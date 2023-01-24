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Создатель «Фиксиков» рассказал о паузе в продаже мультфильмов в ЕС и США

Доля выручки производителя «Смешариков» от международных сделок сократилась до 25-30%
Доля выручки ГК «Рики» от продажи мультфильмов за рубеж сократилась в 2022 году с 40 до 30%. Но вопреки санкциям производителю «Смешариков» удалось заключить новые договоры даже с недружественными странами
Фото: Юрий Белинский / ТАСС
Фото: Юрий Белинский / ТАСС

Доля международных сделок в выручке группы компаний «Рики», известной по анимационным франшизам «Смешарики» и «Фиксики», в 2022 году сократилась до 25-30%. Об этом РБК рассказала гендиректор группы компаний Юлия Немчина.

Раньше этот показатель достигал 40%, однако второй квартал 2022 года «внес коррективы в вопросы международного развития», констатирует Немчина: после начала специальной военной операции на Украине и введенных в ответ на нее западных санкций «на паузу встала значительная часть международных сделок».

Но, несмотря на санкции и геополитическую ситуацию, осенью ГК «Рики» удалось выпустить мультфильм «Финник» в Австралии, Новой Зеландии, Греции, Сербии и в Черногории, хотя масштабной PR-кампании у проекта в этих странах не было, отмечает Немчина. Зимой 2023 года релиз картины состоится также в Румынии, Болгарии, в странах Ближнего Востока и в Южной Корее.

Все ранее заключенные контракты ГК «Рики» с иностранными партнерами, по словам Немчиной, также остались в силе. Так, уже после начала спецоперации России на Украине очередной сезон мультсериала «Тима и Тома» был приобретен для показов французским каналом France TV и итальянским холдингом DeAgostini. Кроме того, мультсериал «ДиноСити», по данным Broadcasters Audience Research Board, на рейтинг которого ссылается компания, вошел в топ-10 контента для детей от 4-х до 15 лет канала Tiny Pop в Великобритании и Ирландии.

Впрочем, как признает Немчина, с расширением линейки контента для ряда стран Европы и США сложности все-таки возникли: «Например, мы хотели дополнить «Фиксиков» новыми сезонами. Однако некоторые наши партнеры поставили переговоры на паузу». Положительных решений по подобным вопросам ГК «Рики» ждет в 2023 году.

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Для того, чтобы продолжать реализовывать права на контент после февральских событий за рубежом, группа компаний «Рики» была вынуждена сменить банк обслуживания, сообщила Немчина. Проявились и другие сложности с расчетами, например, сроки получения платежей увеличились с одного до четырех месяцев. «Тем не менее, все основные суммы по сделкам, заключенным в 2022 году, мы уже получили», — добавила глава ГК «Рики».

Спрогнозированный на 2022 год международный бюджет был нереализован на 30-40%, добавила Немчина. Но выпавшие экспортные продажи и пауза в продаже лицензионных прав на проекты заграницу были компенсированы прокатом полнометражного фильма «Финник», отмечает директор группы компаний» Рики».

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Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова
мультфильмы «Смешарики» Фиксики кино
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