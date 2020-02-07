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Капитализации «Яндекса» предрекли рост на $1,4 млрд из-за закона о ПО

Специалисты BofA считают, что большую выгоду российской компании принесет закон о предустановке отечественных приложений на смартфоны
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Фото: Олег Яковлев / РБК

Аналитики Bank of America Merrill Lynch (BofA) считают, что закон о предустановке отечественных приложений на смартфоны положительно скажется на «Яндексе», сообщает «Коммерсантъ». По оценкам экспертов, вклад поискового бизнеса в справедливую стоимость акций компании приведет к тому, что ее капитализация увеличится на $1,44 млрд (на сегодняшний день капитализация «Яндекса» на NASDAQ составляет $15,8 млрд).

Предполагается, что после вступления закона в силу уже в этом году практически на 100% продаваемых в России смартфонов на Android будут предустановлены приложения «Яндекса», с 2021 года они будут и на 95% iPhone. При этом доля тех, кто пользуется поиском компании со смартфона на iOS, вырастет с 41,5 до 56%, на Android — c 55 до 57%. Таким образом, «Яндекс» обойдет Google в случае с обеими операционными системами.

При этом в BofA считают, что позитивным фактором для «Яндекса» станет и рост рынка смартфонов в России. Предполагается, что к 2024 году их проникновение среди населения России достигнет 54%.

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С позицией экспертов BofA не согласился аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын. По его мнению, они считают, что доля поиска в стоимости «Яндекса» составляет две трети, тогда как на самом деле речь идет о 80%. Как считает Делицын, на непоисковых направлениях «Яндекс» проигрывает конкурентам.

Поправки в закон «О защите прав потребителей», которые предусматривают обязательную предустановку отечественных приложений на смартфоны с 1 июля, были подписаны в декабре 2019 года. С просьбой перенести вступление документа в силу на более поздний срок обратились в Федеральную антимонопольную службу производители гаджетов. Они объясняют это тем, что не успеют к установленному сроку найти разработчиков подходящего софта, заключить с ними договоры и провести тестирование.

Предустановку российского ПО на смартфоны раскритиковали и члены Евразийского союза — Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В декабре представители этих стран заявили, что принятые Россией поправки во внутреннее законодательство противоречат договору о ЕАЭС, генеральному соглашению ВТО по торговле услугами и техническому регламенту Таможенного союза. По их мнению, закон может ограничить в России оборот технических товаров из других стран ЕАЭС и препятствовать работе внутреннего рынка.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Яндекс
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