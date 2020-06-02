The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»

Ведущая IT-компания России «Яндекс» и крупнейший банк страны Сбербанк готовятся к «разводу», рассказали источники The Bell. Делить будут совместные проекты «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги». Один отойдет «Яндексу», другой — банку

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу. По словам собеседников издания, объявление о «разводе» может последовать уже в ближайшие недели.

Представитель «Яндекса» заявил РБК, что компания рассматривает возможную реструктуризацию своего владения в совместных предприятиях. В Сбербанке РБК ответили, что не комментируют рыночные слухи.

По данным The Bell, есть предварительная договоренность, что «Яндекс» выкупит у Сбербанка долю в «Яндекс.Маркете», а крупнейшая российская IT-компания получит в свое владение «Яндекс.Деньги».

Сейчас банку и «Яндексу» принадлежат по 45% «Яндекс.Маркета», еще 10% находится во владении менеджмента. В сервисе «Яндекс.Деньги» банку принадлежит 75%, а «Яндексу — 25%.