,8 млрд руб., исключить его из состава акционеров АО «Телеспорт Груп» и обязать АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т» (выступает держателем акций) списать 990 акций компании, принадлежащих Макаренко, на лицевой счет «Телеспорт Груп». Стоимость одной акции составляет 250 руб., их совокупная стоимость — 247,5 тыс. руб. Общий уставный капитал, по данным ЕГРЮЛ, — 250 тыс. руб.

По заявлению ответчика в качестве третьих лиц к делу привлечены онлайн-кинотеатр Okko, компания «СберИнтертеймент» (управляет развлекательными активами «Сбера») и ООО «Телеспорт Груп».

В решении суда по итогам предварительного заседания говорится, что Макаренко предложено представить суду выписки из расчетных и валютных счетов АО «Телеспорт Груп» за период с 24 мая по 14 декабря 2023 года, сведения о всех сделках и договорах, заключенных компанией за аналогичный период, с приложением копий договоров, а также документально подтвержденные сведения в отношении предоставления в пользу ООО «НСТ», ОАО «Первый канал» или иным лицам прав на трансляции таких спортивных турниров, как УЕФА Евро-2024, УЕФА Евро-2028, а также международных матчей с участием сборной России по футболу и Олимпийских игр-2024.

Шишкин и Макаренко на вопросы РБК не ответили. РБК направил запросы в пресс-службы Okko и «Телеспорта». В «СберИнтертейменте» сообщили, что не получили определения суда.

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О чем раньше спорили Okko и «Телеспорт Груп»

За месяц до подачи иска, в сентябре 2023 года, между Okko и «Телеспорт Груп» произошел конфликт. Причиной стала якобы незаконная продажа прав на трансляцию квалификационных матчей Евро-2024 холдингу «Газпром-Медиа». Тогда в Okko заявили, что в июле 2021 года приобрели у компании эксклюзивные права на показ до 2028 года всех матчей европейских сборных, проводимых под эгидой УЕФА. Однако трансляции отбора велись в прямом эфире принадлежащего холдингу «Газпром-Медиа» канала «Матч ТВ». Генпродюсер «Матч ТВ» Александр Тащин утверждал, что канал законно приобрел права на Евро-2024 у «Телеспорт Груп», а УЕФА добавил вещателя «в список бродкастеров и предоставил сигнал».

Непосредственно Okko также подал в суд на «Телеспорт» из-за нарушения договора о предоставлении трансляций матчей чемпионата Европы по футболу 2024 года. Однако в карточке этого дела конкретные требования компании не указаны. Онлайн-кинотеатр лишь требует признать недействительной одностороннюю сделку по предоставлению прав на трансляцию.

Чем известен Петр Макаренко Петр Макаренко, по открытым источникам, выступает основателем и совладельцем агентства «Телеспорт» с 2010 года. В 1990-х он занимал должность коммерческого директора ООО «Контакт» и гендиректора ЗАО «Интернейшнл спорт маркетинг». Также работал гендиректором ЗАО «Телеспорт маркетинг» и замгендиректора коммерческого департамента Российского футбольного союза (РФС). Судебные претензии у участников рынка к структурам Макаренко возникают не в первый раз. В 2020 году Арбитражный суд Москвы взыскал с «Телеспорта» €530 тыс. (43 млн руб. по тогдашнему курсу) по иску РФС, связанному с долгами по договору. В октябре 2021 года РФС снова обратился в суд с похожим иском, на этот раз на общую сумму 133 млн руб. Иск также был удовлетворен, хотя и с уменьшенными требованиями. В сентябре 2023 года в суд на «Телеспорт» подал «Первый канал», требующий взыскать 424,9 млн руб. задолженности в рамках соглашения о зачете взаимных требований. Детали дела в материалах арбитража не указаны.

Что говорят юристы о перспективах иска

Подача иска Шишкиным стала продолжением споров, связанных с правами на трансляции спортивных событий и взаимных претензий Okko и «Телеспорта», комментирует руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин: «В этом смысле конфликт лишь условно можно назвать корпоративным, а речь, скорее всего, идет о тривиальном споре о причинении убытков и их компенсации. Можно также предположить, что поводом для обращения послужили внутрикорпоративные споры и в качестве основания исключения акционера в данном случае выступают некие нарушения, допущенные Макаренко в качестве акционера. Однако для подобного предположения недостаточно исходных данных в открытом доступе».

Партнер юридической фирмы Ru.Courts Илья Кавинский считает, что «дело выглядит как борьба акционеров за контроль над развитием актива». Подобные иски встречаются достаточно часто, а практика по ним противоречива и во многом зависит от фактуры и доказательств сторон. «В целом суды иногда удовлетворяют подобные иски, однако предъявляют к истцам повышенный стандарт доказывания именно в части необходимости исключения акционера из общества, — уточняет Кавинский. — Дело о взыскании убытков с гендиректора выиграть обычно легче, чем иск об исключении участника из общества».

Для взыскания убытков по этому иску Шишкину необходимо доказать суду, что Макаренко своими действиями причинил АО «Телеспорт Групп» значительные убытки, а также аргументировать их размер, пояснил партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель.

Что касается требования об исключении участника из состава акционеров общества, Учитель называет это «крайней мерой», которая может применяться судом, только когда невозможно применение иных способов защиты прав общества и его добросовестных акционеров. «Общей предпосылкой исключения является утрата доверия между акционерами и невозможность осуществления нормальной хозяйственной деятельности, — утверждает он. — Несмотря на то что Верховный суд России в своих разъяснениях указал на возможность исключения из общества даже мажоритарного участника, необходимо отметить, что добиться исключения очень сложно, а положительная судебная практика, особенно в отношении акционерных обществ, практически отсутствует и является скорее исключением».