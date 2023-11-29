Okko подал в суд на крупнейшего оператора спортивных прав

Онлайн-кинотеатр Okko и «Телеспорт» не смогли урегулировать конфликт с трансляций матчей Евро-2024 в досудебном порядке. Видеосервис обвиняет оператора спортивных прав в нарушении договора «в одностороннем порядке»

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Онлайн-кинотеатр Okko подал в суд на компанию «Телеспорт» из-за нарушения договора по предоставлению сигнала трансляций матчей чемпионата Европы по футболу 2024 года. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Okko. Иск видеосервиса был подан 24 ноября в Арбитражный суд города Москвы, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Из-за чего поспорили Okko, «Телеспорт» и «Матч ТВ» Скандал с обвинением со стороны Okko в адрес «Телеспорт Груп» в якобы незаконной продаже прав на трансляцию квалификационных матчей Евро-2024 холдингу «Газпром-Медиа» произошел в начале сентября. Тогда в Okko заявили, что в июле 2021 года приобрели у компании эксклюзивные права на показ всех матчей европейских сборных, проводимых под эгидой УЕФА, вплоть до 2028 года, оплатив полную стоимость прав за все шесть лет авансом. Однако несмотря на то, что контракт Okko и «Телеспорта» подразумевал именно эксклюзив, с начала сентября трансляции отбора велись в прямом эфире принадлежащего холдингу «Газпром-Медиа» канала «Матч ТВ». Гендиректор Okko Сергей Шишкин в разговоре с РБК утверждал, что платформа уведомляла телеканал о договоренностях с «Телеспортом», но эта информация была проигнорирована. Генпродюсер «Матч ТВ» Александр Тащин в свою очередь также заявлял, что канал приобрел права на Евро-2024 у «Телеспорт Груп», а УЕФА добавили вещатель «в список бродкастеров и предоставили сигнал». На следующий день после озвученных обвинений Okko глава «Телеспорта» Петр Макаренко дал интервью «Матч ТВ». В нем он заявил, что «со стороны Okko есть ряд нарушений», о которых платформа была предупреждена. Среди них — задержка необходимой для получения разрешения на вещание документации и передача прав на трансляцию третьим лицам (Макаренко упомянул «Чемпионат» и «Рамблер», оба прямо или опосредованно принадлежат «Сберу», которому до весны 2022 года принадлежал и сам Okko). В том же интервью Макаренко акцентировал внимание на том, что глава Okko Сергей Шишкин является одним из акционеров «Телеспорта», а сам конфликт назвал «корпоративным».

Как сообщил РБК представитель Okko, «Телеспорт» в нарушение действующего договора «в одностороннем порядке прекратил предоставлять для платформы сигнал трансляций матчей Евро-2024». «Несмотря на попытки внесудебного урегулирования спорной ситуации со стороны Okko, сигнал так и не был предоставлен, — отметил собеседник. — В результате Okko вынужден был обратиться в суд для защиты нарушенного права».

Каковы детали требований к «Телеспорту», в пресс-службе онлайн-кинотеатра не уточнили. В карточке дела, опубликованной в картотеке арбитражных дел, ни сумма иска, и его детали не уточняются. Структур «Газпром-Медиа» в числе участников дела пока нет.

В пресс-службе «Матч ТВ» отказались от комментариев по поводу иска Okko к «Телеспорту». Аналогичным образом поступили в холдинге «Газпром-Медиа». Глава «Телеспорта» Петр Макаренко не ответил на вопросы РБК.

Чем известен «Телеспорт» Компания «Телеспорт Груп» — крупнейший игрок на рынке спортивных трансляций и один из главных операторов в области спортивного маркетинга в России. Ее бизнес сфокусирован на посредничестве: «Телеспорт» закупает у оригинальных правообладателей права на показ крупных турниров и перепродает их российским вещателям. Именно через «Телеспорт» федеральные телеканалы и онлайн-платформы приобретают права на ведущие мировые турниры, в том числе Олимпиаду и чемпионаты мира и Европы по футболу. В интервью ТАСС Макаренко заявлял, что компании уже принадлежат права на показ чемпионата Европы по футболу 2028 года, а также Олимпийских игр 2024 и 2026 годов. Выручка АО «Телеспорт Груп» в 2022 году составила 2,5 млрд руб. — на 54,8% меньше, чем годом ранее, а чистая прибыль упала год к году на 27,3% — до 22,8 млн руб. По состоянию на конец 2022 года основным учредителем юрлица «Телеспорта» был сам Макаренко с долей 99%, а оставшийся 1% принадлежал ООО «СберИнтертеймент», следует из пояснения к бухгалтерской отчетности компании.

Как «Матч ТВ» получал спортивные трансляции

В 2021 году холдинг «Газпром-Медиа» выиграл тендер на трансляцию боев по смешанным единоборствам UFC. В результате сделки «Матч ТВ» и телеканалы семейства «Матч» стали эксклюзивными вещателями турниров и в телеэфире, и в цифровой среде.

В 2019 году эксклюзивные права на трансляцию матчей трех сезонов Национальной хоккейной лиги в России приобрел «Яндекс», обойдя в тендере «Матч ТВ», Okko и «Телеспорт». Источники «Ведомостей» оценивали сделку в $2 млн за сезон, а Макаренко тогда утверждал, что итоговая цена «завышена в несколько раз». В результате в январе 2021 года «Яндекс» объявил о том, что будет делиться правами на показ нового сезона НХЛ с сервисом Wink и «Матч ТВ»: компании договорились о совместных инвестициях в продукт и контент и разделении доходов.

В октябре 2021 года «Матч ТВ» боролся за продление соглашения о показе матчей чемпионата России по футболу с Российской премьер-лигой. Среди претендентов на телеправа, помимо самого канала, были«Яндекс», Okko и видеосервис Start. Однако в последний момент все клубы РПЛ высказались за отказ от проведения тендера и за продление соглашения с действующим вещателем. Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц объяснял такое решение улучшенным предложением «Матч ТВ» и согласованием всех условий до конкурса. Изначально вещатель сделал лиге предложение на 4 млрд руб., однако позже предложил платить по 6,6 млрд руб. в первые два года действия соглашения и по 7,7 млрд руб. — в следующие два.