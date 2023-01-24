Гендиректор группы компаний «Рики» Юлия Немчина рассказала РБК о влиянии санкций на российскую анимацию, показах отечественных мультфильмов в Европе и Великобритании и планах запустить линейку одежды

Юлия Немчина (Фото: Асхат Бардынов для РБК)

В 2022 году у российских производителей мультфильмов, которые продавали свой контент на зарубежные рынки, возникли проблемы в расчетах с партнерами, а ряд контрагентов в западных странах поставили сделки на паузу, рассказала в интервью РБК гендиректор группы компаний «Рики» Юлия Немчина. Экспорт контента в другие страны приносил одной из крупнейших в России анимационных компаний, которая создала мультсериалы «Смешарики» и «Фиксики», более трети выручки. Франшиза «Смешарики», в частности, популярна в США, странах Азии и Латинской Америки.

О сохранении контрактов с бизнесом недружественных стран, запуске линейки одежды и обуви по мотивам флагманских мультфильмов и нехватке качественных сценариев Немчина рассказала РБК.

Чем известна ГК «Рики» Группа компаний «Рики» была основана в 2003 году. Сейчас в ее состав входят 15 компаний, среди которых — собственный продюсерский центр, агентство по управлению правами «Мармелад Медиа», детское издательство «Умная Маша» и две анимационные студии — «Петербург» (ей принадлежит проект «Смешарики») и «Аэроплан» (снял мультфильм «Фиксики»). В портфель ГК «Рики» входят анимационные франшизы «Смешарики», «Фиксики», «ПинКод», «Малышарики», «Тима и Тома» и «Бодо Бородо». По собственным данным компании, ее проекты транслируются в 100 странах мира и переведены на 50 языков и диалектов, а количество лицензиатов составляет две сотни. По оценке главного редактора отраслевого издания «Бюллетень кинопрокатчика» Александра Нечаева, ГК «Рики» занимает второе место в России по выручке от кинопроката после студии «Мельница», которая известна по франшизам «Три богатыря» и «Иван Царевич и Серый Волк», а также мультсериалам «Лунтик и его друзья» и «Барбоскины». По данным исследования Ipsos, герои проектов «Смешарики» и «Фиксики» входят в топ-5 наиболее любимых персонажей у российских детей.

«Доля международных сделок сократилась до 25-30%»

Второй квартал прошедшего 2022 года внес коррективы в международное развитие «Рики», как и многих других российских компаний: после начала специальной военной операции на Украине и введенных в ответ на нее западных санкций на паузу встала значительная часть международных сделок. Бизнес производителя «Смешариков» ориентирован, в том числе, на продажу российской анимации за рубеж: до 2022 года международные сделки приносили группе до 40% выручки. По итогам года их доля сократилась до 25-30%.

Но, несмотря на геополитическую ситуацию, все ранее заключенные контракты с иностранными партнерами остались в силе, утверждает Немчина. Например, анимационный сериал «ДиноСити», по данным Broadcasters Audience Research Board, на рейтинг которого ссылается компания, входит в топ-10 контента для детей от 4-х до 15 лет канала Tiny Pop в Великобритании и Ирландии, проект «Малышарики» доступен на британском канале Sky, а очередной сезон «Тимы и Томы» уже после начала спецоперации был приобретен для показов во Франции (France TV) и Италии (холдинг DeAgostini). С расширением линейки контента для ряда стран Европы и США возникли сложности, признает Немчина: «Например, мы хотели дополнить «Фиксиков» новыми сезонами. Однако некоторые наши партнеры поставили переговоры на паузу. Но в 2023 году мы все-таки ждем положительных решений».

Фото: Асхат Бардынов для РБК

Международный бюджет, который прогнозировала компания на 2022 год, «не был реализован процентов на 30-40», отмечает Немчина. Но выпавшие экспортные продажи и пауза в лицензионном направлении были компенсированы прокатом полнометражного фильма «Финник». По данным Единой информационной системы Фонда кино, сборы картины в России составили 442 млн руб. С учетом стран СНГ этот показатель достиг 460 млн руб., оценивает Немчина.

Свои общие финансовые показатели группа компаний «Рики» не раскрывает. Показатели отдельных юрлиц группы по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) доступны пока только за 2021 год. Так, выручка ООО «Продюсерский центр «Рики» по РСБУ в 2021 году составила 315 млн руб., что на 28% выше показателя 2020 года (254,4 млн руб.), чистая прибыль — 22 млн руб. (рост почти в 17 раз против 1,3 млн руб. годом ранее). ООО «СКА Петербург» в 2021 году выручило почти 495 млн руб., чистая прибыль составила 35 млн руб. Аналогичные показатели у АО «Аэроплан» — 334 млн руб. и 18 млн руб. соответственно.

