«Чебурашка» первым среди российских фильмов собрал более 13 млн зрителей
Семейная комедия «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко первой из картин российского производства смогла собрать более 13 млн зрителей, следует из данных «Фонда Кино». По состоянию на 15 января ленту в кинотеатрах посмотрели 13 184 115 человек.
Абсолютный рекорд по числу зрителей сохраняет первая часть американского фильма «Аватар» режиссера Джеймса Кэмерона, вышедшая в 2008 году. Согласно информации бюллетеня кинопрокатчика (фонд кино не приводит данные), посещаемость научного-фантастического фильма в России составила более 13,4 млн человек.
Среди российских картин рекордсменом по числу зрителей ранее был фильм «Движение вверх» режиссера Антона Мегердичева. Из данных фонда кино следует, что в 2017-2018 годах в кинотеатрах его посмотрели 11 912 857 человек. Далее следует «Холоп» Клима Шипенко (в 2019-2020 гг. собрал у экранов в кино 11 655 669 человек).
В январе «Чебурашка» стал самым кассовым фильмов в истории российского проката. По состоянию на 15 января, общие сборы картины составили 4,13 млрд руб. Прежде лидером по сборам была все та же первая часть «Аватара», которая заработала в России 3,51 млрд руб. Среди российских фильмов самым кассовым ранее был «Холоп» (3 082 031 790 руб.).
В мировом прокате сейчас идет вторая часть фильма Кэмерона — «Аватар 2: путь воды», она уже собрала $3 млрд. В России после ухода голливудских студий из-за спецоперации на Украине лента официально не вышла, но показывается в некоторых кинотеатрах в рамках «предсеансного обслуживания», указывали в «Бюллетене кинопрокатчика».
Семейная комедия «Чебурашка» рассказывает о новых приключениях одноименного персонажа. По сюжету он попадает в небольшой приморский город из далекой апельсиновой страны. Главные роли в фильме сыграли Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин. Чебурашку озвучила Ольга Кузьмина.