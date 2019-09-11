РФПИ и партнеры закрыли сделку по инвестициям в онлайн-кинотеатр ivi

РФПИ и партнеры закрыли сделку по инвестициям в онлайн-кинотеатр ivi

Фото: Ирэн Майорова / «Коммерсантъ»

Консорциум инвесторов, среди которых РФПИ, Mubadala Investment Company, Baring Vostok, Flashpoint VC, RTP Global и Winter Capital, закрыл сделку, в результате которой онлайн-кинотеатр ivi получил $40 млн. Об этом сообщил РБК источник, близкий к одному из инвесторов, и подтвердил представитель самого видеосервиса.

Крупнейшим совладельцем ivi остались структуры Baring Vostok, никто из прежних акционеров из проекта не вышел, уточнил источник РБК.

О том, что РФПИ интересуется покупкой онлайн-кинотеатра ivi.ru, РБК сообщал еще в апреле. Ранее интерес к сервису также проявлял оператор связи МТС. Он был готов заплатить за весь ivi около 20 млрд руб., утверждали собеседники РБК.

ivi — крупнейший отечественный онлайн-кинотеатр. Аналитики «ТМТ Консалтинг» оценивали выручку сервиса по итогам 2018 года в 11 млрд руб.

Ежедневная всероссийская аудитория ivi на десктопах и мобильных устройствах в июне 2019 года равнялась, по данным Mediascope, 563 тыс. человек, проживающих в крупных городах. В среднем они проводили на сайте 12 минут.