ФАС объяснила высокую оценку доли «Яндекса» и ГК «Везет» на рынке такси
Решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об отклонении ходатайства «Яндекс.Такси» о приобретении активов ГК «Везет» было основано на анализе данных цифровых агрегаторов такси и таксопарков с собственными диспетчерскими, который ведомство провело в 2019–2020 годах с привлечением своих региональных управлений по всей России. Об этом РБК сообщил заместитель главы ведомства Анатолий Голомолзин.
«Это первичная информация, представленная хозяйствующими субъектами, обязанными представлять по запросу ФАС достоверную информацию», — заявил Голомолзин.
«Яндекс.Такси» договорился о покупке call-центров и программного обеспечения «Везет» еще в середине 2019 года. Компания также намеревалась в течение трех лет вложить около 8 млрд руб. в развитие сервисов такси в регионах России. Действующие акционеры «Везет» должны были получить до 3,6% акций «Яндекс.Такси» и до $71,5 млн при достижении ключевых показателей. Однако сделка затянулась, поскольку «Яндекс.Такси» несколько раз подавал и отзывал ходатайство о ней в ФАС, а 11 июня ведомство отклонило его. Как говорилось в сообщении ФАС, такая сделка усилила бы доминирующее положение компании как на всей территории России, так и в границах более половины регионов. По оценке ведомства, при совершении сделки совокупная доля «Яндекс.Такси» и ГК «Везет» на рынке агрегаторов такси в России составила бы 70%, при этом в 19 субъектах России это доля была бы свыше 80%, еще в 32 субъектах — свыше 50%.
Представитель «Везет», в свою очередь, указывал, что авторы десяти независимых аналитических исследований пришли к выводу, что совокупная доля объединенных компаний не должна превысить 50%. Он считал, что ФАС некорректно оценила рынок агрегаторов такси и сделала ошибочный вывод о доле.