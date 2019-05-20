Увольнение сотрудников «Коммерсанта». Что важно знать

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,55 -0,23 EUR Бирж. 72,08 -0,15 Brent 72,39 +0,10% USD Нал. 65,21 64,08 EUR Нал. 72,74 71,32 USD ЦБ 64,49 -0,14 EUR ЦБ 71,96 -0,28 EUR/USD 1,1167 +0,0012 BTC/USD Бирж. 7 819,10 -369,90 IMOEX 2 571,65 -0,23% RTSI 1 256,22 +0,12% DJIA 25 609,95 -0,60% Nasdaq 7 684,86 -1,68%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
ТМК ₽67 (+13,67%) прогноз КИТ Финанс к 25.03.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
Hewlett Packard Enterprise $19 (+29,25%) прогноз CFRA к 07.03.20 Купить
Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
ТМК ₽67 (+13,67%) прогноз КИТ Финанс к 25.03.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
Hewlett Packard Enterprise $19 (+29,25%) прогноз CFRA к 07.03.20 Купить
Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 64,49 (-0,14) Quote, 14:12
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 71,96 (-0,28) Quote, 14:12
В Минфине не поддержали идею отменить НДС для российских онлайн-магазинов Экономика, 22:21 Увольнение сотрудников «Коммерсанта». Что важно знать Технологии и медиа, 22:15 Финал «Игры престолов» не показали в Китае из-за торговой войны с США Политика, 22:03 Мэры Харькова и Одессы создадут партию юго-востока Украины Политика, 22:00 В Москве оказались одни из самых дорогих iPhone и самый дешевый интернет Экономика, 21:59 Водитель сбил ребенка в Москве и скрылся с места ДТП Общество, 21:58 Посольство Эквадора начало передавать США вещи Ассанжа Общество, 21:49 На чемпионате мира по хоккею определились все четвертьфиналисты Спорт, 21:45 Blоomberg узнал о потере Порошенко статуса миллиардера за время правления Политика, 21:43 Министр обороны Украины опубликовал в Facebook фото разрушенного Кремля Политика, 21:26 Компания Вексельберга приостановила переговоры о слиянии с «Газпромом» Бизнес, 21:18 Глава совдира «Коммерсанта» связал увольнения с подозрением в «заказе» Технологии и медиа, 21:13 Путин поздравил баскетболистов ЦСКА с победой в Евролиге Спорт, 21:10 Журналисты «Коммерсанта» опубликовали письмо к читателям после увольнений Бизнес, 21:09
Технологии и медиа ,  
0 
Увольнение сотрудников «Коммерсанта». Что важно знать
Об уходе из газеты «Коммерсантъ» заявило более десяти журналистов отдела политики. К вечеру в обращении к читателям более 100 сотрудников ИД заявили о давлении на свободу слова. Акционер заявил о подозрениях в «заказухе»
Фото: Екатерина Шлюшенкова/РБК

Что случилось

  • В понедельник, 20 мая, стало известно об увольнении сотрудников отдела политики газеты «Коммерсантъ» — специального корреспондента Ивана Сафронова и заместителя заведующего отделом политики Максима Иванова.
  • Как сообщили сами журналисты на своих страницах в соцсетях, причина увольнения связана с их статьей о возможном уходе Валентины Матвиенко с должности спикера Совета Федерации «Спикеров делать из этих людей», опубликованной 17 апреля 2019 года. «Я покидаю ИД вместе с Максимом Ивановым не по своей воле, а в соответствии с решением акционера, высказавшего серьезные претензии к статье, в которой сообщалось про возможный уход с поста спикера Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко. Нравится оно мне или нет, это неважно: у ИД есть владелец, он вправе определять, кто будет работать в принадлежащем ему активе — Ваня Сафронов или какой-то другой человек», — пояснил журналист.
  • Следом за журналистами о своем уходе из ИД написал и Глеб Черкасов, заместитель главного редактора газеты (курирует политический блок в редакции). Он также сообщил о решении покинуть ИД и других сотрудников отдела политики — всего более десяти человек.

Версия топ-менеджеров ИД «Коммерсантъ» и позиция акционера

  • Главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин заявил, что при выходе этого материала были нарушены «редакционные стандарты ИД». «Мною <...> было принято решение расстаться с двумя журналистами Иваном Сафроновым и Максимом Ивановым не из-за содержания конкретной заметки, а из-за нарушения последними стандартов профессиональной журналистской деятельности и редакционных правил ИД «Коммерсантъ».
  • По словам Желонкина, группой журналистов редакции газеты «из соображений ложной солидарности и с целью оказания давления на руководство ИД было принято самостоятельное решение об увольнении». «Никаких профессиональных или иных претензий к указанным журналистам не имею, уважаю их право, но не принимаю методов давления», — отметил он.

