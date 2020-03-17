«Ведомости» сообщили о смене владельца

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Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов, Мартин Помпадур предварительно договорились о продаже 100% акций АО «БНМ», которое издает газету «Ведомости». Об этом сообщает сама газета со ссылкой на Кудрявцева и подтверждение Воронова.

«Покупатели актива — издатель Константин Зятьков и управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович», — пишет газета. Согласно договоренностям, продаже подлежат все связанные с «БНМ» активы и долговые обязательства, уточнил Кудрявцев.

При этом финансовые детали сделки Кудрявцев и Воронов раскрыть отказались. «Условия сделки нам кажутся нормальными», — заявил Воронов.

Демьян Кудрявцев отказался от комментариев РБК.

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