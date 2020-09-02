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Общество ,  
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Netflix локализует сервис в России

Российским пользователям онлайн-кинотеатра будут доступны субтитры и озвучка на русском языке. Оплачивать услуги можно будет в рублях
Netflix NFLX $557,24 +0,12% Купить
Фото: Wolfgang Rattay / Reuters
Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Оператором сервиса Netflix на территории России стала Национальная медиа группа (НМГ). Об этом РБК сообщила генеральный директор компании Ольга Паскина.

По ее словам, сейчас НМГ и Netflix ведут работу над полной локализацией сервиса. «Мы рады предоставить российскому зрителю доступ к сервису и контенту Netflix в России», — сказала Паскина.

Источник РБК, знакомый с планами сторон, заявил, в свою очередь, что отдельной платформы Netflix на территории России не будет. По его словам, у сервиса появится отдельный интерфейс, где будут доступны российские субтитры и озвучка. До сих пор с переводом на русский язык можно было смотреть лишь небольшую часть контента.

Ранее о создании российской версии Netflix сообщило Broadbandtv. Собеседник издания рассказал, что локализации получится добиться к середине октября. Благодаря этому российским пользователям сервиса удастся в том числе оплачивать доступ к фильмам в рублях. Стоимость базового пакета составит 599 руб., стандартного — 799 руб., премиального — 999 руб. в месяц.

Помимо этого в Netflix появится доступ к 40 российским фильмам (100 до конца года), которые смогут смотреть и зрители в других странах мира.

Netflix и ранее создавал версии для разных стран. Так, например, в этом году услуги сервиса были адаптированы для Индии и Малайзии.

Компания Netflix была создана в 1997 году. Она занимается созданием собственных фильмов и сериалов, которые распространяются в разных странах мира. Среди самых успешных проектов — сериал «Карточный домик».

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В 2016 году министр культуры России Владимир Мединский заявил, что с помощью Netflix американские власти «пытаются залезть в голову каждому жителю Земли». «Белый дом понимает, что есть важнейшее из искусств... А вы что думали — все эти гигантские стартапы возникают сами по себе? Сидел один мальчик-студент, придумал — и миллиарды долларов посыпались сверху?!» — пояснил Мединский.

Авторы: Елизавета Ефимович, Артем Филипенок
Теги: Netflix, Онлайн-кинотеатры
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