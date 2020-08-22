«Дочка» владельца «Билайна» решила возобновить иск к Канаде на $1,8 млрд

не обеспечили справедливого и равноправного обращения с компанией и полной защиты и безопасности инвестиций;

предоставили менее благоприятный инвестиционный режим, чем канадским инвесторам;

блокировали продажу Wind Mobile действующему мобильному оператору.

Канада была не согласна с претензиями GTH и настаивала, что трибунал ICSID не обладает юрисдикцией в отношении этого спора, поскольку заявитель не попадает под определение «инвестор» из соглашения от 1997 года: он должен иметь постоянное присутствие в Египте, тогда как после перехода контроля над GTH к VimpelCom (ныне VEON) часть функций по управлению компанией перешла в штаб-квартиру холдинга в Амстердаме.

В марте 2020 года арбитраж ICSID подтвердил свою юрисдикцию для рассмотрения спора между GTH и Канадой, но по существу дела отказал компании в требованиях, посчитав, что GTH не сумела доказать нарушения инвестиционного соглашения со стороны канадского правительства, и отказав ей в компенсации.

Как работает ICSID и кто там судился По правилам ICSID спор решает трибунал из трех арбитров: по одному назначает каждая сторона, третий, председатель, назначается по согласованию со всеми. В ICSID обращались и другие компании с российскими корнями: в 2018 году МТС подала в эту структуру требования к Туркменистану из-за того, что власти вынудили прекратить работу местной «дочки» оператора. В начале того же года арбитражный иск к Белоруссии подала российская железнодорожная компания «Гранд Экспресс» из-за ликвидации совместного производства грузовых вагонов в Осиповичах. В конце 2017 года российский банкир Григорий Гусельников (также имеет гражданство Великобритании) подал требования к Латвии из-за давления на PBN Banka (бывший Norvik Banka).

История инвестиций GTH в Канаде

Египетская GTH впервые инвестировала в канадскую Wind Mobile в 2008 году, когда контролировалась структурами египетского бизнесмена Нагиба Савириса. VimpelCom (будущий VEON) стал собственником GTH в 2011 году после сделки по объединению с активами Савириса.

На момент выхода GTH на канадский рынок в стране действовало правило, согласно которому не менее 80% голосующих акций компании, использующей радиочастотный спектр, должны принадлежать местным инвесторам. Чтобы соответствовать этому правилу, как следует из материалов трибунала при Всемирном банке, GTH заключила инвестиционные соглашения с канадскими Globalive Communications Holdings Ontario Inc. и Mojo Investments Corp. По этим соглашениям GTH предоставила аванс в размере стоимости лицензий и имела право в будущем получить контроль над голосующей долей Wind Mobile — тогда в Канаде обсуждалось смягчение ограничений на иностранное владение для пользователей радиочастот, указывала GTH.

За частоты для оказания услуг мобильной связи в Канаде Wind Mobile заплатила на аукционе 442,1 млн канадских долларов ($470 млн во среднему курсу за тот год) и в конце 2009 года запустила сеть мобильной связи. Однако другой местный мобильный оператор Public Mobile обратился в суд, оспаривая разрешение на работу для конкурента из-за несоблюдения ограничения для иностранцев. Судебное разбирательство закончилось весной 2012 года в Верховном суде Канады проигрышем Wind Mobile.

В середине 2012 года канадские власти все же смягчили требование о доле иностранцев в компаниях, использующих частоты: оно перестало распространяться на тех игроков, чья рыночная доля была меньше 10%. На этом основании GTH обратилась за разрешением на получение контроля над голосующей долей оператора, но ей отказали по соображениям национальной безопасности.

После неудачи GTH задумалась о продаже бизнеса в Канаде, но не смогла реализовать свою долю ни одному из действующих мобильных операторов, которые могли бы предложить лучшую цену. Как указывала GTH в ходе разбирательств в трибунале, она считала, что по окончании пятилетнего периода после проведения аукциона по частотам (в 2008 году) запрет на их продажу кому-то из существующих операторов будет снят. Но в 2013 году канадские чиновники в неофициальных беседах дали понять, что не одобрят подобную сделку, то есть правила игры были изменены, настаивает GTH. Если бы компания знала о таком запрете заранее, это повлияло бы на ее решение об инвестициях в местный рынок.

Трибунал, впрочем, пришел к выводу, что Канада не вводила GTH в заблуждение: принимая решение об инвестициях в местный рынок, компания могла иметь недостаточно информации от своих партнеров и советников или неправильно ее интерпретировала, имела завышенные ожидания.

В 2013 году VimpelCom зафиксировал обесценивание инвестиций в Канаде в размере $764 млн, а осенью 2014-го объявил о продаже доли в канадском активе из-за «невозможности получить над ним операционный контроль». На тот момент у канадского оператора было около 740 тыс. абонентов, по этому показателю он занял четвертую позицию на местном рынке после Rogers, Bell и Telus. В итоге покупателем Wind Mobile выступил консорциум канадских инвесторов при участии одного из акционеров Wind Mobile — Globalive Capital. Как следует из материалов трибунала, сама египетская компания получила от сделки 11 млн канадских долларов, еще 135 млн канадских долларов (около $110 млн на тот момент) получил VimpelCom в счет уплаты долга Wind Mobile. Также покупатель взял на себя долг оператора перед поставщиками оборудования на 160 млн канадских долларов ($130 млн).

В следующем году Wind Mobile получила на аукционе новые частоты за 56,4 млн канадских долларов и часть радиочастотного ресурса от конкурирующих Rogers, Shaw и Mobilicity, которым регулятор разрешил объединиться. И в конце 2015 года новые владельцы Wind Mobile продали ее компании Shaw уже за 1,6 млрд канадских долларов.

Шансы на пересмотр дела в арбитраже при Всемирном банке

При получении жалобы GTH о возобновлении иска против Канады по компенсации $1,8 млрд ICSID должен сформировать специальную комиссию. Она может подтвердить решение арбитража (в большинстве случаев так и происходит) либо отменить его полностью или частично. Комиссии также предстоит рассмотреть заявление Канады о частичной отмене арбитражного решения.

По правилам ICSID заявление об отмене арбитражного решения можно подать только по ограниченным, в основном процедурным, основаниям: если трибунал был неправильно составлен, злоупотребил своими полномочиями, кто-то из его членов был коррумпирован, не были внятно изложены причины решения и т.п. Пока неизвестно, на какие основания ссылается GTH, содержание жалобы Канады также не известно.

Если комиссия отменит решение арбитражного трибунала, то GTH сможет подать заявление о формировании нового арбитража ICSID, который заново рассмотрит спор. В этом случае у GTH снова появится шанс взыскать компенсацию с властей Канады, размер которой определит новый арбитраж. Однако, по данным Global Arbitration Review, в 2011–2018 годах лишь 3% дел об отмене арбитражных решений ICSID приводили к успеху заявителя.