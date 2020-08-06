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«ВымпелКом» объяснил ухудшение показателей пандемией и потерей «темпа»

Во втором квартале абонентская база «ВымпелКома» в России упала на 8,4%, а выручка — почти на 10%. Кроме эффекта от коронавируса, компания потеряла «темп» и «часть фирменного духа», констатирует глава оператора Александр Торбахов
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Александр Торбахов
Александр Торбахов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Выручка «ВымпелКома» (бренд «Билайн») во втором квартале сократилась на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 65,5 млрд руб., говорится в поступившем в РБК сообщении компании. При этом выручка в мобильном сегменте сократилась на 12,2%, до 56,2 млрд руб. В фиксированном сегменте выручка увеличилась на 9,2% и составила 9,2 млрд руб.

Показатель EBITDA упал на 20%, до 25,7 млрд руб. Число абонентов мобильной связи сократилось на 8,4%, до 49,8 млн клиентов, абонентская база услуги фиксированной связи выросла на 7,9%, до 2,7 млн клиентов.

В сообщении компании указано, что на финансовые результаты второго квартала повлияли коронавирусные ограничения — сокращение продаж в два раза из-за временно закрытых офисов и падения трафика посетителей в период самоизоляции, а также падение выручки от роуминга на 90%. Среди факторов, повлиявших на сокращение абонентской базы, указывается временное закрытие розничных магазинов, а также значительное снижение числа мигрантов и «невысокий уровень восприятия качества сети».

Как рассказал в интервью РБК гендиректор «ВымпелКома» Александр Торбахов, потеря клиентов — это главное, что бросилось ему в глаза в момент прихода в компанию (Торбахов занял этот пост в начале апреля). «Это, конечно, неприемлемая ситуация. Бывают на свете бизнесы без прибыли, бывают даже практически без продуктов, но без клиентов бизнесов не бывает. Все проблемы «Билайна» приводят к этому главному результату», — отметил он.

По его словам, негативные результаты связаны не только с карантином, но и с проблемами, которые были в компании и до пандемии. В частности, с тем, что не во всех регионах оператор обеспечивал оптимальное качество услуг для клиентов, не всегда и не везде были оптимальные цены. Кроме того, определенную роль играла неоптимальная структура регионального управления.

Глава «Билайна» — РБК: «Компания потеряла связь с клиентом»
Технологии и медиа
Александр Торбахов

По мнению Торбахова, компании необходимо «поставить клиента во главу угла». «Компания потеряла связь с клиентом, поскольку была слишком большая сосредоточенность на верхнеуровневых финансовых показателях», — указал топ-менеджер. Кроме того, «ВымпелКом» «в какой-то степени» забыл о том, что является телекоммуникационной компанией, отдав очень многие вещи, которыми занимается телеком, на аутсорс вендорам, сервис-провайдерам и т.д. «Компания потеряла темп, какие-то важные внутренние элементы, часть фирменного духа. Если раньше это была блестящая компания, то сейчас она чуть-чуть потухла», — констатировал Торбахов.

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В то же время в сообщении «ВымпелКома» отмечается, что в конце июня и начале июля компания зафиксировала рост абонентской базы.

«ВымпелКом» отказался от навязывания токсичного контента
Технологии и медиа
Александр Торбахов

Общая выручка VEON Ltd. (владеет 100% «ВымпелКома») по итогам второго квартала снизилась на 16,3% и составила $1,89 млрд. Показатель EBITDA сократился на 18,7%, до $800 млн. Абонентская база сократилась на 3,4%, до 205 млн пользователей.

По итогам 2020 года VEON ожидает, что его выручка и EBITDA снизятся на 1–10%, а капитальные затраты увеличатся на 22–24%. В сообщении VEON отмечается, что третий квартал для «ВымпелКома» в России останется сложным. Компания продолжает инвестировать в местную сеть и ожидает получить эффект от этой работы в первой половине 2021 года.

Авторы: Анастасия Скрынникова, Анна Балашова, Ирина Парфентьева
Теги: мобильная связь, коронавирус, Вымпелком, Билайн, Александр Торбахов
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