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Все заместители главреда «Ведомостей» уволились из-за назначения Шмарова

После утверждения Андрея Шмарова главным редактором «Ведомостей» все его пять заместителей уволились в знак протеста. Все они работали в газете по меньшей мере 15 лет, а один — с самого основания
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Шеф-редактор газеты «Ведомости» Дмитрий Симаков и четыре заместителя главного редактора — Александр Губский, Борис Сафронов, Филипп Стеркин и Кирилл Харатьян — сообщили, что покинут издание в знак протеста против назначения главным редактором Андрея Шмарова, сообщается на сайте «Ведомостей».

Губский работал в «Ведомостях» с момента основания газеты, все остальные — порядка 15 лет.

Ранее «Ведомости» сообщали, что на фоне конфликта со Шмаровым редакцию уже покинули около 10 сотрудников из более чем 90, в том числе руководители трех отделов.

Андрей Шмаров станет главредом «Ведомостей»
Общество
Андрей Шмаров

Материал дополняется.

Авторы: Георгий Тадтаев, Виктория Полякова
Теги: «Ведомости»
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