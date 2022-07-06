Объем российского кинопроката достиг минимальных показателей

Количество зрителей российских кинотеатров за прошедшую прокатную неделю опустилось до 800 тыс. человек. Если исключить период локдауна, это минимальный показатель за весь исследуемый Фондом кино период

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Количество посетителей российских кинотеатров за прокатную неделю, начавшуюся 30 июня и завершающуюся 6 июля, составило всего 800 тыс., свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Исключая показатели периода локдауна в 2020 году, когда кинотеатры были закрыты в большинстве регионов, это минимальный показатель с 2015 года. Статистика за более давний период на сайте ЕАИС отсутствует.

Аналогичный минимум был также зафиксирован на неделе с 4 по 11 ноября 2021 года, тогда с 28 октября по 7 ноября власти Москвы и Подмосковья вновь ввели локдаун и запретили работу кинотеатров. Минимальный показатель посещаемости 500 тыс. был зафиксирован и за последний уикэнд: выходные традиционно считаются наиболее прибыльным для кинопроката периодом, поскольку многие премьеры проходят по четвергам.

Для сравнения: за неделю с 1 по 7 июля 2021 года кинотеатры посетили 1,5 млн человек. Тогда в большинстве регионов еще действовали ограничения заполняемости залов или требовались QR-коды, подтверждающие вакцинацию, или отрицательный ПЦР-тест. В допандемийном 2019 году показатель недели с 4 по 10 июля составлял 4,5 млн.

На фоне падения посещаемости увеличилась средняя стоимость билетов. За прошедшую прокатную неделю этот показатель составил 259,1 руб. за штуку — наивысший показатель за лето. В начале июня билет в кино стоил в среднем 235,7 руб. С 1 по 7 июля 2021 года поход в кино стоил 245,7 руб., с 4 по 10 июля 2019-го — 248,4 руб. В марте владельцы крупнейших киносетей сообщили о договоренности не повышать цены на фоне всеобщего роста стоимости товаров и услуг.

После ухода западных мейджоров сборы стабилизировались в диапазоне 150–200 млн руб. за уикэнд, сообщил РБК главный редактор издания «Бюллетень кинопрокатчика» Александр Нечаев. За прошедший уикэнд этот показатель опустился до 140 млн руб. — это худший результат в 2022 году. «Кинотеатры заранее понимали, что июль — месяц непростой, он и в хорошие годы редко бывал самым кассовым в году. В 2022-м у него есть все шансы стать наименее кассовым месяцем года. Очевидно, что продолжится консервация кинозалов. Но до осени кинотеатры смогут протянуть на нулевой рентабельности в ожидании потенциально громких премьер», — отметил Нечаев.

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В этом году после начала военной спецоперации на Украине все американские кинокомпании отказались выпускать свои премьеры в российский прокат. В 2021 году из 40,7 млрд руб. кассовых сборов почти 75% были обеспечены именно зарубежными картинами. В июне «Ведомости» со ссылкой на собственные источники сообщали, что российские киносети перестали платить Universal, Disney, Warner Bros., Sony и представляющим их интересы в России компаниям за уже вышедшие фильмы.

Для привлечения зрителей некоторые российские кинотеатры в июне даже решили выпустить в прокат нового «Бэтмена», российский релиз которого студия Warner Bros. отменила за день до премьеры. Владельцы киносетей заявили, что такой шаг абсолютно легален: российские кинотеатры заключили с компанией Universal Pictures Russia договор на публичную демонстрацию «Бэтмена» в феврале 2022 года, за свой счет демонстрировали анонсирующие ролики и распространяли рекламу, а Минкультуры выдало фильму прокатное удостоверение. Однако это прокату не помогло: общие сборы кинокомикса в России за три недели едва превысили 41 млн руб.