Владелец «Билайна» заинтересовался покупкой онлайн-кинотеатра Megogo

Участники

Украинский предприниматель Владимир Боровик запустил Megogo в 2011 году. Помимо Украины у компании есть представительства в России, Белоруссии, Латвии, Казахстане, Молдавии и Азербайджане. Структура акционеров и финансовые показатели не раскрываются. По собственным данным, сервис является крупнейшим в Восточной Европе и СНГ, ежемесячная аудитория достигает 58 млн уникальных пользователей.

Российское юрлицо сервиса ООО «Мегого», по данным СПАРК, принадлежит кипрской Magavin Enterprises Limited. Владельцами последней, согласно данным местного реестра юрлиц, через цепочку компаний являются киприоты Димостенис Кристомилас и Александрос Гавриилидис. Выручка ООО в 2019 году — 2 млрд руб., чистая прибыль — 74,6 млн руб.

Холдинг VEON Ltd зарегистрирован на Бермудских островах, штаб-квартира расположена в Амстердаме. Он владеет российским «ВымпелКомом», украинским «Киевстаром», а также активами в Пакистане, Алжире, Бангладеш, Узбекистане, Казахстане, Киргизии, Грузии и Армении. Выручка во втором квартале — $1,89 млрд, чистая прибыль — $156 млн. На 30 июня компании группы обслуживали 205 млн абонентов мобильной связи и 4,3 млн — фиксированной. 47,9% VEON принадлежит LetterOne Михаила Фридмана, Алексея Кузьмичева и Германа Хана.

Российский «ВымпелКом» с конца 2017 года сотрудничает с Megogo: сначала сервис стал доступен для абонентов мобильной связи в приложении «Мобильное ТВ» на смартфонах и планшетах, а в середине 2018-го абоненты домашнего телевидения получили возможность смотреть видео по подписке на своих ТВ-приставках.

Перспективы

По оценке агентства Telecom Daily, в первом полугодии 2020 года выручка легальных видеосервисов в России выросла на 56% и составила 18,6 млрд руб. Крупнейшими сервисами по этому показателю были: ivi (23%), Okko (17%), YouTube (9%), Megogo (7%), «Ростелеком» (6%) и «Амедиатека» (4%).

По словам главы ассоциации «Интернет-видео» Алексея Бырдина, Megogo нужны финансовые ресурсы, чтобы конкурировать с ivi и Okko. В отличие от других российских сотовых операторов VEON, как и Megogo, присутствует и в России, и на Украине. Среди преимуществ Megogo Бырдин также назвал наличие своей технологической платформы. «Операторы, которые пытаются выйти на этот рынок, не обладают такими платформами и сейчас только занимаются их разработкой», — сказал он.

Телекоммуникационные компании развивают сегмент платного телевидения, но он стагнирует уже несколько лет, а весь рост происходит в сегменте OTT (over the top — услуги, которые не привязаны к сети конкретного оператора, например интернет-телефония или онлайн-кинотеатры), отметил Бырдин. «В ближайшие несколько лет в линейном телевидении и сегменте video on demand (видео по запросу. — РБК) будут лидировать OTT-сервисы. Операторы пытаются выйти на этот рынок, но пока не очень успешно. Для VEON покупка Megogo была бы хорошим маневром, благодаря приобретению «ВымпелКом» сразу же обгонит других операторов в сегменте OTT», — считает глава ассоциации «Интернет-видео».

По данным «ТМТ-Консалтинга», по итогам второго квартала в России насчитывалось 45,6 млн абонентов платного телевидения. Крупнейшими игроками на этом рынке были Национальная спутниковая компания («Триколор», 27%), «Ростелеком» (23%), МТС (9%), «ЭР-Телеком» (8%) и «Орион» (7%). «ВымпелКом» занимал шестое место с долей 3%. Аналитик «ТМТ-Консалтинга» Елена Крылова отметила, что все OTT-сервисы операторов сейчас работают в партнерстве с крупными онлайн-кинотеатрами и операторам приходится делиться с ними частью выручки. «Телекоммуникационный рынок не растет, а «ВымпелКом» даже демонстрирует снижение, тогда как рынок видеосервисов растет двузначными темпами», — говорит Крылова.

