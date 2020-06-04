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Reuters сообщил о переговорах Сбербанка по покупке доли в Ozon

Собеседники агентства указывают, что в случае заключения сделки потребуется дополнительная эмиссия акций ретейлера
Сбербанк России RU000A0JWUE9 ₽1 070,17 +0,35% Купить
АФК Система AFKS ₽16,99 +5,1% Купить
Яндекс YNDX ₽2 854,8 -0,45% Купить
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Сбербанк ведет переговоры о покупке около 30% онлайн-ретейлера Ozon, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой к сделке.

По их словам, сделка может быть заключена лишь после дополнительной эмиссии акций Ozon, поскольку владеющие ценными бумагами ретейлера АФК «Система» и Baring Vostok (обе контролируют примерно по 40%) не желают выходить из актива. Сбербанк в этом случае может стать третьим мажоритарным партнером.

Ozon и Сбербанк отказались прокомментировать РБК сообщение Reuters. Также не стали давать комментарии в Baring Vostok и АФК «Система».

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Герман Греф

2 июня издание The Bell сообщило о возможном нарушении партнерства Сбербанка и «Яндекса» в проекте «Яндекс.Маркет», который является одним из конкурентов Ozon. В настоящий момент доля каждой из компаний составляет 45%.

Глава «Яндекс.Маркет» Максим Гришаков позже допустил, что «в какой-то временной перспективе такие договоренности (об изменении долей. — РБК) между акционерами могут возникнуть». При этом он указал, что до сих пор Сбербанк и «Яндекс» были довольны результатами компании, которые превзошли показатели 2019 года.

«Яндекс» и Сбербанк договорились о создании совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркет» в 2017 году.

В июле 2019 года зампред правления Сбербанка Лев Хасис называл абсолютным вымыслом сообщения о проблемах во взаимоотношениях между основными акционерами.

Автор: Артем Филипенок
При участии: Евгения Чернышова, Анна Левинская
Теги: Сбербанк, Ozon
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