Общество
Усманов заявил о непричастности к увольнению журналистов «Коммерсанта»

  • Владелец ИД Алишер Усманов не принимал участие в увольнении журналистов, заявил его представитель. «Акционер не вмешивается в редакционную политику и тем более не принимает решений по увольнению или приему на работу журналистов. Алишер Бурханович узнал об увольнении сотрудников «Коммерсанта» из сообщений прессы», — сказал представитель Усманова.
  • По словам главы USM Group Ивана Стрешинского, увольнение журналистов не имеет отношения к содержанию статьи: ему «поступил сигнал», что публикация может быть «заказной». Он попросил Желонкина разобраться с этой ситуацией, поскольку «недопустимо, чтобы «Коммерсант» использовали как сливной бачок во внутриполитических разборках». Стрешинский утверждает, что представители акционера не требовали раскрыть источники информации в статье (некоторая информация в опубликованных материалах была предоставлена анонимными собеседниками издания). «Мне было бы достаточно, если бы главный редактор, которому мы доверяем, сказал нам, что со статьей все в порядке», — рассказывает он. Но журналисты, по словам Стрешинского, отказались раскрыть источник и «доказать добросовестность своей работы». В указанные сроки (на это отводилось 3 дня) — никакого подтверждения добросовестности не было предоставлено и, про версии топ-менеджера, это яркое свидетельство того, что либо статья заказная, либо журналистам скандал нужнее. После этого журналистам предложил уволиться сам Желонкин, и с ними договорились об увольнении по соглашению сторон с выплатой компенсаций — «чтобы не портить строчку в резюме». Но теперь Стрешинский как председатель совета директоров ИД будет настаивать на увольнении по статье (какой именно он не уточнил).

Реакция журналистов «Коммерсанта»

  • Сразу после появления сообщений от Сафронова, Черкасова и Иванова, многие их коллеги высказались в их поддержку на своих страницах в социальных сетях. Например, Рената Ямбаева, руководитель делового блока ИД, написала о том, что «внутренние прямые обращение к акционеру и его представителю, от лица коллег и меня лично по этому и другим поводам не повлияли на ситуацию».
  • К вечеру понедельника, сотрудники ИД написали открытое обращение к читателям «Коммерсанта» (под обращением поставили подписи 125 человек). «Как это часто бывает в реалиях современной российской политики, в материале использовались сведения и цитаты от анонимных источников, — пишут журналисты. — Заметка полностью отвечала стандартам «Ъ», который всегда опирается на надежные и проверенные источники». Но, как указали журналисты, позже акционер (Алишер Усманов — прим. РБК) выразил «неудовольствие» статьей и потребовал раскрыть личности источников, на что редакция не пошла на основании закона о СМИ (предусматривает раскрытие источников только по судебному запросу).

Технологии и медиа
Глава совдира «Коммерсанта» связал увольнения с подозрением в «заказе»

  • Редакция обязана сохранять в тайне источник информации и не вправе называть лицо, предоставившее сведения с условием неразглашения его имени, за исключением случая, когда соответствующее требование поступило от суда в связи с находящимся в его производстве делом, следует из ст.41 «Обеспечение конфиденциальности информации» закона «О СМИ».
  • «Коллектив «Коммерсанта» — штатные, внештатные, региональные, технические сотрудники; коллектив сайта ИД и радиостанции «Ъ-FM» — считает их увольнение ничем не обоснованным, губительным для редакции, а также открытым проявлением давления на свободу слова в России», — отмечается в обращении, с уточнением, что «коллектив «Ъ» считает себя обязанными сообщить читателям, что «Коммерсантъ» неопределенно долгое время не сможет информировать их о российской политике».

Реакция участников статьи из-за который издание покинули журналисты

  • Председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко уведомят об увольнении журналистов отдела политики газеты «Коммерсантъ», сообщил РБК ее пресс-секретарь Владислав Пономаренко, отвечая на вопрос о том, известно ли ей об этой новости. Комментировать ситуацию с увольнением журналистов он отказался

Опубликованная 17 апреля статья «Спикеров делать из этих людей», по версии «Медиалогии», стала вторым по цитируемости материалом «Коммерсанта» в этом году. Ее суммарный индекс цитируемости, по данным «Медиалогии», сейчас достигает почти 80 пунктов, на этот материал другие СМИ сослались 859 раз. Больший показатель лишь был у статьи «В энергопотребителей вселяют уверенность» от 21 января: индекс цитируемости — более 104 пунктов (почти 1,4 тыс. цитат).

Автор: Ирина Парфентьева
Теги: ИД «Коммерсантъ», Алишер Усманов
Материалы по теме
Глава совдира «Коммерсанта» связал увольнения с подозрением в «заказе»
Технологии и медиа
Журналисты «Коммерсанта» опубликовали письмо к читателям после увольнений
Бизнес
Усманов заявил о непричастности к увольнению журналистов «Коммерсанта»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter