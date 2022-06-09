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Бизнес оценил новые меры поддержки московских кинотеатров

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Представители сетей кинотеатров в беседе с РБК отреагировали на меры поддержки, о которых объявили власти Москвы, и выразили надежду, что инициатива будет поддержана и на федеральном уровне.

«Москва генерирует более половины сборов для большинства фильмов, а для альтернативного контента составляла почти 100%, поэтому данная мера позволит кинотеатрам оставить двери открытыми. Мы также надеемся, что инициатива Сергея Семеновича будет поддержана и на федеральном уровне», — сказала РБК президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова.

Надежду на то, что поддержка кинотеатров станет общероссийской, выразили и в сети «Синема Стар».

В свою очередь гендиректор объединенной киносети «Формула кино» и «Синема Парк» Алексей Васясин отметил, что новые меры поддержки помогут отрасли нивелировать убытки, но в каком объеме, пока сказать сложно. Кроме того, Москва для киносети составляет лишь 25% рынка, а информации о том, будут ли другие регионы вводить аналогичные меры поддержки, пока нет, сказал он. «Санкт-Петербург недавно провел бесплатные показы для студентов, эта акция собрала порядка 115 тыс. гостей. Для людей просмотр кино был бесплатным, для кинотеатров же власти обещали компенсировать расходы, исходя из стандартной стоимости билетов. Определенные меры поддержки есть в Нижнем Новгороде, но в меньшем объеме», — отметил Васясин.

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Фото:Александр Артеменков / ТАСС

О мерах поддержки кинотеатров Собянин объявил днем 9 июня. После ухода иностранных кинопрокатчиков с российского рынка многие кинотеатры оказались перед угрозой закрытия или «значительного сокращения масштабов работы», отметил он. В связи с этим власти решили объявить о мерах поддержки. Они необходимы, чтобы не «оставить без работы тысячи людей, причем не только в индустрии кино», но и в целом в столичной экосистеме, поскольку, например, если не будет кино, сократится выручка и на фуд-кортах, отметили власти.

В этот пакет вошли следующие меры поддержки:

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  • киносетям на 100% компенсируют из бюджета затраты по лицензионным договорам за пользование правами на отечественные фильмы, понесенные с 1 января по 31 мая;
  • с 1 июня такие затраты будут компенсироваться на 50%; общий объем поддержки не может превышать 50 млн руб. на одну киносеть;
  • крупнейшие сети кинотеатров получат гранты на рекламу отечественного кино.

Теги
кинотеатры Москва Сергей Собянин
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