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Пандемия коронавируса ,  
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Банк UBS спрогнозировал первое за 12 лет падение выручки «Яндекса»

Спровоцированный пандемией экономический кризис негативно отразится на финансовых результатах «Яндекса»: в этом году его общая выручка, согласно последнему прогнозу UBS, может снизиться впервые как минимум с 2008 года
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Фото: Олег Яковлев / РБК

РБК ознакомился с отчетами швейцарского банка UBS для своих клиентов от 15-го и 20 апреля, посвященными двум ключевым игрокам российского интернет-рынка: «Яндексу» и Mail.ru Group (достоверность отчетов РБК подтвердили два клиента банка).

Аналитик банка Ульяна Ленвальская пересмотрела свои мартовские оценки, согласно новому прогнозу из-за пандемии коронавируса и спровоцированного ею экономического кризиса консолидированная выручка «Яндекса» в 2020 году может снизиться на 2%, до 171,8 млрд руб., а еще в марте не исключался рост почти на 22%, до 213,2 млрд руб.

Скорректированы оценки и для Mail.ru Group, но она в 2020 году, как предполагает UBS, сохранит позитивную динамику: ее доходы могут вырасти на 10%, до 96 млрд руб., предыдущий прогноз предусматривал рост консолидированной выручки на 17%, до 102,1 млрд руб.

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Если прогноз UBS окажется верным, то для «Яндекса» это станет первым падением выручки как минимум с 2008 года. С того времени, как компания в преддверии IPO на NASDAQ в 2011 году стала раскрывать свою отчетность по международным стандартам, она каждый год фиксировала рост доходов.

В кризисном 2009 году консолидированная выручка «Яндекса» увеличилась по сравнению с 2008-м на 14%, до 8,7 млрд руб. В кризисном 2015 году рост доходов равнялся 18%, 59,8 млрд руб.

В целом с 2008 по 2019 год консолидированная выручка «Яндекса» выросла почти в 23 раза.

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Представитель «Яндекса» отказался комментировать отчет UBS, напомнив лишь, что компания опубликует результаты за первый квартал 28 апреля и тогда прокомментирует ситуацию с коронавирусом и его последствиями для бизнеса.

В середине февраля, отчитываясь по итогам 2019 года, «Яндекс» прогнозировал рост общей выручки в этом году от 22 до 26%. В начале апреля в своем годовом отчете для инвесторов компания, описывая возможные риски для своего бизнеса из-за распространения коронавирусной инфекции, заключила, что согласно предварительному анализу не обнаружила существенного влияния пандемии на свое финансовое положение.

РБК направил запрос Ульяне Ленвальской и в пресс-службу Mail.ru Group. Ее менеджмент в середине февраля предполагал, что выручка группы может в 2020 году вырасти на 18–20%.

Почему, по мнению UBS, в этом году может снизиться выручка «Яндекса» и за счет чего Mail.ru Group находится в более выгодном положении — читайте в материале «РБК Pro».

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Владислав Скобелев, Сергей Соболев
Теги: Яндекс, UBS, интернет-реклама, «Яндекс.Такси», Mail.ru Group
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