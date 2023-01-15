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«Чебурашка» первым среди российских фильмов собрал более 13 млн зрителей

«Чебурашка» стал рекордсменом среди российских фильмов по числу зрителей в кинотеатрах
Лидером по числу зрителей в кинотеатрах пока остается первая часть «Аватара» Джеймса Кэмерона. «Чебурашке» уже удалось обойти другие российские картины и по сборам, и по посещаемости
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Семейная комедия «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко первой из картин российского производства смогла собрать более 13 млн зрителей, следует из данных «Фонда Кино». По состоянию на 15 января ленту в кинотеатрах посмотрели 13 184 115 человек.

Абсолютный рекорд по числу зрителей сохраняет первая часть американского фильма «Аватар» режиссера Джеймса Кэмерона, вышедшая в 2008 году. Согласно информации бюллетеня кинопрокатчика (фонд кино не приводит данные), посещаемость научного-фантастического фильма в России составила более 13,4 млн человек.

Среди российских картин рекордсменом по числу зрителей ранее был фильм «Движение вверх» режиссера Антона Мегердичева. Из данных фонда кино следует, что в 2017-2018 годах в кинотеатрах его посмотрели 11 912 857 человек. Далее следует «Холоп» Клима Шипенко (в 2019-2020 гг. собрал у экранов в кино 11 655 669 человек).

В январе «Чебурашка» стал самым кассовым фильмов в истории российского проката. По состоянию на 15 января, общие сборы картины составили 4,13 млрд руб. Прежде лидером по сборам была все та же первая часть «Аватара», которая заработала в России 3,51 млрд руб. Среди российских фильмов самым кассовым ранее был «Холоп» (3 082 031 790 руб.).

В мировом прокате сейчас идет вторая часть фильма Кэмерона — «Аватар 2: путь воды», она уже собрала $3 млрд. В России после ухода голливудских студий из-за спецоперации на Украине лента официально не вышла, но показывается в некоторых кинотеатрах в рамках «предсеансного обслуживания», указывали в «Бюллетене кинопрокатчика».

Семейная комедия «Чебурашка» рассказывает о новых приключениях одноименного персонажа. По сюжету он попадает в небольшой приморский город из далекой апельсиновой страны. Главные роли в фильме сыграли Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин. Чебурашку озвучила Ольга Кузьмина.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Чебурашка зрители Фонд кино кинотеатры
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