«Мы позиционируем себя вне политики»

По итогам 2022 года целевой бюджет группы компаний «Рики», запланированный еще в декабре 2021-ого, был недовыполнен на 7%, утверждает Немчина. Показатель прибыли по году еще не подведен, выручка выросла на 20% (абсолютные цифры не раскрываются). Флагманскими проектами группы компаний «Рики» остаются франшизы «Смешарики» и «Фиксики». На них, по словам Немчиной, в 2022 году пришлись 18% и 14% выручки соответственно.

«В 2023 году франшизе «Смешарики» исполняется 20 лет, поэтому большая часть планов по развитию компании на год будет связана с ними, — рассказывает Немчина. — Кроме того, мы видим перспективу в расширении музыкального направления, цифровой дистрибуции песен из наших сериалов, в том числе «Фиксиков» и «Малышариков» на стриминговые платформы. Мы также планируем выпуск полноценного музыкального альбома. Развивать это направление мы хотим собственными силами, работая с разными дистрибьюторами».

Как музыку из российских мультфильмов продвигают за рубежом В сентябре 2021 года ГК «Рики» подписала лицензионные соглашения с Warner Music Russia (российское подразделение Warner Music Group, которое наряду с Sony Music и Universal Music Group входит в международную «большую тройку компаний звукозаписи»). По условиям сделки Warner Music Russia получила исключительную лицензию на цифровую дистрибьюцию и продвижение музыки из анимационных сериалов «Смешарики» и «Малышарики» по всему миру. Тогда сообщалось, что стороны рассматривают расширение контрактов и на другие проекты группы. Но в начале марта 2022 года на фоне спецоперации России на Украине Warner Music объявила о приостановке деятельности в России. Тем не менее, в компании пообещали «по мере развития ситуации» выполнять свои обязательства перед артистами и авторами песен. В сентябре The Guardian сообщил, что российский офис Warner Music якобы продолжил работу несмотря на решение головной компании. Источники «Коммерсанта» тогда подтверждали, что структуры Warner Music «продолжали работу в России». В ГК «Рики» не уточнили, остается ли контракт с Warner Music в силе. РБК направил запрос в Warner Music.

Еще одним направлением, которое ГК «Рики» будет развивать, станет fashion, продолжает Немчина. В 2023 году группа компаний планирует запустить собственную линейку детской и взрослой одежды и обуви в партнерстве с несколькими российскими производителями. Среди обсуждаемых вариантов — использование в дизайне образов персонажей флагманских проектов компании. Конкретные бренды Немчина не назвала, сославшись на активную стадию переговоров. Кроме того, в проекте — выпуск книги и документального фильма о франшизе «Смешарики», а также организация тематического концерта.

Юлия Немчина (Фото: Асхат Бардынов для РБК)

Что касается производства мультфильмов, в 2023 году в работе у студии находятся 10 проектов: «Смешарики», «Фиксики», «Малышарики», «ДиноСити», «Мульти-Россия», «Бодо Бородо», «Финник», а также готовится несколько новых запусков, перечисляет Юлия Немчина. «Кроме того, сейчас в производстве три полных метра. С точки зрения бюджета мы для себя поставили планку прироста в 20% к 2022 году. Разумеется, остается фактор риска, связанный с курсом доллара. Требует оперативного решения проблема программного обеспечения. Экономическая и политическая ситуация нам неподвластны, но все-таки мы позиционируем себя вне политики. И точно не планируем сокращаться: некоторые задачи, наоборот, потребуют расширения штата. Что касается доходов, мы отмечаем некоторое снижение количества сделок и партнеров, но эти показатели не критичны».

Как «Смешарики» сменили прописку До 2022 года исключительные права на «Смешариков» принадлежали зарегистрированному в Мюнхене юрлицу «Смешарики ГмбХ». Однако в августе Роспатент зарегистрировал изменение владельца интеллектуальной собственности компании: сам фирменный логотип «Смешарики», а также визуальные образы героев и их имена были переданы российскому юрлицу «ООО Смешарики». Появившиеся в Роспатенте изменения владельца прав на образы «Смешариков» Немчина связала «исключительно с вопросами внутренней оптимизации владения».

