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«Яндекс» пересмотрел прогноз результатов за год из-за пандемии

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Yandex N.V. (головная компания для группы «Яндекс») отозвала свой прогноз выручки в 2020 году из-за пандемии, говорится в поступившем в РБК сообщении компании. «Яндекс» не может оценить, как влияние коронавируса отразится на его финансовых результатах, поскольку сейчас сложно предсказать, как долго продлится пандемия и как она отразится на экономике и бизнесе, отмечается в нем.

В феврале компания сообщила, что ожидает по итогам 2020 года рост выручки на 22–26% по сравнению с показателем 2019 года, до 214–221 млрд руб.

В сообщении также отмечается, что в первом квартале «Яндекс» испытал ограниченное влияние коронавируса на финансовые и операционные результаты — лишь в двух последних неделях марта было зафиксировано снижение темпов роста доходов от рекламы, такси-агрегатора и каршеринга. В то же время росли направления доставки еды и медиа-сервисы.

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Фото: Milan Sabic / PIXSELL / PA Images / ТАСС
Консолидированная выручка «Яндекса» в первом квартале выросла на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 47 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 13%, до 12,1 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 5%, до 5,1 млрд руб.

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Фото: Олег Яковлев / РБК

Рекламная выручка компании увеличилась на 11% и составила 30,1 млрд руб., а доля нерекламной составила 36% от всей выручки «Яндекса» (в тот же период прошлого года этот показатель был на уровне 27%).

В отчетности «Яндекса» указано, что в первом квартале количество поездок на такси выросло на 40%, суммарная выручка сегмента увеличилась на 50% и составила 11,4 млрд руб. (24,3% от общей). Прибыль в сегменте такси за квартал составила 115 млн руб. В первом квартале «Яндекс» инвестировал в развитие беспилотных устройств 754 млн руб. В феврале во время конференции с инвесторами управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян сообщил, что за 2019 год компания вложила в это направление 1,5 млрд руб., а с начала создания этого направления в компании — 2,2 млрд руб. Он отметил, что беспилотный флот «Яндекса» состоит из 110 машин.

Выручка медиа-сервисов составила 1,4 млрд руб. (рост на 95%). В сообщении также впервые раскрыта выручка от устройства с голосовым помощником «Алиса»: они принесли компании 400 млн руб. — в 1,8 раза больше, чем год назад.

Ранее банк UBS выпустил прогноз, согласно которому из-за пандемии и экономического кризиса консолидированная выручка «Яндекса» в 2020 году может снизиться на 2%, до 171,8 млрд руб. Этот показатель может снизиться впервые за 12 лет.

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Операционный и финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что второй квартал будет более сложным, чем первый. «Уже сейчас мы фокусируемся на наших расходах, пересматриваем темпы и приоритетные направления инвестиций, чтобы укрепить положение «Яндекса» в будущем. Устойчивое финансовое состояние компании поможет нам справиться с кратковременными трудностями, а также обеспечит возможности для инвестирования в стратегически важные проекты», — надеется он.

Ранее Mail.ru Group сообщила, что отзывает прогноз своих результатов на 2020 год «с учетом установившейся неопределенности». В феврале Mail.ru Group отметила, что ожидает рост выручки в 2020 году на 18–20%, до 103–105 млрд руб. «В данный момент мы не готовы представить четкий обновленный прогноз для компании на текущий год, однако в рамках нашего текущего стресс-тест-сценария, согласно которому рост онлайн-рекламы возобновится лишь в 2021 году, мы по-прежнему ожидаем, что в 2020 году компания будет активно расти, хоть и с более низкой рентабельностью», — гласит сообщение компании.

Теги: Яндекс, Mail.ru Group, коронавирус, Финансовые результаты
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