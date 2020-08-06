«ВымпелКом» объяснил ухудшение показателей пандемией и потерей «темпа»

Во втором квартале абонентская база «ВымпелКома» в России упала на 8,4%, а выручка — почти на 10%. Кроме эффекта от коронавируса, компания потеряла «темп» и «часть фирменного духа», констатирует глава оператора Александр Торбахов

Александр Торбахов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Выручка «ВымпелКома» (бренд «Билайн») во втором квартале сократилась на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 65,5 млрд руб., говорится в поступившем в РБК сообщении компании. При этом выручка в мобильном сегменте сократилась на 12,2%, до 56,2 млрд руб. В фиксированном сегменте выручка увеличилась на 9,2% и составила 9,2 млрд руб.

Показатель EBITDA упал на 20%, до 25,7 млрд руб. Число абонентов мобильной связи сократилось на 8,4%, до 49,8 млн клиентов, абонентская база услуги фиксированной связи выросла на 7,9%, до 2,7 млн клиентов.

В сообщении компании указано, что на финансовые результаты второго квартала повлияли коронавирусные ограничения — сокращение продаж в два раза из-за временно закрытых офисов и падения трафика посетителей в период самоизоляции, а также падение выручки от роуминга на 90%. Среди факторов, повлиявших на сокращение абонентской базы, указывается временное закрытие розничных магазинов, а также значительное снижение числа мигрантов и «невысокий уровень восприятия качества сети».

Как рассказал в интервью РБК гендиректор «ВымпелКома» Александр Торбахов, потеря клиентов — это главное, что бросилось ему в глаза в момент прихода в компанию (Торбахов занял этот пост в начале апреля). «Это, конечно, неприемлемая ситуация. Бывают на свете бизнесы без прибыли, бывают даже практически без продуктов, но без клиентов бизнесов не бывает. Все проблемы «Билайна» приводят к этому главному результату», — отметил он.

По его словам, негативные результаты связаны не только с карантином, но и с проблемами, которые были в компании и до пандемии. В частности, с тем, что не во всех регионах оператор обеспечивал оптимальное качество услуг для клиентов, не всегда и не везде были оптимальные цены. Кроме того, определенную роль играла неоптимальная структура регионального управления.