Российские фильмы впервые собрали больше половины всей кассы года

Отечественные фильмы по итогам 2022 года впервые обеспечили больше половины киносборов, следует из отчета Фонда кино. Произошло это из-за «ухода Голливуда»: в денежном выражении кассовые сборы увеличились меньше чем на 2 млрд руб.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Доля отечественного кино в кассовых сборах кинопроката по итогам 2022 года достигла 52,1%. Это следует из отчета Фонда кино, с которым ознакомился РБК. Показатель 50% преодолен впервые как минимум с 2015 года (более ранних данных по общему рынку кинопроката Фонд кино не публиковал).

Но в абсолютных значениях рост кассы российских фильмов не превышает 2 млрд руб., или 18,5%: в 2021 году отечественное кино заработало 10,4 млрд руб., в 2022-м — 12,3 млрд руб. Максимумом в денежном выражении результат также не стал: в прошлые годы даже на фоне конкуренции с иностранными производителями контента российские ленты зарабатывали больше. Так, в 2018 году общая касса отечественного кино составляла 13,8 млрд руб. (доля в кассовых сборах тогда равнялась 27,5%), в 2017-м — 13 млрд руб. (доля — 24,3%).

При этом совокупные сборы всего кинопроката за прошлый год рухнули почти на 42% по сравнению с 2021-м, или на 17,1 млрд руб. в абсолютных значениях, до 23,7 млрд руб. Меньший результат — 22,9 млрд руб. — был зафиксирован только в 2020 году, когда российские кинотеатры несколько недель были закрыты из-за пандемии коронавируса, а позже работали с ограничениями по заполняемости.

Впервые за 2022 год зарубежное кино уступило российскому по сборам в апреле. В июле, августе и сентябре благодаря премьерам западного контента, произведенного независимыми или небольшими студиями, иностранное кино вновь начало опережать отечественное. Тогда выходили, например, новые «Челюсти», «Три тысячи лет желаний» с Тильдой Суинтон и драма «После. Долго и счастливо». Однако в октябре на фоне премьеры исторической драмы «Сердце Пармы» российское кино вновь опередило иностранное по сборам.

Несмотря на то что 10 из 12 месяцев 2022 года российские кинотеатры не могли легально показывать контент крупнейших американских студий, в топ-5 самых кассовых фильмов года попали три ленты Голливуда, выходившие в первом полугодии: приключенческий боевик «Анчартед: На картах не значится» (1,6 млрд руб.), супергеройский фильм по мотивам комиксов Marvel «Человек паук: Нет пути домой» (1 млрд руб.) и вторая часть мультфильма «Зверопой-2» (0,7 млрд руб.). Совокупно на эти премьеры приходится почти 14% годовых сборов.

Лидером по сборам в кинопрокате стал отечественный фильм «Последний богатырь: Посланник тьмы», который собрал 1,7 млрд руб., в пятерку лидеров вошел и российский фильм «Сердце Пармы» (0,9 млрд руб.).

Как Минкультуры повышало долю российского кино Задачу нарастить долю российского кино в прокате хотя бы до 30% впервые в 2017 году поставил Владимир Мединский, занимавший на тот момент пост министра культуры. Тогда же была введена практика рассылать дистрибьюторам рекомендации сократить количество сеансов зарубежных фильмов в кинотеатрах накануне праздников. В результате за период с 2012 по 2019 год сборы российского кино выросли в 2,3 раза, а его доля в прокате — в 1,7 раза. Достигнуть цели удалось только в 2020 году, когда доля продаж билетов на сеансы российских фильмов составила 46,9% от всей кассы — 10,7 млрд. Однако связано это было по большей части с переносом голливудских премьер на фоне пандемии, а также с успехом фильма «Холоп», собравшего на тот момент рекордные для отечественного кино 2,7 млрд руб.

Что произошло в кинопрокате на фоне спецоперации

В марте после начала спецоперации России на Украине крупнейшие западные киностудии объявили о том, что не будут выпускать в российский прокат новые фильмы. Такое решение, в частности, приняли The Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros., Universal и Paramount. В результате релиз нового «Бэтмена» в России с Робертом Паттинсоном был снят с проката менее чем за сутки до премьеры. Иркутский кинотеатр New Cinema даже смог выиграть дело против российского юрлица Universal Pictures и отсудить 2,9 млн руб. упущенной выгоды в качестве компенсации за отмененные показы «Бэтмена». Ряд кинотеатров — представителей Ассоциации владельцев кинотеатров в июне объявили, что все-таки выпустят «Бэтмена», причем, по их версии, легально — на основании ранее заключенных лицензионных договоров. Отчет о каждом сеансе передавался в Единую автоматизированную информационную систему (ЕАИС), всего с 16 июня фильм заработал в России 82 млн руб.

