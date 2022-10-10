«Сердце Пармы» собрал пятую часть бюджета в лучший уик-энд за последние четыре месяца

Драма «Сердце Пармы» за первый уик-энд собрала только пятую часть бюджета

Историческая драма «Сердце Пармы» за первые выходные собрала в прокате 135 млн руб. Уик-энд стал лучшим для кинотеатров за последние четыре месяца, однако аналитики сомневаются, что картине удастся достичь ожидаемых показателей

Фото: Вадим Тараканов / ТАСС

Российский фильм «Сердце Пармы» за первый уик-энд собрал в прокате 134,7 млн руб., следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. На момент публикации сборы картины составили около 144,5 млн руб. При этом бюджет проекта составил почти 715 млн руб., из которых 150 млн руб. — субсидия на возвратной основе.

Общее количество посетителей российских кинотеатров за прошедший уик-энд превысило 809 тыс. Этот показатель является рекордным за последние четыре месяца. Больший результат, по данным ЕАИС, в последний раз был зафиксирован за уик-энд с 9 по 13 июня — 1 млн.

«Сердце Пармы» в рейтинге самых кассовых фильмов за уик-энд занимает первую строчку. На второе место опустился проект «Красная шапочка», стартовавший 22 сентября (его текущая касса составляет 111,6 млн руб. при бюджете 330,8 млн руб.). На третьем месте находится фэнтезийная драма «Три тысячи лет желаний» американо-австралийского производства (197 млн руб.), вышедшая в прокат 8 сентября.

Глава объединенной киносети «Формула кино» и «Синема парк» Алексей Васясин в интервью РБК ранее отмечал, что «Сердце Пармы» — единственная до конца текущего года премьера, которая имеет шансы повторить успех наиболее узнаваемых голливудских картин. Тогда он утверждал, что ожидаемые сборы фильма — более 1 млрд руб.

Какой результат проката обычно является успешным Выручка от проката той или иной картины делится между кинотеатрами, прокатчиком и создателем, распределение долей обычно зависит от условий лицензионного контракта по каждому конкретному фильму. Чаще всего кинотеатры оставляют себе 50% от сборов, остальное получают прокатчик и создатели, их доли также распределяются в индивидуальном порядке. Фильм считается окупившимся тогда, когда доходы студии-производителя превышают бюджет картины и расходы на его продвижение.

Аналитики по-разному оценили результаты «Сердца Пармы». Так, отраслевое издание «Бюллетень кинопрокатчика» считает, что «релиз прошел по верхней планке ожиданий», а достигнутого результата «кинотеатры не видели с марта 2022 года». Кинопортал Cinemaplex, в свою очередь, отмечает, что картине удалось «уложиться» лишь в середину прогнозных ожиданий, а «оптимистичные заявления о сумме сборов 1 млрд руб.» будут «лишь фантазиями».

Самый кассовый на текущий момент российский фильм «Холоп», для сравнения, отбил свой бюджет уже в первый уик-энд проката. Тогда при затратах на производство 160 млн руб. картина за стартовые выходные заработала больше 306 млн руб., а общие сборы превысили 3 млрд руб. Историческая драма «Викинг» с бюджетом 1,2 млрд руб. за первый уик-энд заработала 238 млн руб., по итогам же проката касса составила почти 1,5 млрд руб.

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«Сердце Пармы» — российская историческая драма режиссера Антона Мегердичева (снимал «Движение вверх», «Елки 3» и «Метро»). Фильм является экранизацией одноименного романа Алексея Иванова, известного по роману «Географ глобус пропил». В основе сюжета картины лежат реальные исторические события второй половины XV века — противостояние Великого Московского княжества и языческой уральской Пармы. Главные роли в фильме исполнили Александр Кузнецов, Евгений Миронов и Федор Бондарчук. «Сердце Пармы» открывало программу показов 44-го Московского международного кинофестиваля.