СМИ узнали о единственном оставшемся в сделке покупателе «Ведомостей»

По данным источников «Коммерсанта», сделку планируют закрыть в течение нескольких недель. Демьян Кудрявцев подтвердил РБК, что сделка по продаже «Ведомостей» остается в силе

Алексей Голубович (Фото: Николай Галкин / ТАСС)

Управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович, которого называли одним из потенциальных покупателей газеты «Ведомости», вышел из сделки, сообщает «Коммерсантъ». По словам источников издания, в среду об этом проинформировал сотрудников «Ведомостей» издатель газеты Глеб Прозоров, информацию об отказе Голубовича от сделки подтвердили «Коммерсанту» близкие к бизнесмену источники. Кроме того, 29 апреля о том же сообщила газета The Financial Times.

23 апреля сообщалось, что Голубович может выйти из сделки. Издание The Bell тогда процитировало его письмо Прозорову, в котором бизнесмен утверждал, что «считает себя свободным от обязательств <...> что-либо делать далее по данному проекту согласно прежнему плану».

Однако, по данным «Коммерсанта», сделка по продаже «Ведомостей» не отменена. Источники «Коммерсанта» сообщают, что второй возможный покупатель «Ведомостей» — гендиректор издательского дома «Версия» Константин Зятьков — по-прежнему заинтересован в завершении сделки и ее планируют закрыть в течение нескольких недель. В частности, материалы due diligence газеты должны быть предоставлены Зятькову до конца апреля.

Нынешний акционер «Ведомостей» Демьян Кудрявцев подтвердил РБК, что сделка по продаже «Ведомостей» остается в силе. От дальнейших комментариев он отказался. В свою очередь Зятьков заявил, что пока не может сказать «ничего нового, поскольку сделка еще не заключена». По его словам, стороны продолжают делать все необходимое для ее успешного завершения.

«Сделка не отменена, но юридически не закрыта. Мне кажется, что у Алексея Голубовича на повестке ряд существенных вопросов с текущими собственниками. Но я по-прежнему рассчитываю на партнерство с ним», — говорил он ранее РБК.