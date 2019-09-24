Британский актив Абрамовича впервые станет безубыточным

За 13 лет компания Truphone получила убытки в размере £500 млн, пишет FT, однако в этом году может впервые выйти в ноль. Роман Абрамович в 2013 году купил 23,3% акций оператора

Роман Абрамович (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Британский оператор связи Truphone, долей в котором владеет российский миллиардер Роман Абрамович, впервые за 13 лет не понесет убыток в своем основном бизнесе, пишет Financial Times.

По данным издания, с момента запуска в 2006 году компания получила убытки в размере £500 млн. Однако в 2018 году доналоговые убытки компании уменьшились до £4,3 млн (с £31,7 млн годом ранее), показала ее отчетность. Этому способствовало сокращение издержек, указывает газета.

Гендиректор Truphone Ральф Стеффенс заявил изданию, что ключевой бизнес может выйти на безубыточность даже в этом году, хотя компания все равно может отчитаться о потерях, поскольку вкладывает средства в развитие технологии виртуальных сим-карт. Издание отмечает, что основной вид деятельности Truphone заключается в продаже услуг корпоративным клиентам, включая банки, которые хотят обезопасить сеть и избежать платы за роуминг для сотрудников, которые регулярно путешествуют. По словам Стеффенса, этот бизнес компании показывает «скромный, не взрывной рост»: выручка в 2018 году возросла на 9% и достигла £42,1 млн.

Truphone продает сим-карты, которые позволяют изменять номер телефона в разных странах, таким образом пользователям удается избежать платы за роуминг.