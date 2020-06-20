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Мостовщиков назвал «опечаткой» свое назначение в «Ведомости»

Главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров написал в Facebook о назначениях в редакции после ухода в знак протеста всех его заместителей. Сергей Мостовщиков свой переход в «Ведомости» опроверг
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Журналист Сергей Мостовщиков не выйдет на работу в «Ведомости», заявил он РБК. О его назначении накануне в Facebook заявил новый главный редактор газеты Андрей Шмаров.

«Это какая-то опечатка. Я не выхожу в «Ведомости» на работу. Была идея до карантина, у меня была мысль сделать спецвыпуск, который назывался бы «Ведомости Нового Мира», мы несколько раз обсуждали это дело, но так ни до чего и не договорились. Так что это действительности не соответствует», — рассказал Мостовщиков.

Сергей Мостовщиков — бывший главный редактор журналов «Столица», «Большой город» и «Крокодил».

Все заместители главреда «Ведомостей» уволились из-за назначения Шмарова
Технологии и медиа
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Вечером 19 июня Шмаров в Facebook написал, что с понедельника на работу в «Ведомости» в качестве заместителя главного редактора выйдет Кирилл Вишнепольский, бывший первый заместитель главного редактора российского Forbes и РБК, и экс-главред Men's Health в России. В следующем посте Шмаров сообщил, что в тот же день «на ключевую позицию в редакцию «Ведомостей» выходит небезызвестный Сергей Мостовщиков». Что означает «ключевая позиция», Шмаров тогда не пояснил.

«Я рад поработать на известный и уважаемый бренд. Из крупных деловых изданий только «Ведомостей» не было в резюме. Задача поставлена — работать много и плодотворно на благо аудитории. Уточнять будем по ходу», — сказал РБК Вишнепольский.

«Займутся всем, что потребуется», — сказал он РБК, отвечая на вопрос о задачах назначенных менеджеров.

Затем Шмаров удалил пост про Мостовщикова. РБК направил Шмарову запрос о причинах удаления поста.

Новый владелец «Ведомостей» — РБК: «Планирую быть хранителем догмы»
Бизнес

В середине марта владельцы «Бизнес-Ньюс медиа», которая издает «Ведомости», Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов, Мартин Помпадур договорились о продаже 100% компании издателю Константину Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу. Через несколько дней после этого исполняющим обязанности главного редактора назначили Андрея Шмарова, одного из основателей медиахолдинга «Эксперт». У сотрудников редакции произошел с ним конфликт, они требовали сменить и.о. Они называли его и пришедшего вместе с ним редакционного директора Юрия Кацмана «людьми, чуждыми журналистским принципам и корпоративной культуре издания». Вскоре стало известно, что Голубович решил выйти из сделки и у «Ведомостей» появился новый покупатель.

В итоге газету купил основатель медиахолдинга «ФедералПресс» Иван Еремин. Назначение главного редактора издания должно было произойти по итогам совета директоров. Еремин, у которого был решающий голос, поддержал Шмарова, хотя сотрудники газеты предложили кандидатуру Анфисы Ворониной. В публикации издания говорилось, что никто из редакторов не поддержал Шмарова. После его назначения шеф-редактор Дмитрий Симаков и четыре заместителя главреда — Александр Губский, Борис Сафронов, Филипп Стеркин и Кирилл Харатьян заявили, что в знак протеста покинут «Ведомости». В заявлении уволившиеся журналисты сообщили, что Шмаров с момента назначения «неоднократно нарушал установленные в «Ведомостях» редакционные нормы и правила».

Авторы: Артем Афонский, Гаяна Демурина, Елизавета Ефимович
Теги: назначения, СМИ, журналистика, Ведомости
Материалы по теме
Все заместители главреда «Ведомостей» уволились из-за назначения Шмарова
Технологии и медиа
Андрей Шмаров станет главредом «Ведомостей»
Общество
Новый владелец «Ведомостей» — РБК: «Планирую быть хранителем догмы»
Бизнес
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