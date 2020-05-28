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«Ведомости» сообщили о смене покупателя газеты

После редакционного конфликта в «Ведомостях» и выхода из сделки по их покупке одного из инвесторов покупатель газеты сменился. Теперь издатель газеты должен перейти компании медиаменеджеров Ивана Еремина и Константина Зятькова
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Новым покупателем 100% акций издателя газеты «Ведомости», АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ) стало АО «Саппорт». Об этом со ссылкой на знакомые с ходом заключения контракта источники сообщают сами «Ведомости».

По словам собеседников издания, АО «Саппорт» контролируют основатель медиахолдинга «ФедералПресс» Иван Еремин и издатель газеты «Версия» Константин Зятьков. Сделка будет закрыта в ближайшие дни.

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Еремин является генеральным директором информационного агентства «ФедералПресс», его учредителем и главным редактором, председателем попечительского совета Фонда развития региональных коммуникаций и информационного общества, а также членом общественного совета фонда ОНФ «Правда и справедливость». Константин Зятьков ранее уже был в списке покупателей газеты.

«Ведомости» называют гендиректором АО «Саппорт» Михаила Нелюбина. Он подтвердил изданию, что «компания завершает процесс покупки «Ведомостей». Михаил Нелюбин, согласно данным системы СПАРК, — гендиректор АО «Группа Эксперт», в которое входит журнал «Эксперт», а также совладелец ООО «АИФ на Урале». Сооснователем «Эксперта» был нынешний главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров. Отец Константина Зятькова Николай Зятьков 18 лет был главным редактором, гендиректором и президентом «Аргументов и фактов».

ООО «Федералпресс», которое возглавляет Еремин, является крупным получателем контрактов от региональных властей. В 2019 году компания заключила 35 контрактов, большинство из которых связано с оказанием услуг по информационному освещению действительности различных госорганов и муниципальных структур, например законодательных собраний Волгоградской области, Челябинской, Краснодарского края, органов исполнительной власти других регионов. В 2020 году компания успела заключить 11 контрактов, последний из них — 16 апреля, на оказание услуг по подготовке и размещению общественно значимых материалов на интернет-сайте с дублированием материалов в одноименном печатном издании в интересах управления делами губернатора и правительства Сахалинской области. Сумма контракта — 510 тыс. руб.

СМИ узнали о единственном оставшемся в сделке покупателе «Ведомостей»
Бизнес
Алексей Голубович

17 марта было объявлено, что инвесторы «Ведомостей» Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур договорились о продаже издания управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу и гендиректору ИД «Наша версия» Константину Зятькову. Через несколько дней и.о. главного редактора «Ведомостей» был назначен Андрей Шмаров, один из основателей медиахолдинга «Эксперт». После этого в редакции между частью сотрудников и Шмаровым начался конфликт. 31 марта шеф-редактор газеты «Ведомости» Дмитрий Симаков и четыре заместителя главного редактора (Александр Губский, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян) 29 марта направили письмо в адрес новых владельцев издания с просьбой сменить главного редактора, назвав это «единственным выходом из кризиса доверия».

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что надеется на разрешение конфликта в издании. Члены постоянной комиссии по свободе информации и правам журналистов при Совете по правам человека в свою очередь потребовали предоставить журналистам «Ведомостей» право выдвигать кандидатуру главного редактора без давления со стороны собственников.

В конце апреля на фоне конфликта из сделки вышел Голубович, однако Демьян Кудрявцев заявил, что сделка по продаже «Ведомостей» остается в силе, хотя до сих пор не закрыта.

Кудрявцев назвал банкротство «Ведомостей» альтернативой продаже издания
Технологии и медиа
Демьян Кудрявцев

РБК направил запросы Демьяну Кудрявцеву и Андрею Шмарову.

Авторы: Георгий Тадтаев, Елизавета Ефимович
Теги: газета, Демьян Кудрявцев, СМИ, журналистика, «Ведомости»
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