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СМИ узнали о единственном оставшемся в сделке покупателе «Ведомостей»

По данным источников «Коммерсанта», сделку планируют закрыть в течение нескольких недель. Демьян Кудрявцев подтвердил РБК, что сделка по продаже «Ведомостей» остается в силе
Алексей Голубович
Алексей Голубович (Фото: Николай Галкин / ТАСС)

Управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович, которого называли одним из потенциальных покупателей газеты «Ведомости», вышел из сделки, сообщает «Коммерсантъ». По словам источников издания, в среду об этом проинформировал сотрудников «Ведомостей» издатель газеты Глеб Прозоров, информацию об отказе Голубовича от сделки подтвердили «Коммерсанту» близкие к бизнесмену источники. Кроме того, 29 апреля о том же сообщила газета The Financial Times.

23 апреля сообщалось, что Голубович может выйти из сделки. Издание The Bell тогда процитировало его письмо Прозорову, в котором бизнесмен утверждал, что «считает себя свободным от обязательств <...> что-либо делать далее по данному проекту согласно прежнему плану».

Однако, по данным «Коммерсанта», сделка по продаже «Ведомостей» не отменена. Источники «Коммерсанта» сообщают, что второй возможный покупатель «Ведомостей» — гендиректор издательского дома «Версия» Константин Зятьков — по-прежнему заинтересован в завершении сделки и ее планируют закрыть в течение нескольких недель. В частности, материалы due diligence газеты должны быть предоставлены Зятькову до конца апреля.

Нынешний акционер «Ведомостей» Демьян Кудрявцев подтвердил РБК, что сделка по продаже «Ведомостей» остается в силе. От дальнейших комментариев он отказался. В свою очередь Зятьков заявил, что пока не может сказать «ничего нового, поскольку сделка еще не заключена». По его словам, стороны продолжают делать все необходимое для ее успешного завершения.

«Сделка не отменена, но юридически не закрыта. Мне кажется, что у Алексея Голубовича на повестке ряд существенных вопросов с текущими собственниками. Но я по-прежнему рассчитываю на партнерство с ним», — говорил он ранее РБК.

СМИ узнали о возможном выходе из сделки покупателя «Ведомостей»
Бизнес
Алексей Голубович <div id="gtx-anchor" style="position: absolute; visibility: hidden; left: 171.703px; top: 23px; width: 211.453px; height: 18px;"></div> <div aria-describedby="bubble-3" class="jfk-bubble gtx-bubble" role="alertdialog" style="visibility: visible; left: -127px; top: 51px; opacity: 1;"> <div class="jfk-bubble-content-id" id="bubble-3"> <div id="gtx-host" style="min-width: 200px; max-width: 400px;"></div> </div> <div aria-label="Close" class="jfk-bubble-closebtn-id jfk-bubble-closebtn" role="button" tabindex="0"></div> <div class="jfk-bubble-arrow-id jfk-bubble-arrow jfk-bubble-arrowup" style="left: 257.203px;"> <div class="jfk-bubble-arrowimplbefore"></div> <div class="jfk-bubble-arrowimplafter"></div> </div> </div>

В середине марта нынешние акционеры «Ведомостей» Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур объявили, что предварительно договорились о продаже 100% акций АО «БНМ», которое издает газету, Голубовичу и Зятькову.

22 марта новым и.о. главного редактора был назначен Андрей Шмаров, один из основателей медиахолдинга «Эксперт», однако через неделю редакторы «Ведомостей» попросили новых собственников издания сменить Шмарова. Шеф-редактор газеты Дмитрий Симаков и четыре заместителя главного редактора — Александр Губский, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян — 29 марта направили письмо Зятькову и Голубовичу, в котором назвали предложенный вариант «единственным выходом из кризиса доверия».

22 апреля стало известно, что Шмаров под угрозой увольнения запретил сотрудникам «Ведомостей» публиковать материалы, основанные на социологических исследованиях Левада-центра, а также критиковать обнуление президентских сроков, сообщали источник The Bell в газете и редактор отдела медиа газеты Ксения Болецкая.

На следующий день «Ведомости» выпустили редакционный материал, в котором указывается, что Шмаров своими изменениями редакционной политики подрывает доверие аудитории. Сам и.о. главного редактора заявил в беседе с ТАСС, что не стоит преувеличивать творческие разногласия в коллективе. Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что надеется на разрешение конфликта в издании. Члены постоянной комиссии по свободе информации и правам журналистов при Совете по правам человека (СПЧ) в свою очередь потребовали предоставить журналистам «Ведомостей» право выдвигать кандидатуру главного редактора без давления со стороны собственников.

Авторы: Евгений Калюков, Елизавета Ефимович
Теги: «Ведомости», СМИ
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