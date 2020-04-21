Банк UBS спрогнозировал первое за 12 лет падение выручки «Яндекса»

Спровоцированный пандемией экономический кризис негативно отразится на финансовых результатах «Яндекса»: в этом году его общая выручка, согласно последнему прогнозу UBS, может снизиться впервые как минимум с 2008 года

Фото: Олег Яковлев / РБК

РБК ознакомился с отчетами швейцарского банка UBS для своих клиентов от 15-го и 20 апреля, посвященными двум ключевым игрокам российского интернет-рынка: «Яндексу» и Mail.ru Group (достоверность отчетов РБК подтвердили два клиента банка).

Аналитик банка Ульяна Ленвальская пересмотрела свои мартовские оценки, согласно новому прогнозу из-за пандемии коронавируса и спровоцированного ею экономического кризиса консолидированная выручка «Яндекса» в 2020 году может снизиться на 2%, до 171,8 млрд руб., а еще в марте не исключался рост почти на 22%, до 213,2 млрд руб.

Скорректированы оценки и для Mail.ru Group, но она в 2020 году, как предполагает UBS, сохранит позитивную динамику: ее доходы могут вырасти на 10%, до 96 млрд руб., предыдущий прогноз предусматривал рост консолидированной выручки на 17%, до 102,1 млрд руб.

Если прогноз UBS окажется верным, то для «Яндекса» это станет первым падением выручки как минимум с 2008 года. С того времени, как компания в преддверии IPO на NASDAQ в 2011 году стала раскрывать свою отчетность по международным стандартам, она каждый год фиксировала рост доходов.