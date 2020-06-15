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ФАС объяснила высокую оценку доли «Яндекса» и ГК «Везет» на рынке такси

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об отклонении ходатайства «Яндекс.Такси» о приобретении активов ГК «Везет» было основано на анализе данных цифровых агрегаторов такси и таксопарков с собственными диспетчерскими, который ведомство провело в 2019–2020 годах с привлечением своих региональных управлений по всей России. Об этом РБК сообщил заместитель главы ведомства Анатолий Голомолзин.

«Это первичная информация, представленная хозяйствующими субъектами, обязанными представлять по запросу ФАС достоверную информацию», — заявил Голомолзин.

«Яндекс.Такси» договорился о покупке call-центров и программного обеспечения «Везет» еще в середине 2019 года. Компания также намеревалась в течение трех лет вложить около 8 млрд руб. в развитие сервисов такси в регионах России. Действующие акционеры «Везет» должны были получить до 3,6% акций «Яндекс.Такси» и до $71,5 млн при достижении ключевых показателей. Однако сделка затянулась, поскольку «Яндекс.Такси» несколько раз подавал и отзывал ходатайство о ней в ФАС, а 11 июня ведомство отклонило его. Как говорилось в сообщении ФАС, такая сделка усилила бы доминирующее положение компании как на всей территории России, так и в границах более половины регионов. По оценке ведомства, при совершении сделки совокупная доля «Яндекс.Такси» и ГК «Везет» на рынке агрегаторов такси в России составила бы 70%, при этом в 19 субъектах России это доля была бы свыше 80%, еще в 32 субъектах — свыше 50%.

Представитель «Везет», в свою очередь, указывал, что авторы десяти независимых аналитических исследований пришли к выводу, что совокупная доля объединенных компаний не должна превысить 50%. Он считал, что ФАС некорректно оценила рынок агрегаторов такси и сделала ошибочный вывод о доле.

ФАС отказала «Яндексу» в покупке агрегатора такси «Везёт»
Технологии и медиа
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Голомолзин в ответ на вопрос о выводах аналитических отчетов сообщил, что эти «исследования базируются не на первичной информации, а на разнообразных оценочных показателях». «Разброс количественных оценок данных исследований также свидетельствует об отсутствии единой методологии в основе расчета, что исключает возможность опираться на них при проведении анализа товарного рынка», — отметил замглавы ФАС. Он также указал, что в ходе рассмотрения сделки и проведения анализа в антимонопольную службу поступали жалобы и обращения от граждан, участников рынка и общественных организаций о том, что такая сделка «может привести к негативным последствиям для конкуренции на рынке».

В частности, жалобу на подобную сделку в сентябре прошлого года в ФАС направлял сервис заказа такси Gett. По словам гендиректора компании Максима Жаворонкова, компания оценивает эту сделку как «строго негативную» и «создающую непреодолимые барьеры для новых инвестиций в эту отрасль со стороны новых участников и сильное осложнение развития существующих».

Однако как минимум один из конкурентов «Яндекс.Такси» и «Везет» на рынке такси поддержал их объединение. Врио гендиректора «Ситимобила» Виталий Бедарев и гендиректор «Везет» Андрей Лукашевич в мае направили главе ФАС Игорю Артемьеву совместное письмо (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил источник, знакомый с деталями переписки), в котором указали, что «в настоящее время сделки по объединению сервисов заказа такси являются «спасательным кругом» для самих сервисов, водителей, населения и государства». «В результате развития пандемии коронавируса рынок сервиса заказа такси потерпел значительные изменения. Количество заказов такси сократилось более чем на 60%, сотни тысяч водителей по всей стране не обеспечены достаточным количеством заказов, чтобы обслуживать как минимум аренду и обслуживание автотранспорта», — говорится в письме. При этом слияние с другими участниками рынка позволит региональным диспетчерским получить техническую возможность обеспечить водителей новыми видами заказов (доставка продуктов из магазинов и пр.). Еще один участник рынка указал, что при оценке рынка не учитывались «заказы с руки», на которые в среднем по России приходится 15–25% в дополнение к официальным заказам, а в городах с населением до 30 тыс. жителей — до 70% от общего количества заказов такси.

Представитель «Ситимобила» отказался официально комментировать переписку с ФАС.

Представитель «Яндекс.Такси» отказался комментировать пояснения ФАС. Представитель «Везет» указал, что ранее центральный аппарат ФАС приводил оценку ежеквартального объема поездок в первом квартале 2019 года в 490 млн поездок, тогда как, по данным крупнейших аналитических агентств и инвестиционных банков, общий размер легального рынка оценивается от 589 млн до 982 млн заказов. По его словам, ФАС не учла первичные данные о значительном количестве заказов — более 13 тыс. — региональных диспетчерских служб заказа такси. «Существует и серый рынок, который необходимо добавить к оценкам экспертов, который занимает не менее 12% (по данным Аналитического центра при правительстве), а по оценке участников рынка, 15–25%», — отметил представитель «Везет». По его словам, компания «оставляет за собой право продолжить отстаивать нашу позицию, в том числе, в случае необходимости, в судебном порядке».

Теги: ФАС, Везет, «Яндекс.Такси»
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