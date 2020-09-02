Netflix локализует сервис в России

Российским пользователям онлайн-кинотеатра будут доступны субтитры и озвучка на русском языке. Оплачивать услуги можно будет в рублях

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Оператором сервиса Netflix на территории России стала Национальная медиа группа (НМГ). Об этом РБК сообщила генеральный директор компании Ольга Паскина.

По ее словам, сейчас НМГ и Netflix ведут работу над полной локализацией сервиса. «Мы рады предоставить российскому зрителю доступ к сервису и контенту Netflix в России», — сказала Паскина.

Источник РБК, знакомый с планами сторон, заявил, в свою очередь, что отдельной платформы Netflix на территории России не будет. По его словам, у сервиса появится отдельный интерфейс, где будут доступны российские субтитры и озвучка. До сих пор с переводом на русский язык можно было смотреть лишь небольшую часть контента.

Ранее о создании российской версии Netflix сообщило Broadbandtv. Собеседник издания рассказал, что локализации получится добиться к середине октября. Благодаря этому российским пользователям сервиса удастся в том числе оплачивать доступ к фильмам в рублях. Стоимость базового пакета составит 599 руб., стандартного — 799 руб., премиального — 999 руб. в месяц.

Помимо этого в Netflix появится доступ к 40 российским фильмам (100 до конца года), которые смогут смотреть и зрители в других странах мира.