«Яндекс» пересмотрел прогноз результатов за год из-за пандемии

Фото: Олег Яковлев / РБК

Yandex N.V. (головная компания для группы «Яндекс») отозвала свой прогноз выручки в 2020 году из-за пандемии, говорится в поступившем в РБК сообщении компании. «Яндекс» не может оценить, как влияние коронавируса отразится на его финансовых результатах, поскольку сейчас сложно предсказать, как долго продлится пандемия и как она отразится на экономике и бизнесе, отмечается в нем.

В феврале компания сообщила, что ожидает по итогам 2020 года рост выручки на 22–26% по сравнению с показателем 2019 года, до 214–221 млрд руб.

В сообщении также отмечается, что в первом квартале «Яндекс» испытал ограниченное влияние коронавируса на финансовые и операционные результаты — лишь в двух последних неделях марта было зафиксировано снижение темпов роста доходов от рекламы, такси-агрегатора и каршеринга. В то же время росли направления доставки еды и медиа-сервисы.

Консолидированная выручка «Яндекса» в первом квартале выросла на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 47 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 13%, до 12,1 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 5%, до 5,1 млрд руб.

Рекламная выручка компании увеличилась на 11% и составила 30,1 млрд руб., а доля нерекламной составила 36% от всей выручки «Яндекса» (в тот же период прошлого года этот показатель был на уровне 27%).