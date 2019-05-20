Технологии и медиа , 22:15
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Увольнение сотрудников «Коммерсанта». Что важно знать
Об уходе из газеты «Коммерсантъ» заявило более десяти журналистов отдела политики. К вечеру в обращении к читателям более 100 сотрудников ИД заявили о давлении на свободу слова. Акционер заявил о подозрениях в «заказухе»
Что случилось
- В понедельник, 20 мая, стало известно об увольнении сотрудников отдела политики газеты «Коммерсантъ» — специального корреспондента Ивана Сафронова и заместителя заведующего отделом политики Максима Иванова.
- Как сообщили сами журналисты на своих страницах в соцсетях, причина увольнения связана с их статьей о возможном уходе Валентины Матвиенко с должности спикера Совета Федерации «Спикеров делать из этих людей», опубликованной 17 апреля 2019 года. «Я покидаю ИД вместе с Максимом Ивановым не по своей воле, а в соответствии с решением акционера, высказавшего серьезные претензии к статье, в которой сообщалось про возможный уход с поста спикера Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко. Нравится оно мне или нет, это неважно: у ИД есть владелец, он вправе определять, кто будет работать в принадлежащем ему активе — Ваня Сафронов или какой-то другой человек», — пояснил журналист.
- Следом за журналистами о своем уходе из ИД написал и Глеб Черкасов, заместитель главного редактора газеты (курирует политический блок в редакции). Он также сообщил о решении покинуть ИД и других сотрудников отдела политики — всего более десяти человек.
Версия топ-менеджеров ИД «Коммерсантъ» и позиция акционера
- Главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин заявил, что при выходе этого материала были нарушены «редакционные стандарты ИД». «Мною <...> было принято решение расстаться с двумя журналистами Иваном Сафроновым и Максимом Ивановым не из-за содержания конкретной заметки, а из-за нарушения последними стандартов профессиональной журналистской деятельности и редакционных правил ИД «Коммерсантъ».
- По словам Желонкина, группой журналистов редакции газеты «из соображений ложной солидарности и с целью оказания давления на руководство ИД было принято самостоятельное решение об увольнении». «Никаких профессиональных или иных претензий к указанным журналистам не имею, уважаю их право, но не принимаю методов давления», — отметил он.