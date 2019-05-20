Увольнение сотрудников «Коммерсанта». Что важно знать

Опубликованная 17 апреля статья «Спикеров делать из этих людей», по версии «Медиалогии», стала вторым по цитируемости материалом «Коммерсанта» в этом году. Ее суммарный индекс цитируемости, по данным «Медиалогии», сейчас достигает почти 80 пунктов, на этот материал другие СМИ сослались 859 раз. Больший показатель лишь был у статьи «В энергопотребителей вселяют уверенность» от 21 января: индекс цитируемости — более 104 пунктов (почти 1,4 тыс. цитат).