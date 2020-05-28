«Ведомости» сообщили о смене покупателя газеты

После редакционного конфликта в «Ведомостях» и выхода из сделки по их покупке одного из инвесторов покупатель газеты сменился. Теперь издатель газеты должен перейти компании медиаменеджеров Ивана Еремина и Константина Зятькова

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Новым покупателем 100% акций издателя газеты «Ведомости», АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ) стало АО «Саппорт». Об этом со ссылкой на знакомые с ходом заключения контракта источники сообщают сами «Ведомости».

По словам собеседников издания, АО «Саппорт» контролируют основатель медиахолдинга «ФедералПресс» Иван Еремин и издатель газеты «Версия» Константин Зятьков. Сделка будет закрыта в ближайшие дни.

Еремин является генеральным директором информационного агентства «ФедералПресс», его учредителем и главным редактором, председателем попечительского совета Фонда развития региональных коммуникаций и информационного общества, а также членом общественного совета фонда ОНФ «Правда и справедливость». Константин Зятьков ранее уже был в списке покупателей газеты.

«Ведомости» называют гендиректором АО «Саппорт» Михаила Нелюбина. Он подтвердил изданию, что «компания завершает процесс покупки «Ведомостей». Михаил Нелюбин, согласно данным системы СПАРК, — гендиректор АО «Группа Эксперт», в которое входит журнал «Эксперт», а также совладелец ООО «АИФ на Урале». Сооснователем «Эксперта» был нынешний главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров. Отец Константина Зятькова Николай Зятьков 18 лет был главным редактором, гендиректором и президентом «Аргументов и фактов».