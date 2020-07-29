Сбербанк объявил о получении контроля над Rambler Group

Доля банка в капитале группы увеличится до 55%. В Сбербанке заявили о намерении инвестировать порядка 2 млрд руб.

Фото: ramblerandco / Facebook

Сбербанк сообщил о выкупе у Rambler Group казначейской доли в размере 6,95%, ранее приобретенной группой у финансового инвестора Era Capital. В заявлении финансовой организации, которое есть у РБК, указывается, что еще 1,5% она приобретет у компании A&NN Александра Мамута, второго акционера Rambler Group. Таким образом, доля Сбербанка в капитале группы увеличится до 55%.

В банке отметили, что выкуп акций произойдет в рамках нового этапа акционерного финансирования. Общая сумма инвестиций составит порядка 2 млрд руб., а основная их часть будет направлена на ускоренный рост рыночной доли Okko с целью сделать мультимедийный сервис крупнейшей ОТТ-платформой (интернет-платформа для просмотра видео) в России в 2021 году.

По словам генерального директора Rambler Group Рафаэля Абрамяна, «привлечение дополнительного финансирования, а также усиление синергий со Сбербанком позволит агрессивнее наращивать рыночные доли всех проектов компании».

РБК обратился за комментарием к Мамуту.

В апреле 2019 года Сбербанк объявил об инвестициях в капитал Rambler Group в обмен на 46,5% холдинга. Их размер не объявляли, но источники РБК рассказывали, что речь идет о 9–11 млрд руб. Доли акционеров Rambler — структуры Мамута и Era Capital Екатерины Лапшиной — должны были сократиться до 46,5 и 7% соответственно. Сделка была закрыта в августе прошлого года, но впоследствии Era Capital вышла из капитала Rambler Group.

В начале июня источники РБК сообщили о переговорах Сбербанка с Мамутом о снижении его доли в Rambler Group. Речь как раз шла о снижении структуры бизнесмена в СП с 46,5 до 40%.

Собеседники РБК также рассказывали, что обсуждение возможного перераспределения долей в группе началось на фоне предъявления претензий одной из структур Мамута компании Nginx.