Во втором квартале выручка «ВымпелКома» в России упала почти на 10%, до 65,5 млрд руб. Негативное влияние оказали не только коронавирусные ограничения, но и снижение числа клиентов из-за проблем, которые были в компании и до пандемии, рассказывал в интервью РБК глава компании Александр Торбахов. Однако, по его словам, чтобы вернуть «финансы, здоровье и светлое будущее», «ВымпелКому» необходимо восстанавливать телекоммуникационный бизнес. «Абсолютная иллюзия — думать, что в условиях, когда телекоммуникационный бизнес чувствует себя не очень хорошо, можно начать строить какие-то другие бизнесы и это поможет. Ни у меня, ни у акционеров нет таких иллюзий. Мы должны быть сильным игроком на телекоммуникационном рынке», — указывал он.

По информации гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, несколько крупных игроков рынка ранее рассматривали возможность покупки Megogo, однако наличие украинской «дочки» «их отпугивало».

Весной прошлого года МТС вела переговоры о покупке ivi, рассказывали источники на рынке. Оператор был готов заплатить за сервис 20 млрд руб., однако сделка не состоялась. В прошлом году МТС создала «дочку» — «МТС Медиа» — для производства и дистрибуции собственного контента, управления кабельным и спутниковым телевидением, IPTV, а также приложением «МТС ТВ».

Стремление развиваться в сегменте медиа — это часть общей тенденции, которая касается не только операторов связи, но и смежных секторов, например финансовых, говорит аналитик «Уралсиба» Константин Белов. Таким образом компании пытаются выйти за рамки традиционного бизнеса в цифровые услуги. «Операторы постоянно улучшают сети связи, а зарабатывают на них другие сервисы, например онлайн-кинотеатры. Поэтому у операторов возникла идея: хорошо бы и им зарабатывать на контенте», — указывает Белов. По его словам, технологически сделать приложение для онлайн-видео несложно, но будет ли оно выделяться и станет ли по-настоящему популярным, вопрос открытый. «Поэтому покупка уже крупного сервиса на рынке — это нормальная практика», — резюмирует Белов.

Конкуренты

По словам Дениса Кускова, с приходом крупных инвесторов на рынок онлайн-кинотеатров конкуренция между ними начала расти и в ближайшем будущем сервисы без финансовой поддержки со стороны инвесторов, например Tvzavr, окажутся в критической ситуации.

Крупнейший в России видеосервис ivi в сентябре 2019 года привлек $40 млн от консорциума инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций, Mubadala Investment Company, Baring Vostok, Flashpoint VC, RTP Global и Winter Capital.

Okko в марте 2018 года приобрел интернет-холдинг Rambler Group, контролирующим акционером которого впоследствии стал Сбербанк. При этом в конце июля банк внес дополнительные 2 млрд руб. акционерного финансирования в компанию, основная часть которых, как объявлялось, будет направлена на ускоренный рост рыночной доли Okko. Цель — сделать мультимедийный сервис крупнейшей ОТТ-платформой в России в 2021 году.

В начале сентября один из крупнейших онлайн-кинотеатров в мире Netflix объявил, что будет развиваться в России в партнерстве с Национальной медиа группой. К середине октября должна появиться российская версия Netflix, в которой будут доступны российские субтитры и озвучка (до сих пор с переводом на русский язык можно было смотреть лишь небольшую часть контента). По данным Telecom Daily, в первом полугодии доля Netflix на российском рынке составляла 3%. Однако несколько лет назад онлайн-кинотеатры, опасаясь прихода на рынок зарубежных игроков, пролоббировали принятие так называемого антинетфликсовского закона, согласно которому аудиовизуальный сервис, доступ к которому в течение суток имеют более 100 тыс. российских пользователей и который направлен на привлечение внимания граждан страны, должно учредить российское юрлицо. Оно может принадлежать иностранцам лишь на 20%, оставшиеся 80% должны быть у граждан России.