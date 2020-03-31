Редакторы «Ведомостей» потребовали сменить нового главреда газеты

Заместители главного редактора «Ведомостей» попросили новых собственников издания сменить и.о. главреда Андрея Шмарова, предложив альтернативную кандидатуру. Реакции собственников издания пока не последовало

Андрей Шмаров (Фото: Дмитрий Салтыковский / «Коммерсантъ»)

Шеф-редактор газеты «Ведомости» Дмитрий Симаков и четыре заместителя главного редактора Александр Голубский, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян 29 марта направили письмо в адрес новых владельцев издания Константина Зятькова и Алексея Голубовича с просьбой сменить недавно назначенного и.о. главного редактора Андрея Шмарова (текст письма есть у РБК, новость об обращении опубликована на сайте «Ведомостей»). Эту меру авторы письма называют «единственным выходом из кризиса доверия»: уже сейчас, по их словам, «подписчики просят вернуть деньги за подписку, коллектив не хочет работать с чуждыми им новыми руководителями».

«Стремительная смена главного редактора и назначение исполняющим обязанности главного редактора и редакционным директором «Ведомостей» людей, чуждых журналистским принципам и корпоративной культуре издания, дестабилизировали коллектив, шокировали ньюсмейкеров и рекламодателей, пишут редакторы», — отмечают авторы письма.

«Внятной реакции на письмо до сих пор нет», - сообщил РБК Харатьян.

Кризис, по мнению редакторов «Ведомостей», возник после того, как 23 марта Андрей Шмаров был назначен и.о. главного редактора, а Юрий Кацман — редакционным директором. Авторы письма называют новых руководителей редакции «чуждыми журналистским принципам и корпоративной культуре издания». Вместо Шмарова редакция предлагает назначить на должность и.о. главного редактора нынешнего руководителя проекта «Ведомости &» Анфису Воронину. Должность редакционного директора, которую теперь занимает Кацман, составители письма считают «избыточной и несущей неоправданную дополнительную нагрузку на бюджет» издания.

«Формально я пока не являюсь сотрудником «Ведомостей», хотя принципиально предложение о работе в издании, которое сделал мне и. о. главного редактора, я принял», — уточнил в разговоре с РБК Юрий Кацман. «Я уже встречался с некоторыми ключевыми сотрудниками «Ведомостей» и они не говорили, что против моего назначения. и что не смогут со мной работать», добавил Кацман.