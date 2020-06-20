Мостовщиков назвал «опечаткой» свое назначение в «Ведомости»

Главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров написал в Facebook о назначениях в редакции после ухода в знак протеста всех его заместителей. Сергей Мостовщиков свой переход в «Ведомости» опроверг

Фото: Олег Яковлев / РБК

Журналист Сергей Мостовщиков не выйдет на работу в «Ведомости», заявил он РБК. О его назначении накануне в Facebook заявил новый главный редактор газеты Андрей Шмаров.

«Это какая-то опечатка. Я не выхожу в «Ведомости» на работу. Была идея до карантина, у меня была мысль сделать спецвыпуск, который назывался бы «Ведомости Нового Мира», мы несколько раз обсуждали это дело, но так ни до чего и не договорились. Так что это действительности не соответствует», — рассказал Мостовщиков.

Сергей Мостовщиков — бывший главный редактор журналов «Столица», «Большой город» и «Крокодил».

Вечером 19 июня Шмаров в Facebook написал, что с понедельника на работу в «Ведомости» в качестве заместителя главного редактора выйдет Кирилл Вишнепольский, бывший первый заместитель главного редактора российского Forbes и РБК, и экс-главред Men's Health в России. В следующем посте Шмаров сообщил, что в тот же день «на ключевую позицию в редакцию «Ведомостей» выходит небезызвестный Сергей Мостовщиков». Что означает «ключевая позиция», Шмаров тогда не пояснил.