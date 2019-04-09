МТС начала переговоры о покупке онлайн-кинотеатра ivi.ru

По словам председателя совета директоров ru-Net Леонида Богуславского, интерес к ivi.ru проявляют различные инвесторы, но «никакого продвинутого разговора ни с кем из них на сегодняшний день нет». Другие акционеры отказались от официальных комментариев, или связаться с ними не удалось.

Усиление конкуренции на рынке онлайн-кинотеатров

Информация о возможной продаже ivi.ru обсуждалась на рынке еще год назад, рассказал РБК топ-менеджер одного из видеосервисов, но тогда компания оценивала себя «скромнее» — в $250 млн (15,7 млрд руб., исходя из среднегодового курса доллара в 2018 году). «Возможно, ivi.ru добавил к этой стоимости успех прошлого года», — предположил он.

​Выручка компании в 2018 году по МСФО выросла на 62% и составила 3,94 млрд руб., рассказал РБК представитель ivi.ru. Это выше, чем темпы роста всего рынка. В 2018 году рынок онлайн-кинотеатров вырос на 45%, до 11 млрд руб., сообщила РБК аналитик «ТМТ Консалтинга» Елена Крылова. В денежном выражении ivi.ru увеличил свою долю с 32 до 36% и сохранил за собой лидерские позиции. Так, доля рынка второго по величине онлайн-кинотеатра Okko (с 2018 года входит в Rambler Group) по итогам прошлого года составила 19%.

Олег Туманов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Основные доходы ivi.ru сейчас приносят платежи пользователей, отметили в компании. В структуре общей выручки сервиса на платные услуги в 2018 году пришлось 70%, или 2,75 млрд руб. (рост составил 87%). При этом 66% выручки платной модели принесли подписчики онлайн-кинотеатра, то есть те, кто платит регулярно. Рекламная выручка ivi.ru по итогам 2018 года выросла на 25% и составила 1,19 млрд руб. (за вычетом отчислений партнерам).

По прогнозу PwC, рынок ОTT-видео (Over the top, телевидение через интернет) к 2022 году в России может вырасти до $331 млн и по объему превысит рынок такого традиционного медиа, как радио.

Возможной причиной продажи бизнеса ivi.ru является его невысокая прибыльность, предполагает Елена Крылова. Ivi.ru не раскрывает свою прибыль по МСФО. По РСБУ ООО «Иви.ру» впервые получило чистую прибыль в размере 71,7 млн руб. в 2016 году, следует из данных СПАРК. Но уже в 2017 году компания получила чистый убыток в размере 130,5 млн руб. Данных за 2018 пока нет. «В дальнейшем конкуренция будет возрастать, поскольку сейчас наметился тренд на консолидацию рынка. На него сейчас выходят такие крупные игроки, как Rambler Group, а также холдинг «Газпром-Медиа» (запустил видеосервис «ТНТ Premier»). В дальнейшем на нем останутся только крупные игроки, которые смогут предложить эксклюзивный контент, требующий больших расходов», — констатировала Крылова.

Аналитик Sova Capital Александр Венгранович отметил, что этот рынок растет с низкой базы, пользователи только начали платить за контент, и, возможно, через какое-то время рост себя исчерпает. «Зритель становится все более привередливый, хочет более качественный контент, а его производство требует больших инвестиций. Небольшие компании могут проиграть в конкуренции компаниям с «глубокими карманами», — отметил Венгранович. Он напомнил, что об интересе к производству собственного контента заявляли операторы мобильной и фиксированной связи, крупнейшие интернет-холдинги «Яндекс» и Mail.Ru Group. Российским сервисам приходится конкурировать также с зарубежными онлайн-площадками, например с Netflix.

МТС в поисках источника роста

МТС уже несколько лет предпринимает попытки диверсифицировать свой бизнес. В 2017 году компания вышла на рынки информационной безопасности и дополнительного образования. В 2018 году купила киберспортивный клуб Gambit Esports, а в марте этого года запустила в режиме beta-тестирования интерактивную медиаплатформу для геймеров и любителей киберспорта WASD.tv. Также в прошлом году МТС приобрела сервисы Ticketland.ru и Ponominalu.ru, которые контролируют четверть оборота продаж театральных и концертных билетов в России, и увеличила долю в капитале МТС Банка с 26,61 до 55%.

Однако пока основную часть выручки МТС приносят традиционные для компании услуги — мобильная и фиксированная связь, продажа товаров. В 2018 году на эти услуги пришлось 442,2 млрд руб., тогда как общая выручка МТС в России составляла 448,1 млрд руб.​

«Бизнес мобильной и фиксированной связи практически не растет, а инвесторы требуют рост, поэтому МТС ищет дополнительные направления», — указал Александр Венгранович. По его мнению, желание приобрести ivi.ru выглядит логичным для МТС, поскольку это даст доступ к новым клиентам, для оказания услуг используются комплементарные для оператора доступ в интернет и мобильные устройства. При этом оценку в 20 млрд руб. Венгранович назвал адекватной: компания оценена в пять годовых выручек. Например, крупнейший мировой онлайн-кинотеатр Netflix торгуется по мультипликатору в десять выручек, отметил аналитик Sova Capital.