Ситуация с отменой голливудских премьер привела к тому, что к июлю 2022 года кинопрокат рухнул до минимальных значений, исключая показатели локдауна 2020 года. Ассоциация владельцев кинотеатров просила государство предоставить бизнесу поддержку на ближайшие несколько месяцев, но получила отказ. Министр культуры Ольга Любимова тогда утверждала, что выделение прямых субсидий для поддержки кинотеатров не решит проблему с выпадающими доходами на фоне снижения посещаемости и ухода западных компаний. Но адресную поддержку от мэрии получили московские кинотеатры: им на 100% компенсировали затраты по лицензионным договорам за пользование правами на отечественные фильмы, понесенные с 1 января по 31 мая, а также выдали гранты на рекламу российского кино.

Летом кинотеатры начали широко применять практику так называемого предсеансного обслуживания. По этой схеме билет официально продается на один из российских фильмов или короткометражек. Однако перед ним зрителям показывают голливудский контент. Таким образом на экраны без официального разрешения правообладателей выходили, например, кинокомиксы «Тор: Любовь и гром», «Черный Адам», а также вторая часть «Аватара». 12 января отраслевое издание «Бюллетень кинопрокатчика» даже выпустило официальное заявление о том, что будет суммировать сборы короткометражного кино и обозначать их кассу как сборы «Аватара».

В августе в Госдуму был внесен законопроект депутата Дмитрия Кузнецова о принудительном лицензировании контента. Суть инициативы — в случае отказа иностранного правообладателя напрямую продавать в Россию свой контент российские компании смогли бы получить права на него через суд. Идею поддержали кинотеатры и книгоиздатели, но против выступили стриминговые сервисы. В первоначальной версии законопроект до рассмотрения не дошел, а в декабре его вернули автору. Однако уже в январе 2023 года депутат Антон Горелкин заявил, что в Госдуме могут вернуться к идее принудительного лицензирования иностранных фильмов.

В октябре директор департамента кинематографии Минкультуры Дмитрий Давиденко сообщил, что с начала 2022 года количество кинотеатров и кинозалов в России сократилось более чем на 11%. Тогда, по данным министерства, регулярный кинопоказ проводили около 2,1 тыс. кинотеатров и 5,3 тыс. кинозалов. При этом, по регистрационным данным ЕАИС, официально приостановили кинопоказ 103 кинотеатра и закрылись 43.

Что прогнозируют киносети на 2023 год

В 2023 году, по прогнозам главы объединенной киносети «Формула кино» и «Синема Парк» Алексея Васясина, доля российского кино в общих сборах будет только расти. По его словам, примкнуть к решению мейджоров и покинуть российский рынок может, например, американская кинокомпания Lionsgate. В апреле 2022 года «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на директора по кинопрокату «Централ Партнершип» Павла Верещагина сообщал, что студия якобы уже приостановила выход своих фильмов в России. Но в августе Lionsgate выпустила фильм «Вышка», ставший самым кассовым для того месяца в российском прокате и собравший 163 млн руб. В планах Lionsgate на 2023 год — четвертая часть боевика «Неудержимые», десятая часть хоррора «Пила» и приквел франшизы «Голодные игры».

В целом же общая касса в 2023 году имеет шанс превысить показатель 2022-го, считает Васясин. Такую оценку он дает на основе графика релизов на первый квартал, а также текущего успеха фильма «Чебурашка», который впервые в истории российского проката преодолел отметку 5 млрд руб.

Похожую оценку озвучила и президент сети «Каро» Ольга Зинякова: «В нашей сети доля российского кино в 2022 году была более 60%, приблизительно такой же объем сохранится и в 2023-м». При этом иностранное кино, по словам Зиняковой, в том числе американское и европейское, продолжает быть значимой частью проката: «Речь идет и о новинках, и о классике, и о фестивальных фаворитах сезона. Вопрос показа мейджорских фильмов остается острым, и оптимального решения, лежащего в законной плоскости, пока не найдено», — добавила Зинякова.