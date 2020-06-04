Reuters сообщил о переговорах Сбербанка по покупке доли в Ozon

Собеседники агентства указывают, что в случае заключения сделки потребуется дополнительная эмиссия акций ретейлера

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Сбербанк ведет переговоры о покупке около 30% онлайн-ретейлера Ozon, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой к сделке.

По их словам, сделка может быть заключена лишь после дополнительной эмиссии акций Ozon, поскольку владеющие ценными бумагами ретейлера АФК «Система» и Baring Vostok (обе контролируют примерно по 40%) не желают выходить из актива. Сбербанк в этом случае может стать третьим мажоритарным партнером.

Ozon и Сбербанк отказались прокомментировать РБК сообщение Reuters. Также не стали давать комментарии в Baring Vostok и АФК «Система».

2 июня издание The Bell сообщило о возможном нарушении партнерства Сбербанка и «Яндекса» в проекте «Яндекс.Маркет», который является одним из конкурентов Ozon. В настоящий момент доля каждой из компаний составляет 45%.