«Для продаж прав в Австралию нам пришлось менять банк»

Реализация прав на контент группы компаний «Рики» за рубежом после февральских событий 2022 года происходит дольше и сложнее, признает Немчина: «Если раньше на получение платежа уходил месяц, то сейчас расчет занимает до четырех месяцев. Кроме того, нам приходилось менять наш банк обслуживания, поскольку рассчитываться по лицензионным договорам через подсанкционные банки, с которыми мы сотрудничали раньше, иностранные партнеры не могут. Тем не менее, все основные суммы по сделкам, заключенным в 2022 году, мы уже получили». С какими именно банками сотрудничает группа компаний, Немчина не уточняет.

Осенью «Рики» удалось выпустить мультфильм «Финник» в Австралии, Новой Зеландии, Греции, Сербии и в Черногории, отмечает Немчина. Однако масштабной пиар-кампании этого проекта в этих странах не было. Зимой 2023 года релиз состоится в Румынии, Болгарии, в странах Ближнего Востока и в Южной Корее, позже ожидается также премьера в Турции.

Ключевыми рынками для международной экспансии в ближайшие годы группа компаний «Рики» для себя считает Латинскую Америку, страны Ближнего Востока, Индонезию, а также Китай, с агентами в котором в конце 2022 года было заключено два новых контракта. Так, местный агент появился у проектов «Бодо Бородо» и «ДиноСити». Крупный китайский партнер появился у нового сезона «Фиксиков».

Фото: Асхат Бардынов для РБК

«Мы бы хотели наладить более плотное сотрудничество с Южной Кореей, но пока что это только перспектива, — утверждает Немчина. — Здесь мешает не столько геополитическая ситуация, сколько специфика ведения переговоров с местными партнерами. Тем не менее, осенью мы уже приняли участие в южнокорейской выставке Broadcast Worldwide — 2022».

В каких странах популярны мультфильмы «Рики» С 2011 года «Рики» присутствовала на рынке Китая. Первые серии «Смешариков 2D» показали по местному центральному телевидению. Позже сериал начали транслировать более 15 телеканалов разного уровня, включая СCTV Kids — подразделение «Центрального телевидения Китая». С 2016 года китайское CCTV Kids показывает в своем эфире «Фиксиков», с 2018-го — «Малышариков». В октябре 2021 года принадлежащая Alibaba Group китайская платформа онлайн-видео Youku Kids заключила с «Рики» соглашение о производстве трех новых сезонов сериала «Тима и Тома». В 2016 году права на демонстрацию мультфильмов «Смешарики» в США выкупила американская звукозаписывающая компания Shout! Factory. В целом франшиза «Смешарики» особенно популярна в Азии и Латинской Америке, а сериал «ПинКод» — в Бразилии, Чили и Перу.

«Качество сценариев — одна из главных проблем индустрии»

Уход западных киностудий на анимационной индустрии в России отразился не лучшим образом, считает Немчина: «Все-таки западные компании задавали высокий уровень качества контента и, кроме того, здоровая конкуренция между участниками рынка стимулирует развитие».

Анимационные фильмы создаются долго: производственный цикл может занимать три-четыре года, напоминает Немчина. «Утверждать, что мы сможем заместить ушедший контент в рамках 2023 года без снижения общего уровня качества, нельзя. При оптимистичных прогнозах, если вся индустрия нарастит компетенции по сценарной части, в горизонте пяти лет мы бы могли бы выйти на новый уровень».

«Говоря об импортозамещении, следует поднять вопрос нехватки качественных сценариев, — продолжает Немчина. — И, если откровенно, это одна из главных проблем индустрии, которую следует решать первостепенно. Настоящего авторского кино, проектов вне времени и пространства единицы. Нужно пересматривать сам подход подготовки сценаристов на уровне школ, университетов. Необходимо популяризировать это направление, как профессию будущего».

Фото: Асхат Бардынов для РБК

«Оборудования хватит на два-три года работы»

Из-за санкций у анимационной индустрии возникли проблемы с техническим обеспечением, в частности, с лицензиями на софт, отмечает Немчина: «Давайте признаем, в нашей индустрии нет ни одной компании, которая бы не сидела на международных программах. Пока мы продолжаем работу на старых лицензиях, они будут действовать до лета. Дальше остается только надеяться, что совместная работа с профильным министерством цифрового развития поможет найти новые решения».

У производителя «Смешариков» все необходимое «железо» было приобретено еще в 2021 году, отмечает Немчина: «Мы традиционно прогнозируем загрузку наших мощностей на два-три года вперед, и еще тогда мы запланировали наращивание объемов производства, — объясняет глава ГК «Рики». — В 2022 году мы произвели самое большее количество минут анимации за всю историю существования — суммарно 1,7 тыс. Но существующего сейчас парка техники, по прогнозам Немчиной, хватит еще на два-три года.